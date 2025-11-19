Zápas s oslabeným Španělskem se blíží. Všechno šlape a věřím, že to zvládneme, říká Berdych
"V týmu je zatím vše bez problémů. Kluci hrajou na tréninku dobře. Kurt jim sedí a odtrénovali maximum, co šlo. Všechno šlape," řekl českým novinářům v Boloni Berdych. "Carlos se rozhodl, že nebude hrát a nebude součástí týmu, takže to bude obrovský rozdíl. Zároveň nám to ale nedává žádnou garanci toho, že by nám někdo už teď ty dva body, které potřebujeme, dal. Ty musíme stejně udělat a já pevně věřím, že to kluci zvládnou," uvedl Berdych.
Šestinásobný grandslamový vítěz Alcaraz se týmu kapitána Davida Ferrera omluvil v úterý. Na vině je zranění stehenního svalu z nedělního finále Turnaje mistrů. Češi se po odstoupení hlavní španělské hvězdy dostaly do role favorita zápasu.
"Musím říct, že atmosféra byla dobrá už od začátku. Bylo to jen trochu zamotané, protože nejdříve to (Alcarazova omluvenka) vylétlo na sociálních sítích a pak v médiích. Když jsem se ptali rozhodčího, tak nám řekl, že nic neví. Spíše jsme tedy tlumili emoce. Myslím, že kluci dobře vědí, že jim to nezaručuje vítězství. Je to jen informace. Pro nás je samozřejmě pozitivní, ale nesmíme to moc zveličovat," řekl Berdych.
Češi se v novém formátu Davis Cupu dostali do závěrečné fáze podruhé. Před dvěma lety prohráli ve čtvrtfinále s Austrálií 1:2 na zápasy. Letos porazili v kvalifikaci Jižní Koreu 4:0, v září zvítězili v Delray Beach nad domácím výběrem USA 3:2. Naposledy se Češi dostali do semifinále Davisova poháru před jedenácti lety. V letech 2012 a 2013 týmovou soutěž ještě v dřívějším formátu vyhráli.
Na Španělsko narazí čeští tenisté podesáté. Včetně československé éry mají bilanci 4:5 a utkají se s ním ve třetím ročníku po sobě. Vloni se Španěly prohráli ve skupinové fázi 0:3.
V Boloni má Berdych k dispozici vedle Lehečky také Jakuba Menšíka (19.), Tomáše Macháče (32.), Víta Kopřivu (102.) a deblistu Adama Pavláska. Nominaci zveřejní kapitáni obou týmů hodinu před úvodní dvouhrou.
"Myslím, že jsme se najednou dostali do úplně jiné situace. S tím Carlosem se to celé mění a bez něj se to zase úplně celé otočí naruby. Myslím, že se nemáme před čím schovávat," podotkl Berdych.
Šestinásobní vítězové soutěže Španělé se dostali do vyřazovací fáze díky vítězství v kvalifikaci 3:1 nad Švýcarskem, ve 2. kole otočili s Dánskem zápas ze stavu 0:2. Jejich jedničkou nyní bude 36. tenista světa Jaume Munar, v týmu jsou také Pablo Carreňo (89.), Pedro Martínez (95.) a deblista Marcel Granollers. Vedle Alcaraze chybí také 14. hráč světa Alejandro Davidovich, kterého Ferrer nenominoval.
"Já toho nebyl součástí, není to můj hráč. Komentovat tedy něco, o čem nemám moc informací, mi asi nenáleží. On se (Ferrer) po debatách takhle rozhodl. Pokud budu brát to, co jsem se dočetl, tak si myslím, že to za Davida bylo správné rozhodnutí, ale jen do toho momentu, než se Alcaraz odhlásil," doplnil Berdych.
Duel se Španělskem se bude hrát na dva vítězné zápasy. Po dvouhrách rozhodne případně čtyřhra. Vítěz utkání narazí v sobotu na lepšího z dvojice Německo - Argentina. Tento duel se uskuteční ve čtvrtek odpoledne.
Čtěte více k Davis Cupu
Berdych: Na brzký začátek si nemá cenu stěžovat
Španělé varují české favority: Věříme si i bez Alcaraze
Česko je druhý největší favorit Davis Cupu
Berdych: Už vím, kdo proti Španělsku nastoupí
Macháč všechna zranění vyléčil a je připravený
Lehečka: Absence Alcaraze? Příjemné, ale soustředím se sám na sebe
Cítím se skvěle, říká zdravý Menšík před Davis Cupem
Berdych reagoval na odhlášení Alcaraze. Nic nám to negarantuje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Děkujeme za optání, jak to šlape Vám?
Blondie?