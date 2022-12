Letošní rok na ATP, část IV. Djokovič pošesté ovládl Turnaj mistrů a vyrovnal rekord Federera

38. týden (Méty, San Diego)

39. týden (Tel Aviv, Soul, Sofie)

40. týden (Astana, Tokio)

41. týden (Gijón, Florencie)

42. týden (Antverpy, Stockholm, Neapol)

43. týden (Vídeň, Basilej)

44. týden (Paříž)

45. týden (Next Gen ATP Finals)

46. týden (Turnaj mistrů)



ATP, část I.

ATP, část II.

ATP, část III.

ATP, část IV.

WTA, část I.

WTA, část II.

WTA, část III.

WTA, část IV.



38. týden (Méty, San Diego)

Vítězem halového turnaje ATP 250 v Métách se stal Lorenzo Sonego. Ital ve finále porazil Kazacha Alexandera Bublika a bez ztráty setu si dokráčel pro třetí kariérní titul.

Z Čechů se představil pouze Jiří Lehečka a vypadl hned v prvním kole.

Zprávy z turnaje

MOSELLE OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Méty, Francie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 534.555 eur • Finále dvouhry • Sonego (It.) - Bublik (7-Kaz.) 7-6(3) 6-2 • Finále čtyřhry • Nys/Zieliňski (Mon./Pol.) - Glasspool/Heliövaara (2-Brit./Fin.) 7-6(5) 6-4 • Česká účast • Lehečka - 1. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Brandon Nakashima slavil v rodném San Diegu první titul na okruhu ATP. V boji o něj Američan porazil krajana a finálového debutanta Marcose Girona.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.

Zprávy z turnaje

SAN DIEGO OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: San Diego, USA Povrch: tvrdý Dotace: 612.000 dolarů • Finále dvouhry • Nakashima (5-USA) - Giron (3-USA) 6-4 6-4 • Finále čtyřhry • Lammons/Withrow (2-USA) - Kubler/Saville (Austr.) 7-6(5) 6-2 • Česká účast • Gengel - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



39. týden (Tel Aviv, Soul, Sofie)

Novak Djokovič bez ztráty setu ovládl halový turnaj v izraelském Tel Avivu, získal třetí letošní vavřín, celkově 89. titul a 15. trofej z haly. Srb ve finále ani jednou nezaváhal na podání a poradil si s Marinem Čiličem, se kterým upravil vzájemnou bilanci na 19-2. Jako první v letošní sezoně triumfoval na všech površích.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.

Zprávy z turnaje

TEL AVIV WATERGEN OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Tel Aviv, Izrael Povrch: tvrdý / hala Dotace: 949.475 dolarů • Finále dvouhry • Djokovič (1-Srb.) - Čilič (2-Chorv.) 6-3 6-4 • Finále čtyřhry • Bopanna/Middelkoop (1-Indie/Niz.) - González/Molteni (3-Mex./Arg.) 6-2 6-4 • Česká účast • Gengel - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Jošihito Nišioka v jihokorejském Soulu získal svůj druhý titul z turnajů ATP a zvládl i své sedmé asijské finále napříč všemi úrovněmi. Japonec ve finále přehrál Denise Shapovalova, kterého porazil i cestou za svým premiérovým triumfem před čtyřmi lety v čínském Shenzhenu.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.

Zprávy z turnaje

EUGENE KOREA OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Soul, Korea Povrch: tvrdý Dotace: 1.117.930 dolarů • Finále dvouhry • Nišioka (Jap.) - Shapovalov (4-Kan.) 6-4 7-6(5) • Finále čtyřhry • Klaasen/Lammons (1-JAR/USA) - Barrientos/Reyes-Varela (2-Kol./Mex.) 6-1 7-5 • Česká účast • Svrčina - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Marc-Andrea Hüsler v sofijské hale slavil svůj první triumf na nejvyšším okruhu. Ve svém premiérovém finále na této úrovni bez ztráty servisu a po čtyřech odvrácených setbolech zdolal dánského teenagera Holgera Runeho.

Jiří Lehečka ani v Sofii přes úvodní kolo neprošel, navíc senzačně nestačil na domácí divokou kartu Alexandara Lazarova.

Zprávy z turnaje

SOFIA OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Sofie, Bulharsko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 534.555 eur • Finále dvouhry • Hüsler (Švýc.) - Rune (5-Dán.) 6-4 7-6(8) • Finále čtyřhry • Matos/Vega (2-Braz./Šp.) - Fallert/Otte (Něm.) 3-6 7-5 10-8 • Česká účast • Lehečka - 1. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



40. týden (Astana, Tokio)

Novak Djokovič ve finále v Astaně nedal šanci Stefanosovi Tsitsipasovi, řeckou jedničku porazil už posedmé v řadě a získal svůj čtvrtý letošní a celkově jubilejní 90. titul, šestnáctý z haly. Triumfem v Kazachstánu si definitivně zajistil start na Turnaji mistrů v Turíně.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

ASTANA OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 500 Místo konání: Astana, Kazachstán Povrch: tvrdý / hala Dotace: 1.900.000 dolarů • Finále dvouhry • Djokovič (4-Srb.) - Tsitsipas (3-Řec.) 6-3 6-4 • Finále čtyřhry • Mektič/Pavič (2-Chorv.) - Mannarino/Martin (Fr.) 6-4 6-2 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Taylor Fritz strávil předchozí týden kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 v izolaci, přesto dokázal v Tokiu získat svůj čtvrtý kariérní titul a první na akcích ATP 500. Američan ve finále přehrál svého vrstevníka a krajana Francese Tiafoea a i své třetí letošní semifinále přetavil v triumf. O den později debutoval v Top 10.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

RAKUTEN JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS • Shrnutí • Kategorie: ATP 500 Místo konání: Tokio, Japonsko Povrch: tvrdý Dotace: 1.953.285 dolarů • Finále dvouhry • Fritz (3-USA) - Tiafoe (4-USA) 7-6(3) 7-6(2) • Finále čtyřhry • McDonald/Melo (USA/Braz.) - Matos/Vega (3-Braz./Šp.) 6-4 3-6 10-4 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



41. týden (Gijón, Florencie)

Andrej Rubljov na halovém turnaji ATP 250 v Gijónu proměnil i čtvrtou letošní finálovou účast v zisk titulu. Nejvýše nasazený hráč premiérového ročníku porazil v rozhodujícím souboji Američana českého původu Sebastiana Kordu.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

GIJON OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Gijón, Španělsko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 612.000 eur • Finále dvouhry • Rubljov (1-) - Korda (USA) 6-2 6-3 • Finále čtyřhry • González/Molteni (Arg.) - Lammons/Withrow (USA) 6-7(6) 7-6(4) 10-5 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Kanaďan Félix Auger-Aliassime potvrdil na halovém turnaji ve Florencii roli nejvýše nasazeného hráče a získal druhý titul na okruhu ATP. Díky výhře nad finálovým debutantem Jeffreym Wolfem z USA se navíc vrátil do elitní desítky světového žebříčku.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

UNICREDIT FIRENZE OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Florencie, Itálie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 612.000 eur • Finále dvouhry • Auger-Aliassime (1-Kan.) - Wolf (USA) 6-4 6-4 • Finále čtyřhry • Mahut/Roger-Vasselin (Fr.) - Dodig/Krajicek (3-Chorv./USA) 7-6(4) 6-3 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



42. týden (Antverpy, Stockholm, Neapol)

Félix Auger-Aliassime týden po zisku druhého titulu slavil další halový triumf. Ve finále turnaje v Antverpách druhý nasazený Kanaďan porazil Američana Sebastiana Kordu a zvýšil své šance na premiérový start na Turnaji mistrů. Soutěží prošel se ztrátou jediného servisu.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

EUROPEAN OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Antverpy, Belgie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 648.130 eur • Finále dvouhry • Auger-Aliassime (2-Kan.) - Korda (USA) 6-3 6-4 • Finále čtyřhry • T. Griekspoor/Van de Zandschulp (Niz.) - Boppana/Middelkoop (2-Indie/Niz.) 3-6 6-3 10-5 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Holger Rune nečekaně ovládl halový turnaj ve Stockholmu. Ve finále porazil bývalého šampiona a světovou pětku Stefanose Tsitsipase a získal svůj druhý kariérní titul.

Jiří Lehečka si v úvodním kole vyšlápl na Grigora Dimitrova, ale v následujícím jasně nestačil na Emila Ruusuvuoriho. Lukášovi Rosolovi se nepodařilo navázat na zvládnutou kvalifikaci.

Zprávy z turnaje

STOCKHOLM OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Stockholm, Švédsko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 648.130 eur • Finále dvouhry • Rune (7-Dán.) - Tsitsipas (1-Řec.) 6-4 6-4 • Finále čtyřhry • Arévalo/Rojer (1-Salv./Niz.) - Glasspool/Heliövaara (3-Brit./Fin.) 6-3 6-3 • Česká účast • Lehečka - 2. kolo Rosol - 1. kolo Kopřiva - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Finálový souboj domácích hráčů na turnaji ATP 250 v Neapoli vyhrál Lorenzo Musetti. Ital porazil zkušenějšího krajana Mattea Berrettiniho a zvládl na této úrovni i svůj druhý finálový zápas v kariéře.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

TENNIS NAPOLI CUP • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Neapol, Itálie Povrch: tvrdý Dotace: 612.000 eur • Finále dvouhry • Musetti (4-It.) - Berrettini (2-It.) 7-6(5) 6-2 • Finále čtyřhry • Dodig/Krajicek (1-Chorv./USA) - Ebden/Peers (3-Austr.) 6-3 1-6 10-8 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



43. týden (Vídeň, Basilej)

Daniil Medveděv ve finále halového podniku ATP 500 ve Vídni porazil Kanaďana Denise Shapovalova a získal 15. titul. Díky němu si čtvrtým rokem po sobě zajistil start na Turnaji mistrů, který předloni ovládl.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.

