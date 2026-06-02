Češi v akci, úterý 2. 6. Menšík a Nouza o semifinále French Open, Fruhvirtová začne obhajobu

Jakub Menšík absolvuje na French Open své první grandslamové čtvrtfinále v kariéře, o postup do semifinále zabojují také Kateřina Siniaková a Petr Nouza ve čtyřhře. Loňská finalistka Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková, Tereza Martincová a Gabriela Knutsonová vstoupí do hlavní soutěže na travnatém podniku WTA 125 v Birminghamu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Menšík, Siniaková a Nouza o semifinále French Open

Tři čeští tenisté budou v úterý bojovat o postup do semifinále na French Open, každý z nich v jiné části turnaje. Jakuba Menšíka čeká první kariérní čtvrtfinále na grandslamové scéně a rozhodně nebude čelit snadné výzvě.

Poslední český zástupce ve dvouhře na letošním antukovém grandslamu totiž narazí na neskutečně rozjetého Joaa Fonsecu, který má v zádech skalpy Novaka Djokoviče a Caspera Ruuda. Brazilec je kurzovým favoritem. Více informací k tomuto zápasu přineseme v úterním preview.

Nastoupí také královna deblového žebříčku Kateřina Siniaková. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou, s níž plní roli nasazených jedniček, změří síly s Magali Kempenovou a Andrejou Klepačovou. Asi není třeba zmiňovat, že budou obrovskými favoritkami na postup.

O nové maximum na grandslamech bude stejně jako Menšík bojovat i deblista Petr Nouza. S Rakušanem Neilem Oberleitnerem vyřadili české duo Adam Pavlásek, Patrik Rikl a teď absolvují ještě mnohem těžší zkoušku v souboji s turnajovými pětkami Simonem Bolellim a Andreou Vavassorim z Itálie.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra muži - čtvrtfinále •
20:15 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Fonseca (28-Braz.)

Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Kempenová/Klepačová (Belg./Slovin.) 6:1, 6:3

• Čtyřhra muži - čtvrtfinále •
14:30 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Bolelli/Vavassori (5-It.)

Pavouk dvouhra dívkyPavouk čtyřhra dívky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
11:00 | Žoldáková (ČR) – Prestonová (15-USA)

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:00 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Inisanová/Langlaisová (Fr.)

 

WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Bartůňková (5-ČR) – Dartová (Brit.)
11:30 | Martincová (ČR) – Masárová (Švýc.)
16:00 | Knutsonová (ČR) – Garlandová (Tchaj-wan)
17:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Mariaová (3-Něm.)

 

WTA 125 MAKARSKA (Chorvatsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Šalková (6-ČR) – Konjuhová (Chorv.)

 

ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kopřiva (2-ČR) – Martin (SR)
12:00 | Krumich (ČR) – Olivieri (Arg.)
12:00 | Forejtek (ČR) – Daniel (Jap.)
13:30 | Mrva (ČR)Svrčina (5-ČR)
13:30 | Kumstát (ČR) – Sačko (Ukr.)
15:00 | Bartoň (ČR) – Bautista (7-Šp.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Kolář/Vocel (ČR) – Boscardin Dias/Dutra Da Silva (Braz.)

 

ATP CHALLENGER 100 HEILBRONN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Serdarušič/Vrbenský (3-Chorv./ČR) – Handel/Pörtner (Něm.)

 

ATP CHALLENGER 50 CENTURION (JAR), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Palán (ČR) – Beckley (JAR)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
K. Bartelová (Něm.) – Šafářová (ČR) 6:2, 6:4

 

ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | L. Petruželová (ČR) – Fenyvesová (Maď.)

 

ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Jelínková (ČR) – Artěmevová (5-)
13:00 | Michálková (ČR) – Tsygourovová (1-Švýc.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Finaková/Kopřivová (Maď./ČR) – Dernikovičová/Falknerová (3-Chorv./Slovin.)
16:00 | Jelínková/Tomeljaková (ČR/Chorv.) – Drugdová/Mandelíková (2-SR/ČR)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kopřivová (7-ČR) – Dejanovicová (Austr.) 6:0, 6:2
Mráziková (4-SR) – T. Štěpánková (10-ČR) 6:3, 6:2
11:30 | Kajabová (ČR) – Hartelová (Něm.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Sancilio (USA) – D. Blažka (ČR) 6:2, 6:2

 

ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Šoukal (ČR) – Ad. Soukup (ČR) 3:6, 6:4, 10:3

 

ITF M15 LAKEWOOD (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
18:00 | Kalina (ČR) – Niedner (16-Něm.)

