Melbourne: Menšík jako jediný postoupil do osmifinále Australian Open, pět Čechů skončilo

DNES, 08:07
AUSTRALIAN OPEN – Sobotní den se pro české barvy dlouho vyvíjel katastrofálně. V Melbourne dohráli Tomáš Macháč (25), Karolína Plíšková (33), Nikola Bartůňková (19), Tereza Valentová (18) a překvapivě i Linda Nosková (21). Boj o osmifinále úvodního grandslamu sezony zvládl pouze Jakub Menšík (20) na závěr programu.
Plíšková Karolína
Macháč Tomáš
Nosková Linda
Bartůňková Nikola
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Jakub Menšík se porve o nové grandslamové maximum (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Grandslamové Australian Open 2026 skončilo pro Karolínu Plíškovou ve třetím kole. Nad síly někdejší světové jedničky byla obhájkyně loňského titulu Madison Keysová, která pro sebe duel hraný na ostrém slunci získala po setech 6:3 a 6:3 zejména díky razantní hře a velmi účinnému prvnímu servisu. Více informací o zápase Plíškové s Keysovou najdete zde >>>

Tomáš Macháč na Australian Open ani na třetí pokus nedokázal postoupit do osmifinále. Český tenista letos padl znovu ve třetím kole, tentokrát byl nad jeho síly pátý hráč světa Lorenzo Musetti. Italovi podlehl po náročné pětisetové bitvě dlouhé čtyři a půl hodiny 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6 a přišel o vítěznou sérii sedmi zápasů. Více informací o zápase Macháče s Musettim najdete zde >>>

Nikola Bartůňková na Australian Open nedokázala navázat na životní výhru nad světovou desítkou Belindou Bencicovou a její jízda v Melbourne skončila ve třetím kole na raketě zkušené Elise Mertensové. Česká teenagerka s Belgičankou dokázala držet krok jen ve druhé sadě a prohrála za hodinu a čtvrt jasně 0:6, 4:6. Více informací o zápase Bartůňkové s Mertensovou najdete zde >>>

Po Karolíně Plíškové, Nikole Bartůňkové a Tomášovi Macháčovi nedokázala ve třetím kole Australian Open uspět ani Linda Nosková. Česká žebříčková jednička nezvládla roli favoritky proti Xinyu Wang a s čínskou tenistkou padla 5:7, 4:6. Více informací o zápase Noskové s Wang najdete zde >>>

Sobotní program na Australian Open dopadl pro české barvy, co se dvouhry žen týče, nejhorším možným způsobem. Po Karolíně Plíškové, Nikole Bartůňkové a Lindě Noskové neuspěla ve třetím kole ani Tereza Valentová. Talentovaná teenagerka se nedokázala vzepřít papírovým předpokladům a podlehla 2:6, 3:6 obrovské favoritce Jeleně Rybakinové. Více informací o zápase Valentové s Rybakinovou najdete zde >>>

Nakonec uspěl pouze Jakub Menšík, který prolomil prokletí na grandslamech a zajistil si své první kariérní osmifinále na turnajích velké čtyřky. Po vítězství 6:2, 7:6, 7:6 nad Američanem Ethanem Quinnem zachránil katastrofální českou sobotu na Australian Open. Více informací o zápase Menšíka s Quinnem najdete zde >>>

