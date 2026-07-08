Češi v akci, čtvrtek 9. 7. Muchová a Nosková o finále ve Wimbledonu! Nastoupí i královna Siniaková

DNES, 20:00
Aktuality 7
Karolína Muchová a Linda Nosková mohou zařídit ryze české finále letošního Wimbledonu. Kateřina Siniaková absolvuje na nejslavnějším tenisovém turnaji čtvrtfinále čtyřhry. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude bojovat o finále Wimbledonu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 8. 7.úterý 7. 7. | pondělí 6. 7. | neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.

 

Muchová a Nosková o finále Wimbledonu

České finále ve Wimbledonu? Před startem turnaje asi spíš pohádka, ale ve čtvrtek to může být realita. Do semifinále se totiž probojovaly dvě nejlepší české hráčky v žebříčku, a pokud obě uspějí, rozdají si to v sobotu o titul. Jenže obě mají v semifinále velmi těžkou výzvu.

Karolína Muchová nastoupí proti Coco Gauffové, která stejně jako Češka zkompletovala semifinálové účasti na všech grandslamech. Muchová prožívá fantastické období a nejlepší travnatou část sezony v kariéře. Přesto jsou šance naprosto vyrovnané. To je způsobeno hlavně hrozivou bilancí 1:6, kterou Muchová s Gauffovou má. Na druhou stranu poslední souboj letos na antuce ve stuttgartské hale vyhrála a konečně přerušila sérii porážek s velmi neoblíbenou soupeřkou.

Nic snadného nečeká ani Lindu Noskovou. Ta je v semifinále grandslamu poprvé, stejně jako Muchová kralovala na jedné z generálek a rovněž ona se prezentuje vynikajícími výkony na nejrychlejším povrchu. Na druhou stranu se ovšem postaví Marta Kosťuková, jež prožívá v posledních měsících v Evropě životní období a fenomenální formu má i ve Wimbledonu. Nosková se jí pokusí oplatit nedávnou porážku z Madridu a ani v tomto druhém semifinále není ani jedna z aktérek favoritka.

Více informací nabídneme ve čtvrtečním preview.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra ženy - semifinále •
14:30 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA)
16:00 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.)

• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
12:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – H. Guo/Mladenovicová (10-Čína/Fr.)

Pavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - čtvrtfinále •
16:30 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Pircherová/Jošidaová (Rak./Jap.)

 

WTA 125 CONTREXÉVILLE (Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Bayerlová/S. Feng (ČR/Čína) – Herrerová/Osborneová (3-Šp./Austr.)

 

ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Krumich (ČR) – McDonald (Něm.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Pieczonka/Vrbenský (Pol./ČR) – González/Hidalgo (3-Mex./Ekv.)
14:00 | F. Duda/Kittay (ČR/USA) – Demoliner/Vocel (2-Braz./ČR)

 

ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | A. Kovačková (ČR) – Rističová (7-Srb.)

 

ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Havlíčková/Podrezová (1-ČR/Ukr.) – Ferlitová/Leeová (Šp./USA)

 

ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Štruplová (2-ČR) – Lovričová (Slovin.)

 

ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Siniakov (4-ČR) – Fix (Něm.)
11:00 | Řeček (ČR) – Miletich (It.)
12:30 | Donald (5-ČR) – Barsukov (Něm.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Agwi/Mischker (Irsko/Brit.)

 

J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Mojžíšová/Pauková (2-ČR/SR) – čekají na soupeřky

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
10:30 | Jančaříková/Lenártová (ČR/SR) – Godiničová/Ortnerová (Chorv./Rak.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J30 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Brennan/Smolík (1-Irsko/ČR) – J. Fitzgerald/T. Fitzgerald (3-Irsko)

 

J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Jan Svoboda (ČR) – Grušas (Lit.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:00 | Hájková (ČR) – Kovačevičová (Bosna)

 

J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Janoviaková (3-ČR) – Ifodiová (Mol.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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PTP
08.07.2026 20:28
When you were young and your heart was an open book.
You used to say live and let live.
(you know you did, you know you did, you know you did)
If this ever changing world in which we live in, makes you give it a cry.
Say live and let die!
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Levinest
08.07.2026 20:21
Kájo, Lindo, zítra mám narozeniny, tak mi, prosím, dejte obě ten nejlepší dárek a postupte do finále
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Diabolique
08.07.2026 20:13
3:0
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Babolet
08.07.2026 20:19
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com
08.07.2026 20:07
Královna

Snad nebude pro smile černý den na Wimbledonu

Karolína Muchová se stala teprve osmou aktivní hráčkou, která postoupila do semifinále na všech čtyřech grandslamech. Připojila se k Venus Williamsové, Sereně Williamsové, Victorii Azarenkové, smile Karolíně Plíškové, smile Aryně Sabalenkové, Ize Šwiatekové a také Coco Gauffové, která své poslední chybějící grandslamové semifinále v All England Clubu dobyla jen o pár hodin dříve.
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chlebavevaju
08.07.2026 20:08
Legenda Karča zLoun.
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com
08.07.2026 20:12
smilesmile

Něco takového nedokázala ani Petra Kvitová, připomněla asociace WTA
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