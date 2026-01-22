ŽIVĚ: Velký český den na Australian Open! Plíšková senzačně postupuje, slaví i Menšík

DNES, 04:15
AUSTRALIAN OPEN - Český tenis dlouho takový den nezažil. Na Australian Open bude dnes o postup do druhého kola bojovat, nebo bojovalo, hned deset českých zástupců. V tomto článku přinesu souhrnné výsledky s prokliky na konkrétní zápasy s podrobnými informacemi.
Karolína Plíšková je na Australian Open už ve třetím kole (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Svůj duel má už jako první za sebou Jakub Menšík, který se po úvodní dramatické pětisetové bitvě s veteránem Pablem Carreňem zažil podstatně klidnější zápas. Ve druhém kole se prezentoval naprosto suverénním výkonem proti španělskému mladíkovi Rafaelu Jodarovi a zvítězil s přehledem 6:2, 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem v boji o osmifinále bude vítěz zápasu mezi Polákem Hubertem Hurkaczem a Američanem Ethanem Quinnem.

V neuvěřitelné jízdě pokračuje i Karolína Plíšková, která ve druhém kole přehrála Indonésanku Janice Tjenovou ve dvou setech 6:4, 6:4. Další soupeřkou bývalé světové jedničky bude Američanka Madison Keysová. Česká legenda tak navázala na své vítězství z prvního kola, kde si poradila se Sloane Stephensovou.

Dnes se z českých mužů představí i Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Mezi ženami se můžeme těšit na Lindu Fruhvirtovou, Lindu Noskovou, Kateřinu Siniakovou, Terezu Valentovou, Nikolu Bartůňkovou a Marii Bouzkovou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Liverpool22
22.01.2026 04:31
smile K smile Á smile J smile A smile super a gratulace k zaslouženému postupu smile Klíčem k zápasu byla 8. hra ve 2. setu, kdy byla Kája na servisu dole 15:40 a celkem odvrátila 3 brejky, zvýšila na 5:3 nebo-li nepustila Tjen do zápasu. Celkově se ukázalo jak velkou roli hraje v tenise sebevědomí a psychika, kdy všechny klíčové míče měla Kája - holt zkušenosti a aura no.1 smile
Sinuhet1
22.01.2026 04:22
Karolina hrala dobre, jako za starych casu. Je videt ze to je byvala ace queen, kdyz ji jde podani je radost se na to divat. Gratulace tem, kteri se nebali a za ten pekny kurs si na ni vsadili
Mony
22.01.2026 04:23
Jo, dnes si servisem znovu uměla pomoci, když teklo do kecek
Liverpool22
22.01.2026 04:23
smile Kurz na Káju 3,2 a na Oksanu 3,9 takže super
Mony
22.01.2026 04:19
Prostě Mazačka Kája!
Liverpool22
22.01.2026 04:24
smilesmilesmile