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

91
Přidat komentář
SpacialRecognition
24.01.2026 13:11
Nevím, Menšík vede 2-0 na sety, jeden gem od výhry zápasu, a stejně mi příjde, že je kousek od dalšího kolapsu.
chlebavevaju
24.01.2026 12:53
Nebezpečný stav 2:0 pro Menšíka. To hrozí otočkou.
Kapitan_Teplak
24.01.2026 12:39
To je masakr.
jeronym
24.01.2026 12:37
Dnes je to jak u Bilé Hory
Muzeme ale dat z dejin i vzory
Ceske finale v Melbourne pred 40 lety
Kdy Mandlikova zdolala Navratilovou za dva sety.
EllNino
24.01.2026 12:30
Kuba super, tak ještě jeden a pak souboj s Nolem :))
JLi
24.01.2026 12:33
Joooo na pětiseťák s goat, jedeeemmm smilesmilesmilesmile
volejman
24.01.2026 12:29
Jen průměrný výkon Rybakiny bohužel bohatě stačil. Jasně vyhrála i v obsazení v lóžích: 4:1. Ale Terka se snažila. Jen to slabé využívání brejkbolů.
Liverpool22
24.01.2026 12:33
Rybka měla dnes slabé začátky setů, ale Terka nedokázala potvrdit brejk a jít do trháku 2:0 a pak ve 2. setu 3:1.
Serpens
24.01.2026 12:34
To potvrzování brejků je zatím její evergreen ve všech zápasech, bohužel.
Liverpool22
24.01.2026 12:38
sojka1
24.01.2026 12:45
ja Terezku moc nesleduju, ale mam z TP, jaky je to zivel, primo uragan, skoda, ze se nechala zastrasit.... mne se nezda jeji servis, ramena ma neuveritelny a vubec je pritom "nevymeni" a nevyuzije, hraje jenom rukou..... jakoby..... :-(
Vlk-v-trave
24.01.2026 12:54
Monisek
24.01.2026 11:21
Nemáte někdo link na Terku?
Liverpool22
24.01.2026 11:34
https://tennistream.online/
Liverpool22
24.01.2026 11:43
Je to kanál č. 3
Vlk-v-trave
24.01.2026 10:56
Lide se tak vysmivaji te amaterske ere pred tim Open, a tam neco takoveho neexistovalo... slo se proste na plac a hovoto, strecha nestrecha... podminky nepodminky a jeste nedostali ani zaplaceno a byli nadseni, ze mohou hrat...
a je mi fuk, jaka je ted dynamika hry...proste za mne strecha zabiji majory...pokud to neni stadion v NY, kde se to pomalu uz ani nepozna.... fakt verim, ze jak Nikola, tak Tomas by meli vetsi sanci na opendoore... Nikola hlavne kvuli svym diram na servu a tak by vyuzila lepe return, no a take Mertenska byla vdecna, sama uznala, ze ji do spadlo jak do klina, nebot radeji hraje v indooru... a Tomas, neb je preci jen sikovnejsi v adaptaci na ruzne podminky outdooru... nez Mussetti, ktery by nemohl tolik tezit ze servu atd.

U Lindy to je jedno,... tam nepomuze ani strecha...;-) spis neco jineho...

Uz ted je jasne, ze bude zazrak jak poustoupi aspon jeden... a nejvetsi sance ma asi Kuba...a to mu jeste nesmi prepnout... takze to bude asi ciste vykoseni... a svet fanousku v cze bude jeste vdecny za tu pry trapici se Muchovou...;-)

Nikola - skvely turnaj, vyhrala 5 zapasu, a nutno rict kvalda tu neni zadna prochazka ruzovym sadem... podle mne nejnarocnejsi s wimbledonem... pokud zapracuje na servisu, bez toho nepujde, tak muze delat svou hrou divakum radost...ale ten servis je zatim fakt deravy a o to vic kloboucek, ze to dohanela skvelou hrou...

Tomas - narocny los, od prvniho kola, skvely turnaj, skvela forma...a jeste jednou skoda te posrane strechy... ale i tak paradni zapasy a bylo to super.

Linda - neda se na to divat. sorry Lindo... tam je to dlouhodobe... a uvidime jestli se to nekam posune, nebo to bude dal opirat o par uderu... ono jako to staci vpoho na dobry zebrik, ale zatim klasicka mrhacka...

No nic... za chvilu klasika klasik kitzbuhel streif,... ;-) Nastesti tam se nedda jezdit pod strechou...;-)))
chlebavevaju
24.01.2026 10:59
Taky mířím na alpské lyžování, z tenisu už mě lehce bolí hlava. Snad bude přítomen i Arnold.
Vlk-v-trave
24.01.2026 11:02
;-)
Vlk-v-trave
24.01.2026 11:08
;-)
Vlk-v-trave
24.01.2026 11:49
Arnold je pritomen :-) Take Stenmark...
Zatim Franzoni neskutecny... ale na hore jeste par Es je...;-)
paddy
24.01.2026 12:09
bohužel, má teď směnu v Lidlu smile
Vlk-v-trave
24.01.2026 12:55
Muzaton... tak to byla parada, uz jsem myslel, ze toho Franzoniho sejme...
paddy
24.01.2026 13:05
mě by zajímalo, jak by si hračička Alcaraz, který porazil Hanfmanna, pohrál s Hahnekammem
nebo spíš Hahnekamm s ním smile
GaelM
24.01.2026 11:02
Tak ale fyzická náročnost hry tehdy a teď Možnosti lidského těla jsou pořád +/- stejné, ale náročnost tenisu (rychlost, tvrdost, intenzita) se profesionalizací znásobila. A všichni soupeři mají kvalitu, není to doba, kdy bylo reálně konkurenceschopných 10-20 lidí na světě a ani všichni nedorazili na ten konkrétní grandslam.
EllNino
24.01.2026 10:50
Dneska bad day, těžké zápasy, ale doufal jsem, že to aspoň někdo zvládne ... tak snad Kuba, ale nevím nevím ...

