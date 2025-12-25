Češi senzačně skolili sebevědomého favorita. Tenistky se loučily s hvězdným kapitánem
Stal se legendou. Bez přehánění. Kapitán Petr Pála dovedl za své osmnáctileté působení české tenistky k šesti titulům ve Fed Cupu, dnešním Billie Jean King Cupu. Nikomu jinému v historii se takový kousek nepovedl. A ani poslední představení bývalého výborného deblisty nic na jeho pověsti neubralo.
Mladičký český tým s třemi debutantkami a věkovým průměrem pod 20 let zvládl klíčové barážové boje v chorvatském Varaždínu. Pod vedením jasné jedničky Lindy Noskové si mladé Češky nejdříve poradily s Kolumbií, poté po velké bitvě s domácími Chorvatkami.
V úvodním zápase se o klíčové body postaraly Nosková a ve své premiéře Nikola Bartůňková, bitvu s domácími hráčkami rozhodly v závěrečné čtyřhře Nosková po boku Lucie Havlíčkové. "Jsem hodně unavený. Ta čtyřhra měla grády. Bylo to o pár míčích. Myslím, že ale celkově byly holky o něco lepší. Bylo to hrozně těsné. Jsem rád, že se jim to a celému týmu povedlo,“ říkal po rozhodujícím deblu loučící se Pála.
Hráčky si pro kapitána připravily dojemnou rozlučku i s videovzkazy od většiny tenistek, které pod jeho vedením v týmové soutěži nastupovaly. "Držel jsem se! Ale bylo to moc hezké. Vážně jsem nebyl vůbec nostalgický, přišlo mi to tady jako každý jiný zápas. I když jsem si v šatně všiml, že mi udělali nástěnku z fotek napříč všemi těmi lety. Obrázky do šatny jsme ale dělali vždycky, byl to i můj nápad. Dělali jsme koláže z filmů jako Kill Bill, Indiana Jones. Aby byla sranda," říkal Pála.
Zkušeného kouče na lavičce národního týmu nahradí Barbora Strýcová, která sbírala první zkušenosti po Pálově boku už v úspěšné baráži v Chorvatsku.
Senzační skalp zámořského giganta
Když se čeští tenisté dověděli, že je ve druhém kole Davisova poháru čeká tým Spojených států, měla většina fanoušků i expertů o favoritovi jasno. Jiného názoru byl kapitán Tomáš Berdych, který o síle svých svěřenců nepochyboval. O to více, že se Američané museli v Delray Beach obejít bez zraněného Bena Sheltona i Tommyho Paula.
Po prvním dni byl stav nerozhodný, když nejdříve Jiří Lehečka přehrál Francese Tiafoea, aby domácí jednička Taylor Fritz srovnal proti Jakubovi Menšíkovi. Favorita druhý den poslali ve čtyřhře do vedení Rajeev Ram a Austin Krajicek, kteří si poradili s Tomášem Macháčem a Menšíkem. Američané se už v ten moment viděli na závěrečném finálovém podniku v Boloni.
Češi byli ale jiného názoru. Lehečka odmítl papírové předpoklady a ve třech setech srazil Fritze, o výsledku nakonec rozhodl Menšík, který nedal šanci trápícímu se Tiafoemu.
"Je to pro mě obrovský zážitek v nejlepším slova smyslu. To, co kluci předvedli od začátku týdne..., z hlediska podmínek, které na nás létaly zprava, zleva, seshora, zdola, se s tím poprali skvěle. Na víkend byli připravení, jak nejlépe mohli, a to, co předvedli přes něj, je hodné toho, aby porazili Američany venku. Byl to skvělý zápas," říkal spokojený Berdych.
Český tým na finálovém turnaji v Boloni na senzační výhru nenavázal. Ve čtvrtfinálovém souboji Lehečka a spol. nestačili na oslabené Španělsko a po porážce 1:2 pro ně letošní Davisův pohár skončil.
V novém roce je na úvod čeká v domácím prostředí Švédsko a pokud potvrdí roli favorita, mohou opět před vlastními fanoušky narazit na Američany, kteří si ale musí nejdříve poradit s Maďarskem.
