Vysněný průlom, šokující skalp, tři tituly a úžasná série. Letošní vizitka Bejlek
Bejlek poprvé pronikla do TOP 200 světového hodnocení už v roce 2022. Ale velmi dlouho čekala na vysněný debut v nejlepší stovce. Toho se dočkala v rámci letošní, z jejího pohledu velmi povedené, sezony.
Bylo to sice hlavně díky výsledkům na nižších okruzích, nicméně pro rodačku z Hrušovan nad Jevišovkou se po průlomu otevírají nové možnosti. Mezi elitu se dostala i díky třem titulům, úžasné sérii a šokujícímu skalpu na French Open.
Propad po neúspěšné obhajobě v Madridu
Bejlek začala sezonu solidně a na obou australských akcích prošla kvalifikačním sítem. Jenže první kolo v Brisbane ani na Australian Open nepřekročila, přestože byla proti Anně Blinkovové i Caroline Dolehideové mírnou kurzovou favoritkou.
Pak sice posbírala pár účastí v závěrečných kolech na okruhu ITF, avšak žádný progres se nekonal. Talentovaná česká tenistka se stále pohybovala okolo 150. místa ve světovém pořadí a výraznější bodový polštář si před obhajobou životního výsledku nevytvořila. Navíc často nebyla stoprocentně fit.
Jedním z nejdůležitějších turnajů letošní sezony byl pro ni Madrid. Na antukové tisícovce se loni senzačně probila z kvalifikace až do osmifinále. Letos tedy ve španělské metropoli obhajovala pořádnou porci bodů.
A to se jí vůbec nepovedlo. Tentokrát skončila již v kvalifikačních bojích a následoval propad až na 195. místo žebříčku. S jejími šancemi na kýžený průlom do elitní stovky to tak nevypadalo vůbec dobře.
Šokující skalp na French Open
Měsíc po nezdaru v Madridu se ale rozjela na French Open. V minulosti se zúčastnila hlavní soutěže na grandslamech pětkrát a pokaždé padla v úvodním kole. Na šestý pokus už ale uspěla. A to po šokujícím skalpu nasazené světové pětadvacítky Marty Kosťukové.
Ukrajinka nastupovala do utkání jako obrovská favoritka. Neměla však svůj den, Bejlek ji deptala pestrou a přesnou hrou a nakonec z toho bylo jednoznačné vítězství české tenistky poměrem 6:3, 6:1. Zároveň se jednalo o její třetí a zatím poslední skalp TOP 50.
"Nešla jsem tam s žádným očekáváním, spíš jsem si říkala, že předvedu co nejlepší výkon, jakého jsem schopná a uvidíme, na co to bude stačit. A stačilo to, jsem ráda, že jsem ji trochu zdeptala," uvedla Bejlek.
Další výhru už nepřidala. Ve druhém kole ji zastavila Jaqueline Cristianová. Nicméně i tak pokořila důležitý kariérní milník a je třeba připomenout, že na něj nemuselo vůbec dojít. Už ve druhém kole kvalifikace totiž likvidovala mečboly Eny Šibaharaové.
První čtvrtfinále na hlavní tour
Tažení na French Open rozhodně Bejlek povzbudilo. Na začátku června slavila na podniku WTA 125 v Chorvatsku svůj první letošní titul a následně došla do čtvrtfinále na stejné úrovni ve Španělsku. K němu však vůbec nenastoupila a více než měsíc nehrála.
Na kurty se vrátila na domácím Livesport Prague Open a byl z toho další životní výsledek. V pražské Stromovce si totiž zajistila své první kariérní čtvrtfinále na nejvyšším ženském okruhu.
Bejlek využila velmi příznivý los a zdolala ve dvou setech Mojuku Učidžimaovou i Alyciu Parksovou. Ve čtvrtfinále naopak jasně nestačila na Xinyu Wang a sama uznala, že na své hře bude muset ještě zapracovat.
"Musím uznat, že hrála opravdu dobře. Neměla jsem dnes moc do čeho píchnout. Cokoliv jsem zahrála, ona zahrála lépe. Klobouk dolů," řekla novinářům Bejlek. "Podle výsledku to bylo dost těžké. Včera to byl úplně jiný zápas než dnes. Nevím, co se stalo. Podle mě jsem hrála moc dobře, ale ona hrála dost brutálně. Dnes jsem odvedla jsem maximum možného, ale hodně to nestačilo," doplnila.
Parádní série 15 výher a debut v TOP 100
V dalších týdnech se Bejlek absolutně přestalo dařit a na čtyřech turnajích slavila dohromady jen jedno vítězství. Na konci září ovšem zahájila na úrovni WTA 125 fenomenální jízdu, která zahrnuje sérii 15 vyhraných utkání.
Ta začala triumfem v italském Rende, vedla přes Mallorcu (nenastoupila ke čtvrtfinále), pokračovala prvenstvím v mexickém Querétaru a vyvrcholila postupem do semifinále v kolumbijském Cali, kde odehrála poslední turnaj sezony.
Toto vynikající období neobsahuje jen zmíněnou šňůru 15 výher, nicméně i kýžený debut v TOP 100 žebříčku. Ten si zajistila už postupem do čtvrtfinále na Mallorce. Nakonec se vyšplhala až na 75. pozici a momentálně jí patří 92. místo.
Sezonu původně chtěla zakončit v baráži Poháru Billie Jean Kingové. Do chorvatského Varaždínu ale nakonec s českým týmem kvůli dalším zdravotním problémům nevyrazila. Na poslední chvíli ji v nominaci nahradila Lucie Havlíčková.
Novou sezonu by Bejlek měla odstartovat na začátku ledna v novozélandském Aucklandu, kde se vešla do hlavní soutěže.
Sezona 2025 z pohledu Bejlek
Počet odehraných individuálních turnajů: 22
Počet titulů: 0
Finále: 0
Semifinále: 0
Čtvrtfinále: 1 (Praha)
Bilance (nepočítaje exhibice): 42:17
Ranking na začátku sezony: 156
Momentální ranking: 92
Australian Open: 1. kolo
French Open: 2. kolo
Wimbledon: nehrála
US Open: kvalifikace
