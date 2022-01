Djokovič má podruhé zrušené vízum a musí opustit Austrálii. V zájmu veřejného zdraví a dobrých mravů, oznámil ministr

Australský ministr pro imigraci Alex Hawke využil svého práva a navzdory rozhodnutí soudu zrušil Novaku Djokovičovi vízum. Srb ho před odletem do Austrálie získal na základě výjimky z povinného očkování. První hráč světového žebříčku by tak měl místo obhajoby titulu na grandslamovém Australian Open zemi opustit a hrozí mu tříletý zákaz vstupu do Austrálie.

"Využil jsem své pravomoci a zrušil platnost víza pana Novaka Djokoviče uděleného ze zdravotních důvodů, neboť je to v zájmu veřejného zdraví a dobrých mravů," uvedl mimo jiné Hawke v prohlášení.

"Vláda (premiéra Scotta) Morrisona je pevně odhodlána chránit australské hranice, zejména v souvislosti s pandemií Covidu-19," dodal.

Tenistovi tak hrozí nejen deportace, ale i zákaz vstupu do země až na tři roky. Očekává se ale, že Djokovičovi právníci se znovu pokusí rozhodnutí zvrátit soudní cestou. Moc času na jednání ale nezbývá, Australian Open začne už v pondělí. Hráč by měl znovu podstoupit výslech s imigračními úředníky a opět se přesunut do detenčního hotelu.

Premiér Morrison rozhodnutí přivítal a upozornil, že jeho země, která měla jeden z nejdelších lockdownů, má ve spojení s covidem průměrně nejmenší úmrtnost a největší proočkovanost na světě. "Australané museli kvůli pandemii hodně obětovat a oprávněně očekávali ochranu a to ministr (Hawke) udělal," uvedl Morrison.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz Djokovič, odpůrce vakcinace, sice dostal výjimku z povinného očkování pro účast na Australian Open na základě prodělaného koronaviru, úřady mu ale vízum po příletu zamítly. Srbský tenista díky procesnímu pochybení imigračních úředníků rozhodnutí zvrátil u pondělního soudu. Od té doby se čekalo na vyjádření ministra Hawkea.

Kdo by získal Djokovičovo místo v pavouku?

Djokovič od pondělního propuštění z detenčního hotelu trénoval v Melbourne Parku, připravoval se na Australian Open a včera byl nalosován do turnaje, na kterém měl z pozice nasazené jedničky bojovat o rekordní 21. grandslamový titul. V prvním kole má hrát s krajanem Miomirem Kecmanovičem. Nyní se čeká na reakci tenisty a pořadatelů.

Pokud by došlo k odstoupení ještě před zveřejněním programu prvního hracího dne, posune se na Djokovičovu pozici v pavouku Andrej Rubljov, místo něj by šel Gaël Monfils a Francouzovo místo by zaplnil Alexander Bublik, který by se stal 33. nasazeným hráčem. Za Kazacha by nastoupil šťastný poražený z kvalifikace.

Pokud by ale k odstoupení Djokoviče došlo až po zveřejnění programu prvního hracího dne, lucky loser by zaplnil místo po Djokovičovi a v prvním kole se střetl s Kecmanovičem. Horní část pavouka by tak rázem přišla o jednoho z nasazených favoritů.

Rodák z Bělehradu by po turnaji mohl přijít o pozici prvního hráče světa v žebříčku ATP. Na post světové jedničky by se v případě titulu dostali Rus Daniil Medveděv, nebo Němec Alex Zverev.

If Djokovic removed before first OOP out:

-5th seed Rublev moves to slot 1 (Kecmanovic R1)

-17th seed Monfils moves to Rublev's original slot 97 (Mager R1)

-Bublik becomes 33rd seed, moves to Monfils' original slot 9 (Coria R1)

-LL enters Bublik's original slot 11 (Qualifier R1) — Matt Fitzgerald (@iammattfitz) January 14, 2022

Nejasnosti v dokumentech, potíže ve třech zemích

Prodělaný koronavirus Djokoviče přinesl nejasnosti. Německý magazín Spiegel dokonce uvedl, že test může být zmanipulovaný. Hráč navíc může mít problémy i ve své vlasti poté, co ve středu přiznal, že se v prosinci po pozitivním testu, tedy s vědomím nákazy, zúčastnil rozhovoru pro deník L'Équipe. Za porušení izolace v Srbsku hrozí pokuta či vězení až na tři roky.

Djokovič se navíc dostal do hledáčku španělských úřadů, které začaly prověřovat jeho prosincovou cestu do Marbelly, kterou v dokumentech předložených v Austrálii zamlčel. Vláda v Madridu prý nařídila policii, aby zahájila vyšetřování.

Případ Djokoviče rezonuje celým světem. Jednoho z nejlepších tenistů světa oslavují antivaxeři, ale přes osmdesát procent Australanů se v průzkumu vyslovilo pro jeho deportaci.