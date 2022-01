Djokovič má v sobotu nastoupit do detenčního hotelu. V Austrálii může zůstat do nedělního soudu

Až den před startem Australian Open se může rozhodnout o osudu Novaka Djokoviče v Melbourne. První tenista světového žebříčku musí v sobotu ráno na výslech k imigračním úředníkům a poté nastoupit do detenčního zařízení. Federální soud bude o jeho již podruhé odebraném australském vízu, uděleném na základě výjimky z povinného očkování proti koronaviru, rozhodovat v neděli v 10:00 australského času, tedy o půlnoci českého.

Tři hodiny po pátečním zrušení víza se případ dostal znovu k soudu. Slyšení u Federálního a rodinného soudu vedl před půlnocí místního času Athony Kelly, který v pondělí rozhodoval už při prvním napadení zrušeného Djokovičova víza. Srbskému tenistovi tehdy vyhověl z důvodu procesního pochybení imigračních úředníků.

Djokovič v pondělí opustil detenční hotel a mohl v Melbourne Parku trénovat. Dnes odpoledne ale ministr pro imigraci Alex Hawke využil svého práva a zrušil hvězdnému tenistovi vízum podruhé. Vysvětlil to veřejným zájmem s ohledem na zdraví a dodržování pořádku.

Djokovičův obhájce Nick Wood označil důvod druhého zrušení víza za jasně iracionální s tím, že je veden z přesvědčení, že Djokovič může podněcovat antivaxerský sentiment. Právník oponoval, že Djokovič sice není očkován, ale nevede kampaň proti očkování obecně.

Obhájce se snažil, aby tenista nebyl vyhoštěn ze země před rozhodnutím soudu, čemuž Kelly vyhověl. Tenista je zatím volný, ale v sobotu v osm ráno musí na výslech k imigračním úředníkům a poté může zůstat na poradu se svými právníky.

Odpoledne by pak měl Djokovič nastoupit do detenčního zařízení a jeho zástupce požádal, aby to bylo jinam než poprvé, kdy strávil čtyři noci v Park Hotelu v melbournské čtvrti Carlton. "Máme obavu o bezpečnost a z mediálního cirkusu," vysvětloval Wood.

Ve stejném hotelu strávila pár nocí i česká deblistka Renata Voráčová, která též dostala výjimku z očkování na základě prodělaného covidu a po týdnu volného pohybu byla zadržena. Vzhledem k nejistotě, zda by byl její případ včas vyřešen, z Melbourne odletěla a už je doma v Česku.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič je odpůrce vakcinace a vízum dostal na základě výjimky z povinného očkování pro účast na Australian Open po prodělaném koronaviru. Jeho žádost posoudily dvě komise, státu Victoria a australského tenisového svazu, ale vládní nařízení se liší.