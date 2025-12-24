Útok na další rekord. Siniaková dorovnala Navrátilovou, před sebou má další výzvy

DNES, 20:00
Téma 0
Již za pár dnů se znovu naplno rozjede tenisový kolotoč. Než se tak stane, pojďme se ohlédnout za největšími úspěchy českých tenistů a tenistek v uplynulé sezoně. A rozhodně bylo co sledovat. Každý z elitní mužské trojice si zapsal turnajový vavřín a pozadu nezůstávaly ani jejich ženské protějšky. Dnes se podíváme na další fantastickou sezonu Kateřiny Siniakové (29), která znovu potvrdila své postavení mezi legendami.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková má za sebou další fantastickou sezonu (@ Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nemusí se to na první pohled zdát. Kateřina Siniaková se však už nyní může směle řadit k legendám nejen českého tenisu. Důkaz? Během své kariéry získala 32 titulů, z toho deset grandslamových, další přidala v letošní sezoně v mixu.

A to zdaleka není vše. Popáté v kariéře zakončila rok jako světová jednička, čímž vyrovnala absolutní rekord legendy legend Martiny Navrátilové. "Se sezonou jsem moc spokojená. Jsem ráda, že jsem byla zdravá a nepotýkala jsem se s nucenými pauzami. Když se ohlížím za vším, co jsem dokázala, tak se nemám za co stydět a jsem opravdu ráda," hodnotila sezonu rodačka z Hradce Králové.

Siniaková má před sebou i další výzvy. Jednou z nich může být pokus zaútočit na rekord i co do počtu týdnů strávených na pozici světové deblové jedničky. Meta to není rozhodně nedosažitelná. Na prvním místě je opět její slavná krajanka Navrátilová s 237 týdny, druhé místo patří Liezel Huberové (199 týdnů), třetí je právě česká hvězda se 168 týdny.

Siniaková se však upíná především k turnajům velké čtyřky. "Cílem v další sezoně budou zase grandslamy a hrozně ráda bych přidala další trofej. Když se to číslo bude zvedat, budu moc ráda," řekla Siniaková.

"Největší cíl je zůstat zdravá a vydržet opět celou sezonu. A když se bude dařit, tak bych si ji znovu přála zakončit jako světová jednička. To, že bych mohla předskočit takovou legendu (pozn. red. Navrátilovou), je velkou motivací," dodala.

Siniaková v letošní sezoně získala čtyři turnajové triumfy se třemi partnerkami. Na Australian Open získala svůj desátý grandslamový titul, druhý po boku Taylor Townsendové, v Dubaji kralovala znovu po boku Američanky. V Koreji nakrátko obnovila spolupráci s Barborou Krejčíkovou a ve Wuhanu nenašla přemožitelku po boku Australanky Storm Hunterové. Vše podtrhla premiérovým vavřínem v mixu ve Wimbledonu po boku Nizozemce Sema Verbeeka.

Jaké další mety si česká bojovnice připíše v nové sezoně?

Další české úspěchy v roce 2025

Životní jízda Valentové i nejcennější skalp

Nosková hrála největší finále a stala se českou jedničkou

Rekordní grandslam pro Česko

Bouzková znovu ovládla Prahu

Další wimbledonský triumf Siniakové

Překvapivý berlínský titul Vondroušové

Menšíkův šok na Masters v Miami

Macháč dobyl Acapulco a navázal na Berdycha

Siniaková získala 10. grandslamový titul

 

Lehečka si podmanil Brisbane

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist