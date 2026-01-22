ŽIVĚ: Velký český den na Australian Open! Plíšková senzačně postupuje, slaví i Menšík
Svůj duel má už jako první za sebou Jakub Menšík, který se po úvodní dramatické pětisetové bitvě s veteránem Pablem Carreňem zažil podstatně klidnější zápas. Ve druhém kole se prezentoval naprosto suverénním výkonem proti španělskému mladíkovi Rafaelu Jodarovi a zvítězil s přehledem 6:2, 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem v boji o osmifinále bude vítěz zápasu mezi Polákem Hubertem Hurkaczem a Američanem Ethanem Quinnem.
V neuvěřitelné jízdě pokračuje i Karolína Plíšková, která ve druhém kole přehrála Indonésanku Janice Tjenovou ve dvou setech 6:4, 6:4. Další soupeřkou bývalé světové jedničky bude Američanka Madison Keysová. Česká legenda tak navázala na své vítězství z prvního kola, kde si poradila se Sloane Stephensovou.
Dnes se z českých mužů představí i Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Mezi ženami se můžeme těšit na Lindu Fruhvirtovou, Lindu Noskovou, Kateřinu Siniakovou, Terezu Valentovou, Nikolu Bartůňkovou a Marii Bouzkovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře