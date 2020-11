Letošní rok na ATP, část II. Thiem se dočkal grandslamového titulu, Nadal opět ovládl French Open, Turnaj mistrů vyhrál Medveděv

34. týden (New York)

35. - 36. týden (US Open, Kitzbühel)

37. týden (Řím)

38. týden (Hamburk)

39. - 40. týden (French Open)

41. týden (Petrohrad, Kolín nad Rýnem, Sardinie)

42. týden (Antverpy, Kolín nad Rýnem 2)

43. týden (Vídeň, Nur-Sultan)

44. týden (Paříž)

45. týden (Sofie)

46. týden (Turnaj mistrů)



34. týden (New York)

Sezona na mužském tenisovém okruhu se znovu rozjela až ke konci srpna. Novak Djokovič ve finále Western & Southern Open, které se letos přesunulo kvůli hygienickým opatřením ze Cincinnati do dějiště US Open v New Yorku, otočil nepříznivý vývoj proti Kanaďanovi Milosovi Raonicovi a ziskem 35. trofeje z turnajů Masters 1000 vyrovnal rekord Rafaela Nadala. Svou letošní bilanci první hráč světa vylepšil na 23-0 a získal jubilejní 80. titul.

Čtyřhru naprosto nečekaně ovládli nenasazení singlisté Pablo Carreño s Alexem de Minaurem, kteří hráli svůj první společný deblový turnaj a ve finále porazili Jamieho Murrayho a Neala Skupskiho. Pro oba se jednalo o nejcennější kariérní triumf, de Minaur dokonce ve čtyřhře triumfoval poprvé.

WESTERN & SOUTHERN OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP Masters 1000 Místo konání: New York, USA Povrch: tvrdý Dotace: 4.674.780 dolarů • Finále dvouhry • Djokovič (1-Srb.) - Raonic (Kan.) 1-6 6-3 6-4 • Finále čtyřhry • Carreño/de Minaur (Šp./Austr.) - J. Murray/Skupski (Brit.) 6-2 7-5 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



35. - 36. týden (US Open, Kitzbühel)

Dominic Thiem ve finále US Open prohrával s Alexanderem Zverevem, který hrál své první grandslamové finále, o dva sety a brejk, ale využil zaváhání soupeře a dostal se zpět do zápasu. A nakonec nervózní bitvu, v níž oba aktéři v pátém setu podávali na vítězství, v tie-breaku rozhodující sady vyhrál a jako první v open éře dokázal otočit finále newyorského grandslamu z 0-2 na sety. Sedmadvacetiletý Thiem se premiérového grandslamového vavřínu dočkal až na čtvrtý pokus a stal se prvním rakouským šampionem US Open a teprve druhým rakouským grandslamovým vítězem v historii.

Deblovou soutěž mužů ovládli nenasazení Mate Pavič s Brunem Soaresem a slavili první společný grandslamový triumf. Chorvatsko-brazilský pár ve finále, ve kterém nečelil jedinému brejkbolu, porazil turnajové osmičky Wesleyho Koolhofa a Nikolu Mektiče. Pro Paviče se jednalo o druhý grandslamový titul ve čtyřhře mužů, Soares se radoval potřetí.

Z českých tenistů ve Flushing Meadows bojoval pouze Jiří Veselý. Nejlepší náš zástupce ve světovém hodnocení skončil hned v prvním kole na raketě Corentina Mouteta.

Kvůli pandemii koronaviru byly zrušeny smíšená čtyřhra, soutěže juniorů i kvalifikace.

US OPEN • Shrnutí • Kategorie: grandslam Místo konání: New York, USA Povrch: tvrdý Dotace: 53.402.000 dolarů • Finále dvouhry • Thiem (2-Rak.) - A. Zverev (5-Něm.) 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6) • Finále čtyřhry • M. Pavič/Soares (Chorv./Braz.) - Koolhof/Mektič (8-Niz./Chorv.) 7-5 6-3 • Česká účast • Veselý - 1. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry



Již ve druhém týdnu US Open se rozjely generálky na antukové French Open. Miomir Kecmanovič se ve svém druhém finále na okruhu ATP dočkal premiérového titulu. Jednadvacetiletý Srb na antuce v rakouském Kitzbühelu ve finále ukončil nečekanou jízdu německého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna, který naopak ani své druhé finále v triumf nepřetavil.

Hned svůj první společný turnaj v titul proměnili Austin Krajicek s Frankem Škugorem. Američan a Chorvat ve finále zaskočili nasazené jedničky Marcela Granollerse s Horaciem Zeballosem.

GENERALI OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Kitzbühel, Rakousko Povrch: antuka Dotace: 400.335 eur • Finále dvouhry • Kecmanovič (Srb.) - Hanfmann (Něm.) 6-4 6-4 • Finále čtyřhry • Krajicek/Škugor (4-USA/Chorv.) - M. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) 7-6(5) 7-5 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



37. týden (Řím)

Novak Djokovič v letošním finále římského Masters porazil Diega Schwartzmana, který si poprvé zahrál finále na Masters, a popáté dobyl Foro Italico. Třiatřicetiletý Srb získal svůj čtvrtý letošní a celkově 81. titul a rekordní 36. z turnajů Masters, kterým překonal Rafaela Nadala. Navíc stále neokusil standardní porážku.

Marcel Granollers s Horaciem Zeballosem potvrdili skvělou letošní antukovou formu, když i na svém čtvrtém turnaji postoupili do finále a potřetí přebírali trofej pro vítěze. Španělsko-argentinská dvojice ve finále v super tie-breaku porazila francouzské duo Jérémy Chardy, Fabrice Martin a získala svůj čtvrtý titul, druhý z Masters. Čtyřiatřicetiletý Granollers, který v deblu v Římě už jednou triumfoval (2012), načal třetí desítku titulů a získal čtvrtou trofej z Masters. O rok starší Zeballos má nyní na kontě 16 triumfů, tři na Masters.

INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA • Shrnutí • Kategorie: ATP Místo konání: Řím, Itálie Povrch: antuka Dotace: 3.854.000 eur • Finále dvouhry • Djokovič (1-Srb.) - Schwartzman (8-Arg.) 7-5 6-3 • Finále čtyřhry • M. Granollers/Zeballos (4-Šp./Arg.) - Chardy/Martin (Fr.) 6-4 5-7 10-8 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



38. týden (Hamburk)

Andrej Rubljov na antuce v Hamburku vybojoval svůj pátý a dosud nejcennější titul. Dvaadvacetiletý Rus ve finále zdolal světovou šestku Řeka Stefanos Tsitsipase a poprvé se mohl radovat z triumfu na podniku kategorie ATP 500.

Ve čtyřhře přemožitele nenašli John Peers s Michaelem Venusem. Australsko-novozélandský tandem, který vznikl na začátku letošní sezony, získal svou druhou trofej. Ve finále nedal šanci chorvatskému duu Ivan Dodig, Mate Pavič.

Jiří Veselý na německé antuce úspěšně prošel dvoukolovou kvalifikací a v hlavní soutěži porazil lucky losera Gillese Simona, ve druhém kole nestačil na jeho krajana Uga Humberta.

HAMBURG EUROPEAN OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 500 Místo konání: Hamburk, Německo Povrch: antuka Dotace: 1.203.960 eur • Finále dvouhry • Rubljov (5-Rus.) - Tsitsipas (2-Řec.) 6-4 3-6 7-5 • Finále čtyřhry • Venus/Peers (N. Zél./Austr.) - Dodig/M. Pavič (Chorv.) 6-3 6-4 • Česká účast • Veselý - 2. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



39. - 40. týden (French Open)

Rafael Nadal na French Open vyhrál i své 13. finále. Letos v něm suverénně přehrál světovou jedničku Novaka Djokoviče, kterému připravil první letošní porážku po využití mečbolu. Na pařížské antuce zaznamenal jubilejní 100. vítězství a ziskem 20. titulu z grandslamových turnajů vyrovnal rekord Rogera Federera.

