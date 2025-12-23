Životní turnaj Valentové! Česká kometa byla kousek od titulu a slavila nejcennější skalp
Valentová už za sebou průlomový turnaj i debut v TOP 100 žebříčku měla. Na konci sezony však sebrala zbytek svých sil a v Ósace předvedla zatím nejúspěšnější jízdu své kariéry. V japonské metropoli vyhrála celkem šest zápasů a probila se z kvalifikace až do finále.
Semifinalistka letošního Livesport Prague Open postupně vyřadila Alinu Čarajevovou, Greet Minnenovou, filipínskou hvězdičku Alexandru Ealaovou, světovou jednadvacítku Elise Mertensovou, Olgu Danilovičovou a Jaqueline Cristianovou.
Třikrát musela do rozhodujícího setu a každý z těchto duelů otáčela. Proti Mertensové si připsala nejcennější skalp své kariéry. Bylo vidět, že už mele z posledních zbytků sil, ovšem i tak zanechala dobrý dojem i v souboji o titul.
Ve svém zatím největším finále kariéry vyzvala grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou. Začala velmi nervózně a od Kanaďanky schytala kanára. Postupně se ale do zápasu dostala a nakonec padla až po třísetové bitvě.
"Chci Leylah pogratulovat, prožila tu skvělý turnaj a hrála výborný tenis," řekla při proslovu na kurtu Valentová. Poděkovala trenérům a rodině. "Vím, že je to se mnou někdy těžké. Omlouvám se, ale jsem opravdu vděčná za práci, kterou se mnou děláte. Moc si toho vážím."
Postupem do finále Valentová potvrdila, že zaslouženě patří mezi největší komety právě skončené sezony. Uznala to i Fernandezová. "Tereze moc blahopřeji. Hrála tu úžasně a prožila zde výborný týden. Jsem si jistá, že ji uvidím ještě ve spoustě takových finále," uvedla.
Díky premiérové finálové účasti na hlavní tour se Valentová v novém vydání žebříčku posunula na tehdy životní 58. místo. Na začátku sezony, během níž čtyřikrát kralovala na úrovni ITF či WTA 125, se nacházela až na 241. pozici.
V Ósace si přivodila zranění břišních svalů a nakonec odehrála proti Fernandezové své poslední oficiální utkání v tomto roce.
Další české úspěchy v roce 2025
Nosková hrála největší finále a stala se českou jedničkou
Další wimbledonský triumf Siniakové
Překvapivý berlínský titul Vondroušové
Menšíkův šok na Masters v Miami
Macháč dobyl Acapulco a navázal na Berdycha
Siniaková získala 10. grandslamový titul
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře