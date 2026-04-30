Češi v akci, pátek 1. 5. Královna Siniaková o finále na Masters, Valentovou čeká souboj talentů
Královna Siniaková o další finále
Kateřině Siniakové stačí postup do semifinále na prestižní tisícovce v Madridu k návratu na deblový trůn. V pátek bude usilovat už o 14. společné vítězství v řadě s Taylor Townsendovou. Tato fantastická série zahrnuje zkompletování březnového Sunshine Doublu, tedy triumfy v Indian Wells a Miami.
Semifinále rozhodně nebude pro rodačku z Hradce Králové a její americkou parťačku snadné. V souboji o finálovou účast totiž česko-americký tandem nastoupí proti elitním deblistkám Aleksandře Kruničové ze Srbska a Francouzce Kristině Mladenovicové.
WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
21:30 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.)
Valentovou čeká souboj talentů
Tereza Valentová bude na podniku WTA 125 ve francouzském Saint-Malo favoritkou i ve čtvrtfinále, nicméně nasazenou jedničku rozhodně nečeká jednoduchý zápas. Česká teenagerka totiž vyzve v souboji talentů o rok mladší Lilli Taggerovou.
Rovněž Rakušanka prožívá nejlepší období své kariéry a už stihla debutovat v elitní stovce žebříčku. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj na profesionální úrovni a Valentová by se mohla v případě vítězství vrátit do TOP 50 pořadí.
WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:00 | Valentová (1-ČR) – Taggerová (6-Rak.)
ATP CHALLENGER 175 AIX-EN-PROVENCE (Francie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Galloway/Peers (3-USA/Austr.)
ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) – Kittay/Seggerman (USA)
13:30 | Pavlásek/Rikl (1-ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.)
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Donald (ČR) – Dar. Blanch (USA)
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Kielan/Paulson (4-Pol./ČR) – A. Martínez/B. Pujol (Šp.)
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Kolář (6-ČR) – Fatič (Bosna)
14:00 | Svrčina (1-ČR) – N. Sánchez (Šp.)
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.)
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Havlíčková/Sisková (1-ČR) – Kempenová/Saldenová (4-Belg.)
ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Ďjačenková/Junevová (-)
ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch
• Čtyřhra - semifinále •
15:30 | Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Allenová/Rajecká (3-Brit.)
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Slavíková (ČR) – Nuudiová (Est.)
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Švíglerová (2-ČR) – Proiettiová (It.)
14:00 | Sekerková (1-ČR) – Bazderovová (8-)
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | D. Vágner (ČR) – Popa (Rum.)
10:30 | Dujka (ČR) – Vterkovskij (7-Ukr.)
* bude se hrát i semifinále
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Zajíčková (1-ČR) – Bevizová (Maď.)
09:00 | Bervidová (ČR) – Khomichová (7-Něm.)
* bude se hrát i semifinále
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
08:30 | Mottlová (12-ČR) – Pantouová (8-Řec.)
08:30 | Chladová (1-ČR) – Christoforidouová (Řec.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Blusteinová/Dvirová (5-Izr.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Montague/Sýkora (USA/ČR) – Hegazy/Youssef Yacoub Andrawes (Egypt)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | Dufková/Grzelaková (1-ČR/Fr.) – Fröhliová/C. Gómezová (Švýc./Šp.)
* bude se hrát i semifinále
J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:30 | Smolík (8-ČR) – T. S. Ionescu (Rum.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
