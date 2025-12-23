Životní turnaj Valentové! Česká kometa byla kousek od titulu a slavila nejcennější skalp

DNES, 20:00
Téma 0
Již za pár dnů se znovu naplno rozjede tenisový kolotoč. Než se tak stane, pojďme se ohlédnout za největšími úspěchy českých tenistů a tenistek v uplynulé sezoně. A rozhodně bylo co sledovat. Každý z elitní mužské trojice si zapsal turnajový vavřín a pozadu nezůstávaly ani jejich ženské protějšky. Dnes se podíváme na životní turnaj české komety Terezy Valentové (18).
Profily hráčů
Valentova Tereza
Tereza Valentová prožila v Ósace životní turnaj (© Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia)

Valentová už za sebou průlomový turnaj i debut v TOP 100 žebříčku měla. Na konci sezony však sebrala zbytek svých sil a v Ósace předvedla zatím nejúspěšnější jízdu své kariéry. V japonské metropoli vyhrála celkem šest zápasů a probila se z kvalifikace až do finále.

Semifinalistka letošního Livesport Prague Open postupně vyřadila Alinu Čarajevovou, Greet Minnenovou, filipínskou hvězdičku Alexandru Ealaovou, světovou jednadvacítku Elise Mertensovou, Olgu Danilovičovou a Jaqueline Cristianovou.

Třikrát musela do rozhodujícího setu a každý z těchto duelů otáčela. Proti Mertensové si připsala nejcennější skalp své kariéry. Bylo vidět, že už mele z posledních zbytků sil, ovšem i tak zanechala dobrý dojem i v souboji o titul.

Ve svém zatím největším finále kariéry vyzvala grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou. Začala velmi nervózně a od Kanaďanky schytala kanára. Postupně se ale do zápasu dostala a nakonec padla až po třísetové bitvě.

"Chci Leylah pogratulovat, prožila tu skvělý turnaj a hrála výborný tenis," řekla při proslovu na kurtu Valentová. Poděkovala trenérům a rodině. "Vím, že je to se mnou někdy těžké. Omlouvám se, ale jsem opravdu vděčná za práci, kterou se mnou děláte. Moc si toho vážím."

Postupem do finále Valentová potvrdila, že zaslouženě patří mezi největší komety právě skončené sezony. Uznala to i Fernandezová. "Tereze moc blahopřeji. Hrála tu úžasně a prožila zde výborný týden. Jsem si jistá, že ji uvidím ještě ve spoustě takových finále," uvedla.

Díky premiérové finálové účasti na hlavní tour se Valentová v novém vydání žebříčku posunula na tehdy životní 58. místo. Na začátku sezony, během níž čtyřikrát kralovala na úrovni ITF či WTA 125, se nacházela až na 241. pozici.

V Ósace si přivodila zranění břišních svalů a nakonec odehrála proti Fernandezové své poslední oficiální utkání v tomto roce.

 

Další české úspěchy v roce 2025

Nosková hrála největší finále a stala se českou jedničkou

Rekordní grandslam pro Česko

Bouzková znovu ovládla Prahu

Další wimbledonský triumf Siniakové

Překvapivý berlínský titul Vondroušové

Menšíkův šok na Masters v Miami

Macháč dobyl Acapulco a navázal na Berdycha

Siniaková získala 10. grandslamový titul

Lehečka si podmanil Brisbane

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist