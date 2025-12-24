Útok na další rekord. Siniaková dorovnala Navrátilovou, před sebou má další výzvy
Nemusí se to na první pohled zdát. Kateřina Siniaková se však už nyní může směle řadit k legendám nejen českého tenisu. Důkaz? Během své kariéry získala 32 titulů, z toho deset grandslamových, další přidala v letošní sezoně v mixu.
A to zdaleka není vše. Popáté v kariéře zakončila rok jako světová jednička, čímž vyrovnala absolutní rekord legendy legend Martiny Navrátilové. "Se sezonou jsem moc spokojená. Jsem ráda, že jsem byla zdravá a nepotýkala jsem se s nucenými pauzami. Když se ohlížím za vším, co jsem dokázala, tak se nemám za co stydět a jsem opravdu ráda," hodnotila sezonu rodačka z Hradce Králové.
Siniaková má před sebou i další výzvy. Jednou z nich může být pokus zaútočit na rekord i co do počtu týdnů strávených na pozici světové deblové jedničky. Meta to není rozhodně nedosažitelná. Na prvním místě je opět její slavná krajanka Navrátilová s 237 týdny, druhé místo patří Liezel Huberové (199 týdnů), třetí je právě česká hvězda se 168 týdny.
Siniaková se však upíná především k turnajům velké čtyřky. "Cílem v další sezoně budou zase grandslamy a hrozně ráda bych přidala další trofej. Když se to číslo bude zvedat, budu moc ráda," řekla Siniaková.
"Největší cíl je zůstat zdravá a vydržet opět celou sezonu. A když se bude dařit, tak bych si ji znovu přála zakončit jako světová jednička. To, že bych mohla předskočit takovou legendu (pozn. red. Navrátilovou), je velkou motivací," dodala.
Siniaková v letošní sezoně získala čtyři turnajové triumfy se třemi partnerkami. Na Australian Open získala svůj desátý grandslamový titul, druhý po boku Taylor Townsendové, v Dubaji kralovala znovu po boku Američanky. V Koreji nakrátko obnovila spolupráci s Barborou Krejčíkovou a ve Wuhanu nenašla přemožitelku po boku Australanky Storm Hunterové. Vše podtrhla premiérovým vavřínem v mixu ve Wimbledonu po boku Nizozemce Sema Verbeeka.
Jaké další mety si česká bojovnice připíše v nové sezoně?