Kevin Krawietz a Andreas Mies na French Open zopakovali loňský nečekaný triumf. Německý pár ve finále porazil vítěze nedávného US Open Mateho Paviče s Brunem Soaresem a získal druhý grandslamový a čtvrtý společný titul.

Osmnáctiletý Dominic Stricker ve finále chlapecké dvouhry přehrál krajana Leandra Riediho a stal se prvním švýcarským juniorským grandslamovým vítězem po dlouhých 17 letech. Na triumf Švýcarsko čekalo od roku 2003, kdy právě v areálu Rolanda Garrose uspěl Stan Wawrinka.

Dominic Stricker se po dvouhře dočkal triumfu také v deblu. S Italem Flaviem Cobollim přemohli nasazené osmičky Bruna Oliveiru a Natana Rodríguese z Brazílie. Double naposledy slavil na US Open 2017 čínský hráč Yibing Wu.

V hlavní soutěži startovaly dvě české naděje. Devatenáctiletý Tomáš Macháč při svém debutu na grandslamech mezi dospělými předvedl parádní formu, když prošel tříkolovou kvalifikací a v prvním kole hlavní soutěže až v pěti setech nestačil na nasazeného Taylora Fritze. Jiří Veselý po dlouhé době rovněž ukázal velmi slušné výkony, ve druhém kole statečně vzdoroval nasazené patnáctce Karenovi Chačanovovi.

Smíšená čtyřhra se letos nehrála.

FRENCH OPEN • Shrnutí • Kategorie: grandslam Místo konání: Paříž, Francie Povrch: antuka Dotace: 38.000.000 eur • Finále dvouhry • Nadal (2-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 6-0 6-2 7-5 • Finále čtyřhry • Krawietz/Mies (8-Něm.) - M. Pavič/Soares (7-Chorv./Braz.) 6-3 7-5 • Finále dvouhry juniorů • Stricker (7-Švýc.) - Riedi (8-Švýc.) 6-2 6-4 • Finále čtyřhry juniorů • Cobolli/Stricker (3-It./Švýc.) - Oliveira/Rodrígues (8-Braz.) 6-2 6-4 • Česká účast • Veselý - 2. kolo Macháč - 1. kolo Rosol, Kolář - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



41. týden (Petrohrad, Kolín nad Rýnem, Sardinie)

Andrej Rubljov ve finále domácího halového turnaje ATP 500 v Petrohradu porazil Chorvata Bornu Čoriče a ziskem už čtvrtého letošního titulu se vyrovnal nejlepšímu Novaku Djokovičovi. Celkově zaznamenal šestý triumf.

Deblovou soutěž vyhráli Jürgen Melzer s Edouardem Rogerem-Vasselinem a dočkali se prvního titulu své letošní spolupráce. Rakušan s Francouzem ve finále přehráli dvojici Marcelo Demoliner, Matwe Middelkoop.

ST. PETERSBURG OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 500 Místo konání: Petrohrad, Rusko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 1.399.370 dolarů • Finále dvouhry • Rubljov (3-Rus.) - Čorič (7-Chorv.) 7-6(5) 6-4 • Finále čtyřhry • Melzer/Roger-Vasselin (2-Rak./Fr.) - Middelkoop/Demoliner (Niz./Braz.) 6-2 7-6(4) Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Alexander Zverev potvrdil roli největšího favorita na domácím halovém turnaji ATP 250 v Kolíně nad Rýnem. Ve finále německý tenista porazil Felixe Augera-Aliassimeho a získal první titul od loňského května. Celkově si došel pro 12. trofej. Naopak dvacetiletý Kanaďan ani v šestém finále neuhrál jediný set.