 

J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Niezwiesny (Pol.) – Šebek (ČR) 6:3, 6:3
11:30 | A. Štěpánek (ČR) – Hiemann (Něm.)
Wieser (Rak.) – Dufek (8-ČR) / bez boje
11:30 | Perutka (ČR) – Parnet (3-Fr.)
13:00 | D. Soukup (ČR) – Modali (Něm.)
13:00 | Zapský (5-ČR) – Fricke (Něm.)
13:00 | Jourdren (4-ČR) – Platenburg (Niz.)
13:00 | Barina (ČR)Merta (ČR)
13:00 | Janoušek (ČR) – Böhme (Něm.)
14:30 | Luxa (1-ČR) – Wieser (Rak.)
14:30 | Wirgler (ČR) – Schmidt (Něm.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Radová (ČR) – Jiaying Song (Čína) 6:3, 6:1
Havlíková (6-ČR) – Tuominenová (Fin.) 6:4, 6:2
A. Svobodová (ČR) – Bovaraová (It.) 6:4, 6:1
N. Iraholaová (5-ČR) – Van Der Bergová (Kan.) 6:3, 3:6, 10:5
Krejčíková (ČR)V. Koutová (3-ČR) 6:4, 6:0
Pellandraová (San Marino) – Michalcová (ČR) 3:6, 6:1, 10:8
11:30 | Tvrzská (ČR) – Hoscheková (Rak.)
11:30 | L. Koutová (1-ČR)Langášová (ČR)
11:30 | Padrnosová (2-ČR) – Skamarochová (Pol.)
11:30 | Kotaracová (ČR)Karšňáková (ČR)
14:30 | Kačenová (8-ČR)Palečková (ČR)
14:30 | Kučerová (ČR)Nantlová (ČR)
14:30 | Klusáčková (ČR) – Marciniaková (4-It.)
14:30 | Jelínková (ČR) – Luchettiová (It.)
14:30 | Fialová (ČR) – Kuchynkaová (7-Něm.)
14:30 | Dari Dušková (ČR)Suchánková (ČR)

 

J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Ciobicaová (4-Rum.) – S. Jiráková (ČR) 6:0, 4:6, 6:4

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
11:30 | Petríková/Zimová (SR/ČR) – Halperinová/Rojanská (Izr.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
lvicek
02.06.2026 14:23
Všimli jste si, že proti Nouzovi bude hrát Andrea se Simonou?
PTP
02.06.2026 11:05
FruLinda to bude mít těžký s německou slajzbábou na trávě
PTP
02.06.2026 10:14
Musí si dát majzla na ty smrtící forhendy.
Newcombe
02.06.2026 06:54
Je fajn, že Fonseca je favorit, Jakub bude víc v klidu a prostě vyhraje celý turnaj ????
Newcombe
02.06.2026 06:55
ty otazníky tam nemají být, nesežralo to emotikon
Saulnier
02.06.2026 09:04

súhlas, vždy je väčší tlak na favorita
v tomto prípade je to o to lepšie, o čo menší favorit Fonseca proti Kubovi v skutočnosti je
Diabolique
02.06.2026 05:17
Ach jo, tak 90% komentatoru predpovida vitezstvi Fonsecy ... a maji pro to rozumny duvody ... cekaji ze to bude pod strechou, zpomaleni ... jen par lidi z Nothing Major tipuji Mensika.
Kapitan_Teplak
01.06.2026 23:06
Aleně Kováčkové ta volba upřednostnit ITF 75 v Casertě před juniorkou na RG vyšla na jedničku a neprošla ani kvalifikací
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 00:15
GaelM
02.06.2026 10:01
Bylo to nesmyslné rozhodnutí i kdyby se kvalifikovala. Ne každý prostě má na přechod mezi dospělé už v juniorském věku, to je akorát taková hloupá móda živená příběhy několika výjimek, které to díky mimořádným vlastnostem zvládly. Za tím jsou ale schované příběhy mnohem většího počtu těch, které to semlelo... že, Brendo?

A co si budem, Kovačkovy budou mít mezi dospělými nejspíš problémy i v pozdějším věku. Pro dnešní fyzický tenis bude jejich drobnější somatotyp velkou překážkou. Jediné, čeho tímhle dosáhnou, bude že přijdou o pár společných zážitků na grandslamech, kam se mezi dospělými už taky vůbec nemusí dostat.
subaru
02.06.2026 10:04
Logický tah k věku. Otázkou však je jak to bude dál s výkonností.
Preview.lover
01.06.2026 23:01
* Češi v akci, úterý 2. 6. Menšík, Královna Siniaková a Nouza o semifinále French Open