Zprávy z turnaje

ERSTE BANK OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 500 Místo konání: Vídeň, Rakousko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 2.349.180 eur • Finále dvouhry • Medveděv (1-) - Shapovalov (Kan.) 4-6 6-3 6-2 • Finále čtyřhry • Erler/Miedler (Rak.) - González/Molteni (Mex./Arg.) 6-3 7-6(1) • Česká účast • Lehečka - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Félix Auger-Aliassime ve finále halového klání ATP 500 v Basileji přehrál Dána Holgera Runeho, svou neporazitelnost protáhl na 13 utkání a získal 3. titul během tří týdnů. Kanaďana v tu chvíli dělily už jen dvě výhry od jistoty premiérového startu na Turnaji mistrů.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

SWISS INDOORS BASEL • Shrnutí • Kategorie: ATP 500 Místo konání: Basilej, Švýcarsko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 2.135.350 eur • Finále dvouhry • Auger-Aliassime (3-Kan.) - Rune (Dán.) 6-3 7-5 • Finále čtyřhry • Dodig/Krajicek (Chorv./USA) - Mahut/Roger-Vasselin (Fr.) 6-4 7-6(5) Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



44. týden (Paříž)

Dánsko ve světě proslavil pohádkář Hans Christian Andersen, ale tu současnou tenisovou pohádku napsal svou raketou v Paříži jeho krajan Holger Rune. Rodák z Gentofte v hale Bercy jako první v historii mimo Turnaj mistrů porazil na jednom turnaji pět hráčů Top 10 a slavil první triumf na podnicích Masters 1000, když po obratu zdolal šestinásobného šampiona Novaka Djokoviče.

Ve čtyřhře ovládli poslední Masters sezony Wesley Koolhof s Nealem Skupským, jednalo se o jejich již sedmý letošní triumf. Ve finále našli recept na Ivana Dodiga a Austina Krajiceka, kteří si už na čtvrté akci v řadě zahráli finále.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.

Zprávy z turnaje

ROLEX PARIS MASTERS • Shrnutí • Kategorie: ATP Masters 1000 Místo konání: Paříž, Francie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 5.415.410 eur • Finále dvouhry • Rune (Dán.) - Djokovič (6-Srb.) 3-6 6-3 7-5 • Finále čtyřhry • Koolhof/N. Skupski (2-Niz./Brit.) - Dodig/Krajicek (8-Chorv./USA) 7-6(5) 6-4 • Česká účast • Lehečka - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



45. týden (Next Gen ATP Finals)

Jiří Lehečka titul z Turnaje mistrů do 21 let v Miláně nezískal. Rodák z Mladé Boleslavi, v historii dosud jediný český účastník Next Gen ATP Finals, ve finále prohrál s Američanem Brandonem Nakashimou.

Zprávy z turnaje

INTESA SANPAOLO NEXT GEN ATP FINALS • Shrnutí • Kategorie: Turnaj mistrů do 21 let Místo konání: Milán, Itálie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 1.400.000 dolarů • Finále dvouhry • Nakashima (4-USA) - Lehečka (5-ČR) 4-3(5) 4-3(6) 4-2 • Česká účast • Lehečka - finále Skupiny | Vyřazovací boje



46. týden (Turnaj mistrů)

Novak Djokovič ve finále Turnaje mistrů porazil bez ztráty podání Nora Caspera Ruuda a v 35 letech se stal jeho nejstarším vítězem. Celkově šestým triumfem vyrovnal rekord Rogera Federera a jako neporažený šampion dosáhl na nejvyšší jednorázovou odměnu v historii tenisu.

Rajeev Ram a Joe Salisbury po roce úspěšně složili reparát ve finále Turnaji mistrů. Letos v Turíně porazili Chorvaty Nikolu Mektiče s Matem Pavičem a do svých sbírek přidali ke grandslamovým trofejím také premiérový pohár pro vítěze ATP Finals. Salisbury se stal prvním britským vítězem této prestižní soutěže ve čtyřhře.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

NITTO ATP FINALS • Shrnutí • Kategorie: Turnaj mistrů Místo konání: Turín, Itálie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 14.750.000 dolarů • Finále dvouhry • Djokovič (7-Srb.) - Ruud (3-Nor.) 7-5 6-3 • Finále čtyřhry • Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) - Mektič/Pavič (4-Chorv.) 7-6(4) 6-4 Los dvouhry | Los čtyřhry