Do finále čtyřhry se dostaly dva nejvýše nasazené páry a úspěšnější byli Pierre-Hugues Herbert s Nicolasem Mahutem, kteří přehráli nasazené jedničky Lukasze Kubota s Marcelem Melem a slavili už svůj 17. společný triumf.

BETT1HULKS INDOORS • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Kolín nad Rýnem, Německo Povrch: tvrdý / hala Dotace: 271.345 eur • Finále dvouhry • A. Zverev (1-Něm.) - Auger-Aliassime (3-Kan.) 6-3 6-3 • Finále čtyřhry • Herbert/Mahut (2-Fr.) - Kubot/Melo (1-Pol./Braz.) 6-4 6-4 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Laslo Djere vyhrál i své druhé finále na okruhu ATP. Po loňském triumfu v Riu de Janeiro dnes 25letý Srb triumfoval na poslední letošní antukové akci na Sardinii, když v boji o titul porazil zdolal domácího Marca Cecchinata. Ten ve čtvrtém finále poprvé poznal hořkost porážky.

Marcus Daniell z Nového Zélandu a Rakušan Philipp Oswald si na Sardinii došli bez ztráty setu pro první společný titul. Ve finále si třetí nasazený pár překvapivě poradil 6-3 6-4 se světovými jedničkami Juanem Sebastianem Cabalem a Robertem Farahem z Kolumbie.

Jiří Veselý se poprvé od únorového triumfu v Puné dostal do čtvrtfinále turnaje ATP. Nejlepší český tenista současnosti na italské antuce vyřadil Kamila Majchrzaka a domácí nasazenou naději Lorenza Sonega, ve čtvrtfinále nestačil na pozdějšího šampiona Djereho.

FORTE VILLAGE SARDEGNA OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Sardinie, Itálie Povrch: antuka Dotace: 271.345 eur • Finále dvouhry • Djere (Srb.) - Cecchinato (It.) 7-6(3) 7-5 • Finále čtyřhry • Daniell/Oswald (3-N. Zél./Rak.) - Cabal/Farah (1-Kol.) 6-3 6-4 • Česká účast • Veselý - čtvrtfinále Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



42. týden (Antverpy, Kolín nad Rýnem 2)

Ugo Humbert se stal nečekaným vítězem halového turnaje ATP 250 v belgických Antverpách. Dvaadvacetiletý Francouz ve finále porazil o rok mladšího Australana Alexe de Minaura a po lednovém triumfu v Aucklandu získal druhý titul.

John Peers s Michaelem Venusem pokračovali v úspěšném letošním tažení a v Antverpách získali svůj již třetí titul, za celý turnaj neztratili set. Ve finále porazili Rohanna Bopannu a Matweho Middelkoopa.

EUROPEAN OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Antverpy, Belgie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 472.590 eur • Finále dvouhry • Humbert (Fr.) - de Minaur (8-Austr.) 6-1 7-6(4) • Finále čtyřhry • Venus/Peers (2-N. Zél./Austr.) - Bopanna/Middelkoop (Indie/Niz.) 6-3 6-4 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Alexander Zverev na domácím halovém podniku ATP 250 v Kolíně nad Rýnem ukončil rok a půl dlouhé čekání na turnajové vítězství a o týden později na stejném místě slavil triumf znovu. Třiadvacetiletý Němec ve finále smetl Argentince Diega Schwartzmana a získal celkově 13. titul.

Raven Klaasen s Benem McLachlanem poprvé zkusili spojit síly a hned z toho byl triumf. Jihoafričan s Japoncem dokonce po cestě za titulem neztratili jediný set, ve finále jim stopku nevystavili ani vítězové posledních dvou ročníků French Open Kevin Krawietz s Andreasem Miesem.

BETT1HULKS CHAMPIONSHIP • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Kolín nad Rýnem, Německo Povrch: tvrdý / hala Dotace: 271.345 eur • Finále dvouhry • A. Zverev (1-Něm.) - Schwartzman (2-Arg.) 6-2 6-1 • Finále čtyřhry • Klaasen/McLachlan (JAR/Jap.) - Krawietz/Mies (3-Něm.) 6-2 6-4 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



43. týden (Vídeň, Nur-Sultan)

Andrej Rubljov ovládl už třetí turnaj ATP 500 v řadě. Po triumfech v Hamburku a v Petrohradu zvítězil také v hale ve Vídni, kde neztratil set ani servis. Ve finále porazil lucky losera Lorenza Sonega z Itálie a jako první v roce 2020 získal už pátý titul. Díky němu si 23letý Rus zajistil premiérový start na Turnaji mistrů.

Čtyřhru ve Vídni už potřetí vyhráli Lukasz Kubot s Marcelem Melem. V již čtvrtém finále za posledních šest let polsko-brazilský pár zdolal britskou dvojici Jamie Murray, Neal Skupski a v pořadí pro Turnaj mistrů se posunul na poslední postupovou příčku těsně za své dnešní soupeře.

ERSTE BANK OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 500 Místo konání: Vídeň, Rakousko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 1.550.950 eur • Finále dvouhry • Rubljov (5-Rus.) - Sonego (It.) 6-4 6-4 • Finále čtyřhry • Kubot/Melo (3-Pol./Braz.) - J. Murray/Skupski (Brit.) 7-6(5) 7-5 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Ve třetím finále už to klaplo. Jednatřicetiletý Australan John Millman na novém halovém podniku v kazašském Nur-Sultanu ve finále porazil Adriana Mannarina a také díky odvrácení dvou mečbolů ve čtvrtfinále získal svůj první titul na okruhu ATP. Naopak Francouz prohrál už devátý z deseti finálových zápasů.

Ve finále čtyřhry Belgičané Sander Gille a Joran Vliegen porazili Australany Maxe Purcella a Luka Savilleho, které připravili o posun na postupovou příčku v boji o Turnaj mistrů, a získali první letošní a celkově čtvrtý společný titul z turnajů ATP.

Slaběji obsazený halový podnik si nenechal ujít Jiří Veselý. Nejlepší Čech v žebříčku ATP sice začal nadějným skalpem nasazeného Tennyse Sandgrena, ale ve druhém kole neudržel vedení proti Egorovi Gerasimovovi.

ASTANA OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Nur-Sultan, Kazachstán Povrch: tvrdý / hala Dotace: 337.000 dolarů • Finále dvouhry • Millman (4-Austr.) - Mannarino (3-Fr.) 7-5 6-1 • Finále čtyřhry • Gille/Vliegen (1-Belg.) - Purcell/Saville (2-Austr.) 7-5 6-3 • Česká účast • Veselý - 2. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



44. týden (Paříž)

Daniil Medveděv ve finále posledního Masters sezony v pařížské hale Bercy po obratu zdolal 12 zápasů neporaženého Němce Alexandera Zvereva, kterého v sedmém vzájemném střetnutí porazil teprve podruhé, a získal třetí titul z turnajů Masters. Čtyřiadvacetiletý Rus ve svém celkově 14. finále zaznamenal osmý kariérní triumf.

Deblovou soutěž senzačně ovládli singlisté Felix Auger-Aliassime a Hubert Hurkacz. Kanaďan a Polák hráli teprve svůj druhý společný turnaj a dočkali se premiérového triumfu, ve finále po odvrácení pěti mečbolů zdolali druhé nasazené chorvatsko-brazilské duo Mate Pavič, Bruno Soares. Ani jeden přitom ve čtyřhře na hlavním okruhu nikdy nevyhrál dva zápasy po sobě.

ROLEX PARIS MASTERS • Shrnutí • Kategorie: ATP Masters 1000 Místo konání: Paříž, Francie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 3.732.680 eur • Finále dvouhry • Medveděv (3-Rus.) - Zverev (4-Něm.) 5-7 6-4 6-1 • Finále čtyřhry • Auger-Aliassime/Hurkacz (Kan./Pol.) - M. Pavič/Soares (2-Chorv./Braz.) 6-7(3) 7-6(7) 10-2 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



45. týden (Sofie)

Jannik Sinner hned své první finále na okruhu ATP přetavil v triumf. Devatenáctiletý Ital ve finále halového podniku v Sofii v tie-breaku rozhodující sady porazil o 11 let staršího Vaska Pospisila, který se ani ve svém třetím finále premiérového titulu nedočkal, a stal se nejmladším vítězem turnaje ATP po 12 letech.

Trofej pro vítěze čtyřhry na turnaji v Sofii získali druzí nasazení Britové Jamie Murray a Neal Skupski. Jejich soupeři Jürgen Melzer a Edouard Roger-Vasselin totiž jen pár hodin poté, co se jako poslední kvalifikovali na Turnaj mistrů, oznámili, že zápas neodehrají a letí do Londýna.

Skvělý debut na hlavním okruhu si v Sofii díky divoké kartě odbyl 19letý Jonáš Forejtek. Vítěz juniorského US Open v prvním kole přehrál grandslamového šampiona Marina Čiliče, následující soupeř Richard Gasquet už byl nad jeho síly.

Po dlouhé době a podruhé v kariéře si mohl zkusit turnaj ATP Zdeněk Kolář, který ale vypadl hned v prvním kole kvalifikace.

SOFIA OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Sofie, Bulharsko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 389.270 eur • Finále dvouhry • Sinner (It.) - Pospisil (Kan.) 6-4 3-6 7-6(3) • Finále čtyřhry • J. Murray/N. Skupski (2-Brit.) - J. Melzer/Roger-Vasselin (1-Rak./Fr.) / bez boje • Česká účast • Forejtek - 2. kolo Kolář - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



46. týden (Turnaj mistrů)

Turnaj mistrů poznal již pátým rokem po sobě zbrusu nového vítěze. Letošním králem akce pro nejlepších osm tenistů sezony se stal Daniil Medveděv, který v londýnské O2 Areně, kde se hrálo 12. rokem v řadě a na nějakou dobu naposledy, neokusil jedinou porážku. Čtyřiadvacetiletý Rus tak úspěšně navázal na triumf z posledního Masters sezony v Paříži, sezonu zakončil svým devátým kariérním a nejcennějším titulem a sérií deseti výher. Ve finále porazil šampiona letošního US Open Dominica Thiema, který v souboji o prestižní trofej neuspěl ani loni.

Přestože Wesley Koolhof s Nikolou Mektičem žádný společný titul nezískali, na Turnaj mistrů se kvalifikovali a poprvé v 46leté deblové historii této prestižní soutěže se stalo, že jeden z týmů na závěrečném vrcholu sezony slavil svůj premiérový triumf. Rakušan s Chorvatem ve finále zdolali Rakušana Jürgena Melzera a Francouze Edouarda Rogera-Vasselina. Jednatřicetiletý Koolhof rozšířil svou sbírku trofejí o šestý kousek, stejně starý Mektič o osmý.

NITTO ATP FINALS • Shrnutí • Kategorie: ATP Finals Místo konání: Londýn, Velká Británie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 5.700.000 dolarů • Finále dvouhry • Medveděv (4-Rus.) - Thiem (3-Rak.) 4-6 7-6(2) 6-4 • Finále čtyřhry • Koolhof/Mektič (5-Niz./Chorv.) - J. Melzer/Roger-Vasselin (7-Rak./Fr.) 6-2 3-6 10-5 Los dvouhry | Los čtyřhry



Také příští sezona by měla začít v lednu v Austrálii. Kvůli pandemii koronaviru však může dojít ke zpoždění jejího vypuknutí. Více informací bychom měli znát v průběhu prosince.