Melbourne: Menšík jako jediný postoupil do osmifinále Australian Open, pět Čechů skončilo
Grandslamové Australian Open 2026 skončilo pro Karolínu Plíškovou ve třetím kole. Nad síly někdejší světové jedničky byla obhájkyně loňského titulu Madison Keysová, která pro sebe duel hraný na ostrém slunci získala po setech 6:3 a 6:3 zejména díky razantní hře a velmi účinnému prvnímu servisu. Více informací o zápase Plíškové s Keysovou najdete zde >>>
Tomáš Macháč na Australian Open ani na třetí pokus nedokázal postoupit do osmifinále. Český tenista letos padl znovu ve třetím kole, tentokrát byl nad jeho síly pátý hráč světa Lorenzo Musetti. Italovi podlehl po náročné pětisetové bitvě dlouhé čtyři a půl hodiny 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6 a přišel o vítěznou sérii sedmi zápasů. Více informací o zápase Macháče s Musettim najdete zde >>>
Nikola Bartůňková na Australian Open nedokázala navázat na životní výhru nad světovou desítkou Belindou Bencicovou a její jízda v Melbourne skončila ve třetím kole na raketě zkušené Elise Mertensové. Česká teenagerka s Belgičankou dokázala držet krok jen ve druhé sadě a prohrála za hodinu a čtvrt jasně 0:6, 4:6. Více informací o zápase Bartůňkové s Mertensovou najdete zde >>>
Po Karolíně Plíškové, Nikole Bartůňkové a Tomášovi Macháčovi nedokázala ve třetím kole Australian Open uspět ani Linda Nosková. Česká žebříčková jednička nezvládla roli favoritky proti Xinyu Wang a s čínskou tenistkou padla 5:7, 4:6. Více informací o zápase Noskové s Wang najdete zde >>>
Sobotní program na Australian Open dopadl pro české barvy, co se dvouhry žen týče, nejhorším možným způsobem. Po Karolíně Plíškové, Nikole Bartůňkové a Lindě Noskové neuspěla ve třetím kole ani Tereza Valentová. Talentovaná teenagerka se nedokázala vzepřít papírovým předpokladům a podlehla 2:6, 3:6 obrovské favoritce Jeleně Rybakinové. Více informací o zápase Valentové s Rybakinovou najdete zde >>>
Nakonec uspěl pouze Jakub Menšík, který prolomil prokletí na grandslamech a zajistil si své první kariérní osmifinále na turnajích velké čtyřky. Po vítězství 6:2, 7:6, 7:6 nad Američanem Ethanem Quinnem zachránil katastrofální českou sobotu na Australian Open. Více informací o zápase Menšíka s Quinnem najdete zde >>>
Muzeme ale dat z dejin i vzory
Ceske finale v Melbourne pred 40 lety
Kdy Mandlikova zdolala Navratilovou za dva sety.
a je mi fuk, jaka je ted dynamika hry...proste za mne strecha zabiji majory...pokud to neni stadion v NY, kde se to pomalu uz ani nepozna.... fakt verim, ze jak Nikola, tak Tomas by meli vetsi sanci na opendoore... Nikola hlavne kvuli svym diram na servu a tak by vyuzila lepe return, no a take Mertenska byla vdecna, sama uznala, ze ji do spadlo jak do klina, nebot radeji hraje v indooru... a Tomas, neb je preci jen sikovnejsi v adaptaci na ruzne podminky outdooru... nez Mussetti, ktery by nemohl tolik tezit ze servu atd.
U Lindy to je jedno,... tam nepomuze ani strecha...;-) spis neco jineho...
Uz ted je jasne, ze bude zazrak jak poustoupi aspon jeden... a nejvetsi sance ma asi Kuba...a to mu jeste nesmi prepnout... takze to bude asi ciste vykoseni... a svet fanousku v cze bude jeste vdecny za tu pry trapici se Muchovou...;-)
Nikola - skvely turnaj, vyhrala 5 zapasu, a nutno rict kvalda tu neni zadna prochazka ruzovym sadem... podle mne nejnarocnejsi s wimbledonem... pokud zapracuje na servisu, bez toho nepujde, tak muze delat svou hrou divakum radost...ale ten servis je zatim fakt deravy a o to vic kloboucek, ze to dohanela skvelou hrou...
Tomas - narocny los, od prvniho kola, skvely turnaj, skvela forma...a jeste jednou skoda te posrane strechy... ale i tak paradni zapasy a bylo to super.
Linda - neda se na to divat. sorry Lindo... tam je to dlouhodobe... a uvidime jestli se to nekam posune, nebo to bude dal opirat o par uderu... ono jako to staci vpoho na dobry zebrik, ale zatim klasicka mrhacka...
No nic... za chvilu klasika klasik kitzbuhel streif,... ;-) Nastesti tam se nedda jezdit pod strechou...;-)))
Zatim Franzoni neskutecny... ale na hore jeste par Es je...;-)
nebo spíš Hahnekamm s ním
Terka by mohla uhrát zajímavý výsledek ...
Gratulace Nikole ke krásnému turnaji a Karolíně ke comebacku :)
Tomáš hrál svoje maximum, ale nestačilo to, ale super šňůra a titul bude doma :)
nemáte někdo, v tom dnešním horku a pekle pro české tenisty, chuť na dobrou brazilskou kávu?
