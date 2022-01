'Djokovič je prolhaný záludný k*etén'. V Austrálii unikl rozhovor moderátorů mimo vysílání

Aféra kolem příjezdu Novaka Djokoviče do Austrálie neutichá a plní média po celém světě. V Austrálii dokonce, zřejmě nechtěně, unikla na veřejnost nahrávka z vysílání televizní stanice Seven Network, ve které dva moderátoři zpravodajství mimo živý vstup otevřeně mluvili o svých názorech na nejlepšího tenistu současnosti. V rozhovoru plném vulgárních výrazů ho mimo jiné nazvali prolhaným záludným k*eténem. Zároveň politovali českou tenistku Renatu Voráčovou.

"Ať se na to díváte z jakéhokoliv úhlu pohledu, Novak Djokovič je prolhaný záludný k*etén," odstartovala moderátorka zpráv Rebecca Maddenová rozhovor, který původně neměl spatřit světlo světa.

"Jaká smůla, že všichni kolem něj udělali něco špatně. On jde ven, i když je pozitivní na covid. A myslím, že on ani pozitivní nebyl," pokračovala Maddenová.

"Měl za*ranou výmluvu a pak se sám zamotal do vlastních za*raných lží. To se prostě stává, že," řekl svůj názor moderátor Mike Amor.

"A ještě tvrdí, jak nebyl ve Španělsku, to je tak...," nedokázala najít vhodná slova Maddenová. "Myslím, že mu to projde," reagoval Amor.

"Myslím, že většina spravedlivě smýšlejících lidí by řekla: 'Hele, ten chlap je k*etén'," uvažoval.

Moderátoři se zároveň shodli, že australské imigrační úřady všechno zpackali špatným postupem. "Jestli se k němu zachovali správně, to nevím," řekl Amor. "Já si nemyslím, že by získali něco tím, že ho zavřeli do hotelu," reagovala Maddenová.

"A chudák ta česká holka, kterou ku*va poslali domů. Ulovili ji a poslali domů," končí uniklou náhrávku Amor, který nezapomněl na Renatu Voráčovou. Českou deblistku, které byla po týdnu pobytu v Austrálii zrušena víza a druhý den musela opustit zemi.