Terka by mohla uhrát zajímavý výsledek ...

Gratulace Nikole ke krásnému turnaji a Karolíně ke comebacku :)

Tomáš hrál svoje maximum, ale nestačilo to, ale super šňůra a titul bude doma :)
George_Renel
24.01.2026 10:50
Koukám že Osaka neustála rumunskou kritiku a raději skrečla.
GaelM
24.01.2026 10:59
chlebavevaju
24.01.2026 10:42
To byl ale trapnej výkon, jinak se to okomentovat nedá.
Mira17
24.01.2026 10:41
Linda chtěla asi přetlačit síť dneska
Serpens
24.01.2026 10:40
Zdá se, že asijský lauf je pryč, příchází doba trápení. Kolik dokáže Nosková obhájit z turnajů na blízkém východě?
frenkie57
24.01.2026 10:47
Teď jenom, jak ta doba trápení bude dlouhá.
frenkie57
24.01.2026 10:40
Tedy Lindo, tohle je opravdu VELKÉ zklamání.
Serpens
24.01.2026 10:41
Stará dobrá Linda, na kterou jsme přes loňský podzim tak nějak zapomněli.
Liverpool22
24.01.2026 10:41
Přesně tak. Velké zklamání. Wang byla nebezpečná, ale hratelná. Lindě uškodila pauza + se nechala rozhodit diváky.
HAJ
24.01.2026 10:47
Linda dnes neuhrála důležité míče. Zkrátka dnes to nebylo ono. Tak příště.
Liverpool22
24.01.2026 10:58
paddy
24.01.2026 10:36
promiňte panstvo
nemáte někdo, v tom dnešním horku a pekle pro české tenisty, chuť na dobrou brazilskou kávu? smile

