Češi v akci, pátek 1. 5. Královna Siniaková o finále na Masters, Valentovou čeká souboj talentů

DNES, 20:00
Aktuality 5
Kateřina Siniaková, která se vrátí v pondělí na deblový trůn, bude bojovat na prestižní tisícovce v Madridu o další finálovou účast ve čtyřhře. Tereza Valentová absolvuje těžký čtvrtfinálový zápas na podniku WTA 125 ve Francii. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Kateřina Siniaková zabojuje o další finále (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 30. 4.středa 29. 4. | úterý 28. 4. | pondělí 27. 4. | neděle 26. 4. | sobota 25. 4. | pátek 24. 4. | čtvrtek 23. 4.

 

Královna Siniaková o další finále

Kateřině Siniakové stačí postup do semifinále na prestižní tisícovce v Madridu k návratu na deblový trůn. V pátek bude usilovat už o 14. společné vítězství v řadě s Taylor Townsendovou. Tato fantastická série zahrnuje zkompletování březnového Sunshine Doublu, tedy triumfy v Indian Wells a Miami.

Semifinále rozhodně nebude pro rodačku z Hradce Králové a její americkou parťačku snadné. V souboji o finálovou účast totiž česko-americký tandem nastoupí proti elitním deblistkám Aleksandře Kruničové ze Srbska a Francouzce Kristině Mladenovicové.

 

WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
21:30 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.)

 

Valentovou čeká souboj talentů

Tereza Valentová bude na podniku WTA 125 ve francouzském Saint-Malo favoritkou i ve čtvrtfinále, nicméně nasazenou jedničku rozhodně nečeká jednoduchý zápas. Česká teenagerka totiž vyzve v souboji talentů o rok mladší Lilli Taggerovou.

Rovněž Rakušanka prožívá nejlepší období své kariéry a už stihla debutovat v elitní stovce žebříčku. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj na profesionální úrovni a Valentová by se mohla v případě vítězství vrátit do TOP 50 pořadí.

 

WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:00 | Valentová (1-ČR) – Taggerová (6-Rak.)

 

ATP CHALLENGER 175 AIX-EN-PROVENCE (Francie), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Galloway/Peers (3-USA/Austr.)

 

ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) – Kittay/Seggerman (USA)
13:30 | Pavlásek/Rikl (1-ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.)

 

ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Donald (ČR) – Dar. Blanch (USA)

• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Kielan/Paulson (4-Pol./ČR) – A. Martínez/B. Pujol (Šp.)

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Kolář (6-ČR) – Fatič (Bosna)
14:00 | Svrčina (1-ČR) – N. Sánchez (Šp.)

• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.)

 

ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Havlíčková/Sisková (1-ČR) – Kempenová/Saldenová (4-Belg.)

 

ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Ďjačenková/Junevová (-)

 

ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
15:30 | Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Allenová/Rajecká (3-Brit.)

 

ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Slavíková (ČR) – Nuudiová (Est.)

 

J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Švíglerová (2-ČR) – Proiettiová (It.)
14:00 | Sekerková (1-ČR) – Bazderovová (8-)

 

J200 VILLACH (Rakousko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | D. Vágner (ČR) – Popa (Rum.)
10:30 | Dujka (ČR) – Vterkovskij (7-Ukr.)
* bude se hrát i semifinále

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Zajíčková (1-ČR) – Bevizová (Maď.)
09:00 | Bervidová (ČR) – Khomichová (7-Něm.)
* bude se hrát i semifinále

 

J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
08:30 | Mottlová (12-ČR) – Pantouová (8-Řec.)
08:30 | Chladová (1-ČR) – Christoforidouová (Řec.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Chladová/Mottlová (2-ČR) – Blusteinová/Dvirová (5-Izr.)

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Montague/Sýkora (USA/ČR) – Hegazy/Youssef Yacoub Andrawes (Egypt)

 

J30 GIRONA (Španělsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | Dufková/Grzelaková (1-ČR/Fr.) – Fröhliová/C. Gómezová (Švýc./Šp.)
* bude se hrát i semifinále

 

J30 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:30 | Smolík (8-ČR) – T. S. Ionescu (Rum.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

Přidat komentář
pantera1
30.04.2026 20:02
Kačenko doufám, že to vyjde a opět nás potěšíš smile
Reagovat
tommr
30.04.2026 20:21
já mám z toho semifinále trochu obavy. Krunic/Mladenovic jsou velice šikovné deblistky a budou našim hodně zatápět. Pokud SinTown budou hrát to samé co v předchozích třech zápasech tak by mohlo dojít k velice nepříjemnému překvapení ...
Reagovat
com
30.04.2026 20:31
Královna Kačenka na Krunic umí
Reagovat
Jarulenka
30.04.2026 20:31
Nesmí zapomenout na mašle!
Reagovat
Kapitan_Teplak
30.04.2026 20:42
Našim
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist