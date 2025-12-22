Rekordní grandslam! Muchová, Lehečka a spol. přepsali historii českého tenisu
Pamatujete na letošní US Open? Do čtvrtfinále dvouher se probojovali celkem čtyři čeští zástupci, což se v historii samostatné České republiky nikdy předtím na grandslamech nestalo. O přepis našich tenisových dějin se postarali Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka.
Byla to obrovská radost pro české fanoušky i novináře a teprve počtvrté v open éře (od roku 1968) jsme měli tři české čtvrtfinalistky na jednom majoru. A aby toho nebylo málo, tak v osmifinále bylo pět našich nadějí (ještě Tomáš Macháč), což je v samostatné historii také rekord. Předchozím maximem byli čtyři hráči.
Česku se navíc podařilo uhájit neskutečnou sérii trvající od roku 2010. V tomto období se v průběhu tenisové sezony alespoň jeden náš zástupce podíval do čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky. Pojďme se ale už podívat, jak to dopadlo.
Nutno říct, že radost docela rychle vystřídal smutek. Pro naše barvy totiž čtvrtfinále dopadlo dost nešťastně a horší už to asi ani být nemohlo. Do semifinále se nikdo ze zmíněného kvarteta neprodral a byla to jedna rána za druhou.
Jako první čtvrtfinále rozehrála Krejčíková a po bitvě s jinou domácí tenistkou Taylor Townsendovou jí chyběly síly. Pak nastoupil Lehečka, od kterého se čekalo nejméně. Čelil totiž rozjetému Alcarazovi a proti pozdějšímu šampionovi byl bez šance.
Asi největším želízkem v ohni byla Vondroušová. Jenže na zápas s pozdější vítězkou turnaje a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou vůbec nedošlo. Předloňská šampionka Wimbledonu se v tréninku zranila a musela odstoupit. Večerní program nabídl souboj Muchové, která však nebyla stoprocentně fit. Navrch měla japonská hvězda Naomi Ósakaová a české naděje se rozplynuly.
I přes nezdary ve čtvrtfinále to byla vynikající česká jízda. Doufejme, že se bude brzy opakovat a dopadne ještě lépe než ta na nedávném US Open. V New Yorku se zase potvrdilo, že patříme mezi největší tenisové velmoci.
