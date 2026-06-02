Češi v akci, úterý 2. 6. Menšík a Nouza o semifinále French Open, Fruhvirtová začne obhajobu

Menšík, Siniaková a Nouza o semifinále French Open
Tři čeští tenisté budou v úterý bojovat o postup do semifinále na French Open, každý z nich v jiné části turnaje. Jakuba Menšíka čeká první kariérní čtvrtfinále na grandslamové scéně a rozhodně nebude čelit snadné výzvě.
Poslední český zástupce ve dvouhře na letošním antukovém grandslamu totiž narazí na neskutečně rozjetého Joaa Fonsecu, který má v zádech skalpy Novaka Djokoviče a Caspera Ruuda. Brazilec je kurzovým favoritem. Více informací k tomuto zápasu přineseme v úterním preview.
Nastoupí také královna deblového žebříčku Kateřina Siniaková. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou, s níž plní roli nasazených jedniček, změří síly s Magali Kempenovou a Andrejou Klepačovou. Asi není třeba zmiňovat, že budou obrovskými favoritkami na postup.
O nové maximum na grandslamech bude stejně jako Menšík bojovat i deblista Petr Nouza. S Rakušanem Neilem Oberleitnerem vyřadili české duo Adam Pavlásek, Patrik Rikl a teď absolvují ještě mnohem těžší zkoušku v souboji s turnajovými pětkami Simonem Bolellim a Andreou Vavassorim z Itálie.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra muži - čtvrtfinále •
20:15 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Fonseca (28-Braz.)
• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Kempenová/Klepačová (Belg./Slovin.) 6:1, 6:3
• Čtyřhra muži - čtvrtfinále •
14:30 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Bolelli/Vavassori (5-It.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
11:00 | Žoldáková (ČR) – Prestonová (15-USA)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:00 | J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Inisanová/Langlaisová (Fr.)
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Bartůňková (5-ČR) – Dartová (Brit.)
11:30 | Martincová (ČR) – Masárová (Švýc.)
16:00 | Knutsonová (ČR) – Garlandová (Tchaj-wan)
17:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Mariaová (3-Něm.)
WTA 125 MAKARSKA (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Šalková (6-ČR) – Konjuhová (Chorv.)
ATP CHALLENGER 100 PROSTĚJOV (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kopřiva (2-ČR) – Martin (SR)
12:00 | Krumich (ČR) – Olivieri (Arg.)
12:00 | Forejtek (ČR) – Daniel (Jap.)
13:30 | Mrva (ČR) – Svrčina (5-ČR)
13:30 | Kumstát (ČR) – Sačko (Ukr.)
15:00 | Bartoň (ČR) – Bautista (7-Šp.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Kolář/Vocel (ČR) – Boscardin Dias/Dutra Da Silva (Braz.)
ATP CHALLENGER 100 HEILBRONN (Německo), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Serdarušič/Vrbenský (3-Chorv./ČR) – Handel/Pörtner (Něm.)
ATP CHALLENGER 50 CENTURION (JAR), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Palán (ČR) – Beckley (JAR)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
K. Bartelová (Něm.) – Šafářová (ČR) 6:2, 6:4
ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | L. Petruželová (ČR) – Fenyvesová (Maď.)
ITF W15 OSIJEK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Jelínková (ČR) – Artěmevová (5-)
13:00 | Michálková (ČR) – Tsygourovová (1-Švýc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Finaková/Kopřivová (Maď./ČR) – Dernikovičová/Falknerová (3-Chorv./Slovin.)
16:00 | Jelínková/Tomeljaková (ČR/Chorv.) – Drugdová/Mandelíková (2-SR/ČR)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kopřivová (7-ČR) – Dejanovicová (Austr.) 6:0, 6:2
Mráziková (4-SR) – T. Štěpánková (10-ČR) 6:3, 6:2
11:30 | Kajabová (ČR) – Hartelová (Něm.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Sancilio (USA) – D. Blažka (ČR) 6:2, 6:2
ITF M15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Šoukal (ČR) – Ad. Soukup (ČR) 3:6, 6:4, 10:3
ITF M15 LAKEWOOD (USA), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
18:00 | Kalina (ČR) – Niedner (16-Něm.)
J30 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (Česko), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Niezwiesny (Pol.) – Šebek (ČR) 6:3, 6:3
11:30 | A. Štěpánek (ČR) – Hiemann (Něm.)
Wieser (Rak.) – Dufek (8-ČR) / bez boje
11:30 | Perutka (ČR) – Parnet (3-Fr.)
13:00 | D. Soukup (ČR) – Modali (Něm.)
13:00 | Zapský (5-ČR) – Fricke (Něm.)
13:00 | Jourdren (4-ČR) – Platenburg (Niz.)
13:00 | Barina (ČR) – Merta (ČR)
13:00 | Janoušek (ČR) – Böhme (Něm.)
14:30 | Luxa (1-ČR) – Wieser (Rak.)
14:30 | Wirgler (ČR) – Schmidt (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Radová (ČR) – Jiaying Song (Čína) 6:3, 6:1
Havlíková (6-ČR) – Tuominenová (Fin.) 6:4, 6:2
A. Svobodová (ČR) – Bovaraová (It.) 6:4, 6:1
N. Iraholaová (5-ČR) – Van Der Bergová (Kan.) 6:3, 3:6, 10:5
Krejčíková (ČR) – V. Koutová (3-ČR) 6:4, 6:0
Pellandraová (San Marino) – Michalcová (ČR) 3:6, 6:1, 10:8
11:30 | Tvrzská (ČR) – Hoscheková (Rak.)
11:30 | L. Koutová (1-ČR) – Langášová (ČR)
11:30 | Padrnosová (2-ČR) – Skamarochová (Pol.)
11:30 | Kotaracová (ČR) – Karšňáková (ČR)
14:30 | Kačenová (8-ČR) – Palečková (ČR)
14:30 | Kučerová (ČR) – Nantlová (ČR)
14:30 | Klusáčková (ČR) – Marciniaková (4-It.)
14:30 | Jelínková (ČR) – Luchettiová (It.)
14:30 | Fialová (ČR) – Kuchynkaová (7-Něm.)
14:30 | Dari Dušková (ČR) – Suchánková (ČR)
J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Ciobicaová (4-Rum.) – S. Jiráková (ČR) 6:0, 4:6, 6:4
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
11:30 | Petríková/Zimová (SR/ČR) – Halperinová/Rojanská (Izr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
súhlas, vždy je väčší tlak na favorita
v tomto prípade je to o to lepšie, o čo menší favorit Fonseca proti Kubovi v skutočnosti je
A co si budem, Kovačkovy budou mít mezi dospělými nejspíš problémy i v pozdějším věku. Pro dnešní fyzický tenis bude jejich drobnější somatotyp velkou překážkou. Jediné, čeho tímhle dosáhnou, bude že přijdou o pár společných zážitků na grandslamech, kam se mezi dospělými už taky vůbec nemusí dostat.