Letošní rok na WTA, část II. Ósakaová na US Open slavila třetí grandslamový triumf, Šwiateková dominovala na French Open

Naomi Ósakaová se po restartu sezony na US Open předvedla v nejlepší formě, Japonka americký grandslam ovládla podruhé v kariéře a radovala se ze zisku svého třetího grandslamového vavřínu. Na antukovém French Open naprosto nečekaně dominovala teprve 19letá Iga Šwiateková a stala se první polskou grandslamovou šampionkou v historii.

31. týden (Palermo)

32. týden (Praha, Lexington)

34. týden (New York)

35. - 36. týden (US Open, Istanbul)

37. týden (Řím)

38. týden (Štrasburk)

39. - 40. týden (French Open)

42. týden (Ostrava)

45. týden (Linec)



Část I.



31. týden (Palermo)

První turnaj WTA po pětiměsíční pauze zaviněné pandemií koronaviru vyhrála na antuce v Palermu Fiona Ferrová. Třiadvacetiletá Francouzka ve finále porazila čtvrtou nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou a získala druhý titul. Před rokem se radovala rovněž na klouzavém povrchu v Lausanne.

Ve čtyřhře se premiérové společné trofeje dočkaly Arantxa Rusová s Tamarou Zidanšekovou. Nenasazený nizozemsko-slovinský tým ve finále přehrál domácí naděje Martinu Trevisanovou a Elisabettu Cocciarretovou.

První turnaj po dlouhé pauze si z Češek nenechaly ujít Kristýna Plíšková s Markétou Vondroušovou. Zatímco Plíšková návrat zvládla a ve druhém kole prohrála s domácí Sarou Erraniovou, Markéta Vondroušová se v roli nasazené dvojky loučila hned na úvod po porážce s kvalifikantkou Kajou Juvanovou.

Zprávy z turnaje

31ST PALERMO LADIES OPEN • Shrnutí • Kategorie: WTA International Místo konání: Palermo, Itálie Povrch: antuka Dotace: 163.103 eur • Finále dvouhry • Ferrová (Fr.) - Kontaveitová (4-Est.) 6-2 7-5 • Finále čtyřhry • Rusová/Zidanšeková (Niz./Slovin.) - Trevisanová/Cocciarettová (It.) 7-5 7-5 • Česká účast • Kr. Plíšková - 2. kolo Vondroušová - 1. kolo Martincová - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



32. týden (Praha, Lexington)

Antukový turnaj WTA v pražské Stromovce vyhrála největší favoritka Simona Halepová z Rumunska. Světová dvojka ve finále své první akce po koronavirové pauze porazila Belgičanku Elise Mertensovou, protáhla svou neporazitelnost na devět zápasů a získala svou 21. trofej.

Soutěž deblistek vyhrálo domácí duo Lucie Hradecká, Kristýna Plíšková. České tenistky ve finále svého prvního společného turnaje smetly rumunské duo Mónica Niculescuová, Raluka Olaruová.

Kristýně Plíškové se dařilo i ve dvouhře, až v semifinále podlehla nasazené trojce Mertensové. Další čtyři domácí zástupkyně už tak úspěšné nebyly, prvním kolem prošla už jen Barbora Krejčíková, která ve druhém kole trápila pozdější šampionku Halepovou.

Zprávy z turnaje

PRAGUE OPEN • Shrnutí • Kategorie: WTA International Místo konání: Praha, Česko Povrch: antuka Dotace: 225.500 dolarů • Finále dvouhry • Halepová (1-Rum.) - Mertensová (3-Belg.) 6-2 7-5 • Finále čtyřhry • Hradecká/Kr. Plíšková (2-ČR) - Niculescuová/Olaruová (4-Rum.) 6-2 6-2 • Česká účast • Kr. Plíšková - semifinále Krejčíková - 2. kolo Strýcová, Siniaková, L. Fruhvirtová - 1. kolo Nosková, Bartůňková, Martincová, Malečková, Havlíčková, Palicová - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Jennifer Bradyová na první generálce na US Open slavila svůj premiérový titul na okruhu WTA. Pětadvacetiletá Američanka ho získala bez ztráty setu na domácí půdě v Lexingtonu, kde ve svém prvním finále porazila Švýcarku Jil Teichmannovou.

Teichmannová odešla jako poražená i z finálového duelu ve čtyřhře, ve které startovala s Marií Bouzkovou. Česko-švýcarský tandem v boji o titul podlehl americko-brazilské dvojici Hayley Carterová, Luisa Stefaniová. Dvaadvacetiletá Bouzková hrála deblové finále na turnaji WTA poprvé. Carterová se Stefaniovou triumfovaly podruhé.

Marie Bouzková se představila také ve dvouhře a bylo to skvělé vystoupení. Česká naděje po skalpech Johanny Kontaové a Anny Blinkovové prošla do čtvrtfinále, v něm ale jasně nestačila na pozdější šampionku Bradyovou.

