Češi v akci, středa 3. 6. Obhajoba Fruhvirtové, Bartůňková hrát nebude. Kovačková je ve čtvrtfinále French Open
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 2. 6. | pondělí 1. 6. | neděle 31. 5. | sobota 30. 5. | pátek 29. 5. | čtvrtek 28. 5. | středa 27. 5. | úterý 26. 5. | pondělí 25. 5. | neděle 24. 5.
Trio juniorek na French Open
Na French Open se ve středu představí tři české juniorky a všechny budou bojovat o postup do čtvrtfinále. Jana Kovačková nejprve nastoupí do dvouhry proti Felicatě Dorofejevové-Rybasové a pak ji čeká čtyřhra s krajankou Kateřinou Zajíčkovou.
Denisa Žoldáková se chystá pouze na osmifinálové utkání v singlové soutěži. Další z mladých talentovaných Češek, která už stejně jako Kovačková triumfovala i na profesionální tour, vyzve nasazenou trojku Victorii Luizu Barrosovou.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra dívky | Pavouk čtyřhra dívky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
J. Kovačková (4-ČR) – Dorofejevová-Rybasová (14-) 3:6, 6:4, 6:4
Barrosová (3-Braz.) – Žoldáková (ČR) 6:3, 0:6, 6:3
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Skliarová/Thammová (6-Ukr./Něm.)
Fruhvirtová začne obhajobu finále
Linda Fruhvirtová obhajuje na travnatém podniku WTA 125 v britském Birminghamu finálovou účast z loňska a může tedy přijít v dalším vydání žebříčku o velký počet bodů. A los jí rozhodně nepřál, protože hned do prvního kola schytala velmi nepříjemnou soupeřku.
A sice nasazenou trojku Tatjanu Mariaovou. Zkušená německá veteránka má pro tento povrch velmi nepříjemnou hru a s Fruhvirtovou vyhrála oba předchozí souboje, předloni na antuce v Římě a loni na hardovém turnaji ITF v Indii. Pokaždé došlo na třísetovou bitvu.
Už o čtvrtfinále budou hrát Nikola Bartůňková a Gabriela Knutsonová, které čeká české derby. Bartůňková po odvrácených mečbolech zdolala Harriet Dartovou a vyhrála svůj první profesionální zápas na trávě, Knutsonová se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser.
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Bartůňková (5-ČR) – Knutsonová (ČR) / odloženo
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Mariaová (3-Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Hrunčáková/Valdmannová (SR/ČR) – I. Corleyová/Crossová (3-USA/Kan.) 7:5, 1:0 / dohrávka
* bude se hrát i čtvrtfinále
WTA 125 MAKARSKA (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Lázarová (Šp.) – Samson (ČR) 6:4, 6:1
Palicová (ČR) – Čiričová Bagaričová (Chorv.) 6:2, 6:4
12:30 | Havlíčková (ČR) – Kabbajová (Mar.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Havlíčková/Šalková (ČR) – Haverlagová/Waltertová (2-Niz./Švýc.)
ATP CHALLENGER 125 PERUGIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Barrientos/Behar (4-Kol./Urug.) 6:2, 5:7, 10:6
ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:00 | Mrva (ČR) – Boscardin Dias (Braz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
Mansouri/Poljak (Tun./ČR) – J. Nam/Niklas-Salminen (Korea/Fin.) 6:2, 6:4
16:30 | Mrva/Valeš (ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (4-Pol.)
ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | T. Štěpánková (ČR) – Barthaová (Maď.)
10:00 | Kopřivová (ČR) – Barbulescuová (2-Rum.)
11:30 | Kajabová (ČR) – Pushkarová (6-Švýc.)
15:30 | Mandelíková (ČR) – Anikinová (Est.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Bayerlová (7-ČR) – Higuitaová Barrazaová (Kol.) 6:3, 6:4
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | D. Blažka/Gregoriou (ČR/Řec.) – C. C. Kucukhuseyin/Oktay (Tur.)
ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Orlov (1-Ukr.) – Šoukal (ČR) 6:2, 6:1
Galus (Pol.) – Hrazdil (ČR) 6:3, 6:2
• Čtyřhra - osmifinále •
Hrazdil/Porickyj (1-ČR/Ukr.) – Colleu/Paldanius (Fr./Fin.) 6:7 (2:7), 7:5, 10:6
J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Modali (Něm.) – Jourdren (4-ČR) / bez boje
Zapský (5-ČR) – Casale (It.) / bez boje
A. Štěpánek (ČR) – Dufek (8-ČR) / bez boje
Platenburg (Niz.) – D. Soukup (ČR) 6:1, 6:3
Perutka (ČR) – D. Hradilek (SR) 6:3, 6:0
Janoušek (ČR) – Fourcroy (2-Fr.) 6:2, 6:0
Merta (ČR) – Lassacher (Rak.) 7:5, 6:4
Korolenko (7-) – Barina (ČR) 6:2, 3:6, 17:15
Wirgler (ČR) – Luxa (1-ČR) 4:6, 6:3, 10:8
Šebek (ČR) – Summers (6-JAR) 6:2, 6:3
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Kučerová (ČR) – Kuchynkaová (7-Něm.) / bez boje
Michalcová (ČR) – Krejčíková (ČR) 6:1, 6:2
Havlíková (6-ČR) – A. Svobodová (ČR) 6:2, 6:1
Pellandraová (San Marino) – V. Koutová (3-ČR) 6:3, 6:3
N. Iraholaová (5-ČR) – Radová (ČR) 6:4, 6:4
Jelínková (ČR) – Palečková (ČR) 6:1, 6:1
Hoscheková (Rak.) – L. Koutová (1-ČR) 6:1, 6:1
Tvrzská (ČR) – Langášová (ČR) 6:4, 6:0
Padrnosová (2-ČR) – Kotaracová (ČR) 6:4, 6:1
Karšňáková (ČR) – Skamarochová (Pol.) 6:1, 6:1
14:30 | Kačenová (8-ČR) – Luchettiová (It.)
14:30 | Fialová (ČR) – Nantlová (ČR)
14:30 | Dari Dušková (ČR) – Marciniaková (4-It.)
14:30 | Klusáčková (ČR) – Suchánková (ČR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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Její výkon vynesl 8 es a ani jeden ztracený servis a to se na okruhu WTA nestává příliš často.
Škoda že ve druhým kole narazí na Nikolu Bartůňkovou a jedna z nich bude muset skončit ...