https://www.youtube.com/watch?v=lnaxRp2PnRE
frenkie57
24.01.2026 10:36
Wang jde podávat na vítězství.
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:42
hmm, tak to byl fofr, ale přičinila se o něj především Linda, protože, ja přitvrdila a míč trefila tak, jak ho normálně trefuje, tak se Wang hned vyhodila...
frenkie57
24.01.2026 10:45
No jasně, utkání si prohrála Linda sama. Formu tady fakt nepotkala.
Liverpool22
24.01.2026 10:21
Anička smile srovnala na 1:1 smile zatím divočina 1:6 6:1
zfloyd
24.01.2026 10:19
Anička vyhrála druhý set a docela Svátkovou drtila
Liverpool22
24.01.2026 10:22
smile smile Iguška už povolala doktory
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:28
má úpal?
Liverpool22
24.01.2026 10:30
To bylo taktický - jen něco s prstíkem
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:44
nemá ho strkat do větráku
GaelM
24.01.2026 10:18
Errani+Paolini jsou venku Ale bylo to nejtěsnějším rozdílem, měly několik neproměněných MB. Nechápu že Errani pořád dokáže drtit soupeřky jenom tím, že přehazuje síť a kopcuje, ta jim fakt musí v šatně dávat něco do pití Nicméně zaslouží respekt, že se s tímhle ve skoro 40 drží v absolutní špičce... až dneska přišla o naprosto reálnou možnost být znovu světovou jedničkou
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:29
no, ještě že tak. Taky to nechápu.
EllNino
24.01.2026 10:16
Dneska hodně špatný, ale Linda nemá formu v Austrálii bohužel obecně letos
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:13
btw, ty uprasený kamery, to je nějaký nový trend nebo jen australský folklór? Kuba hrál s flekem pomalu přes čtvrtinu kamery a nikdo se ho neobtěžoval otřít snad za celý zápas (neviděl jsem do konce).
Teď zas u Nosíka...
sojka1
24.01.2026 10:23
to se ve snu stava... Kuba jeste nehral.... :-)
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:30
minulý zápas
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:31
hráči vždycky na chvíli mizeli v mlze, nepochopitelné...
sojka1
24.01.2026 12:35
tak pardon.... :-)
Serpens
24.01.2026 10:12
Linda totálně bez vítězných úderů, všechno na raketu Wangové, ta si vesele rozdává míče do růžků. Další dva nevyužité BP.
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:16
obrnu v ruce mívala Plíška, Nosíkovi to doufám nehrozí. Ale dneska teda hrůza. Radši to vypnu..
Serpens
24.01.2026 10:16
Wangová samozřejmě využívá hned první. Terko, pojď už na kurt a osvoboď nás od toho.
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:33
chceš říct, že ani moje odstoupení ze zápasu nepomohlo?
Serpens
24.01.2026 10:35
stav 4:4 ve druhém, na chlup to samé jako 5:5 v prvním.
Serpens
24.01.2026 10:03
Za stavu 5:5 parodie na tenis, ale to je prostě Linda. Ztracený set je naprosto zasloužený. Využívání šancí katastrofální. A jak se tak dívám na její body language + diváci evidentně na Čínské straně, nevím jak tohle otočí.
Liverpool22
24.01.2026 10:04
Linda 21 chyb za set - to je prostě moc
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:05
hmm, chvíli předtím jsem se začal dívat Hrůza děs, jak kdyby zapomněla hrát, netrefila zhola nic teda jeden fh.
chlebavevaju
24.01.2026 10:00
Nosková prave ukazuje, proč není GS material.
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 09:59
Nosíko i Čiíňani nařífilu, že musí prohrát nebo co to tam vyvádí za nesmysly
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:00
Nosíkovi Číňani nařídili
Liverpool22
24.01.2026 10:05
Pauza spíš uškodila Lindě
PTP
24.01.2026 09:57
Lindička má nový náušnice , snad jí nezkazí výsledek
zfloyd
24.01.2026 10:05
taky má nový modrý nehty
EllNino
24.01.2026 09:42
Misto 5:2 pro Lindu je to 3:4 a brejk dole
frenkie57
24.01.2026 09:43
Hrůza. co tam teď předvádí, hlavně na podání.
Liverpool22
24.01.2026 09:48
Naštěstí hned srovnala 4:4 smile smile
frenkie57
24.01.2026 09:51
Teď je třeba ukořistit znovu Wang podání a ukončit tak první set. Linda se uklidní a už to půjde. Snad.
EllNino
24.01.2026 09:56
Ne
frenkie57
24.01.2026 09:57
Liverpool22
24.01.2026 09:59
Ach jo smile
frenkie57
24.01.2026 10:05
Nevím, zda má Linda dneska ne to, aby mač otočila. Je hodně marná. Přitom Wang je sotva poloviční než byla třeba loni proti Maki v Berlíně.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 10:06
Uvidíme - fandíme dál smile
Liverpool22
24.01.2026 09:44
Vedla 40:15 a dvojchybou darovala hru Wang - tohle se nemělo stát smile
Mony
24.01.2026 09:34
Linda očividně dobíjela přes své elektrody v nose. Teď působí dost nabuzeně
Liverpool22
24.01.2026 08:32
Tohle nechápu - uprostřed noci našeho času holky vyženou na kurt a odehrajou 4 hry a pak přerušení na několik hodin - čas se furt posouvá. Snad to Lindu smile neovlivní a zápas vyhraje.
PTP
24.01.2026 09:09
Go Lindo s holým pupíkem!
Mony
24.01.2026 08:31
Už tam mají 18.30 a furt nic?
Liverpool22
24.01.2026 08:34
Na kurtu je stín, ale furt posouvají čas začátku
Serpens
24.01.2026 08:40
Ještě tribuny, ať jsou lidi
Liverpool22
24.01.2026 08:46
Máš pravdu na sluníčko lidi nejsou - tak to budeme čekat do oběda
Mony
24.01.2026 08:21
Poklona Wáwrovi, že takové maratóny vydrží bez cigára
jih
24.01.2026 08:15
To už je jenom o trapnosti, ty titulky, fakt že jo.
aape
24.01.2026 08:19
Ale tady to celkem vystihuje situaci
Ale co takhle přečíst si po sobě aspoň ten titulek, aby tam nebyly nesmysly
Nenela
24.01.2026 09:05
Co se na tom titulku nezda? Je uplne normalni
Reagovat
24.01.2026 10:06
mne to tentokrat dokonce prijde vtipny, cerny humor... asi, ze chybi Maruska...
Reagovat
24.01.2026 10:24
Mně přijde ten titulek vtipný. A vystihuje situaci.