Zprávy z turnaje

TOP SEED OPEN • Shrnutí • Kategorie: WTA International Místo konání: Lexington, USA Povrch: tvrdý Dotace: 225.500 dolarů • Finále dvouhry • Bradyová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6-3 6-4 • Finále čtyřhry • Carterová/Stefaniová (4-USA/Braz.) - Bouzková/Teichmannová (ČR/Švýc.) 6-1 7-5 • Česká účast • Bouzková - čtvrtfinále Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



34. týden (New York)

Naomi Ósakaová kvůli zranění hamstringu na levé noze, které si přivodila v semifinále, v New Yorku nenastoupila k finálovému zápasu generálky Western & Southern Open proti Viktorii Azarenkové. Jednatřicetiletá Běloruska se tak radovala ze svého prvního titulu od triumfu v Miami 2016 a následného porodu syna a celkově 21. trofeje.

První velký turnaj WTA ve čtyřhře po koronavirové pauze vyhrály 45letá Květa Peschkeová s Nizozemkou Demi Schuursovou. V New Yorku ve finále generálky na US Open zdolaly americko-čínské duo Nicole Melicharová, Yi-Fan Xu a získaly první společný titul. Česká veteránka slavila svůj celkově 35. deblový triumf.

V hlavní soutěži dvouhry účinkovalo šest našich tenistek, českým barvám se ale poslední generálka nepovedla. Nejdále došla Marie Bouzková, která ve druhém kole vyřadila Petru Kvitovou a v osmifinále prohrála s Anett Kontaveitovou.

Svůj úvodní zápas kromě Kvitové nezvládly turnajová jednička Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová ani Kateřina Siniaková. Vítězství na turnaji si vyjma Bouzkové připsala už jen Karolína Muchová, ve druhém kole nestačila na Ósakaovou.

Zprávy z turnaje

WESTERN & SOUTHERN OPEN • Shrnutí • Kategorie: WTA Premier 5 Místo konání: New York, USA Povrch: tvrdý Dotace: 2.250.829 dolarů • Finále dvouhry • Azarenková (Běl.) - Ósakaová (4-Jap.) / bez boje • Finále čtyřhry • Peschkeová/Schuursová (3-ČR/Niz.) - Melichardová/Y. Xu (USA/Čína) 6-1 4-6 10-4 • Česká účast • Bouzková - osmifinále Kar. Plíšková, Kvitová, Muchová - 2. kolo Vondroušová, Siniaková - 1. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



35. - 36. týden (US Open, Istanbul)

Naomi Ósakaová ve finálovém souboji bývalých světových jedniček a dvojnásobných grandslamových šampionek prohrávala s Viktorií Azarenkovou 1-6 0-2, ale nakonec o devět let starší Bělorusku po obratu zdolala. Dvaadvacetiletá Japonka tak vyhrála i své třetí grandslamové finále, triumf slavila také na loňském Australian Open a předloni právě v New Yorku.

Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová ovládly hned svůj první společný turnaj. Německo-ruská dvojice ve finále přehrála nasazené trojky Nicole Melicharovou a Yi-Fan Xu. Zatímco Siegemundová si finále debla žen na grandslamech zahrála poprvé, Zvonarevová slavila třetí grandslamový triumf v této soutěži.

V hlavní soutěži obvykle závěrečného grandslamu sezony se předvedlo osm Češek, z toho polovina nasazených. Petra Kvitová a Karolína Muchová se dostaly do osmifinále. Naopak Karolína Plíšková zažila další zklamání a skončila již ve druhém kole, stejně jako trápící se Markéta Vondroušová. Prvním kolem neprošly Tereza Martincová, Kristýna Plíšková, Marie Bouzková ani Kateřina Siniaková.

Kvůli pandemii koronaviru byly zrušeny smíšená čtyřhra, soutěže juniorů i kvalifikace.

Zprávy z turnaje

US OPEN • Shrnutí • Kategorie: grandslam Místo konání: New York, USA Povrch: tvrdý Dotace: 53.402.000 dolarů • Finále dvouhry • Ósakaová (4-Jap.) - Azarenková (Běl.) 1-6 6-3 6-3 • Finále čtyřhry • Siegemundová/Zvonarevová (Něm./Rus.) - Melicharová/Y. Xu (3-USA/Čína) 6-4 6-4 • Česká účast • Kvitová, Muchová - osmifinále Kar. Plíšková, Vondroušová - 2. kolo Martincová, Kr. Plíšková, Bouzková, Siniaková - 1. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry



Již ve druhém týdnu US Open začaly generálky na antukové French Open. Patricia Maria Tigová v tureckém Istanbulu bez ztráty setu prošla do svého třetího finále na turnajích WTA a poprvé uspěla. Šestadvacetiletá Rumunka ve finále v tie-breaku rozhodující sady zdolala bývalou světovou pětku a finalistku Wimbledonu Eugenii Bouchardovou, přestože za stavu 5-3 na podání a 6-5 na returnu nevyužila celkem šest mečbolů.

Deblovou soutěž ovládly Alexa Guarachiová s Desirae Krawczykovou a ukončily dvouleté čekání na svůj druhý triumf na turnajích WTA. Chilanka s Američankou ve finále jasně přehrály australské duo Ellen Perezová, Storm Sandersová.

Do Istanbulu se z českých tenistek vydala jen Tereza Martincová, úspěšně zvládla dvoukolovou kvalifikaci a nakonec si po třech letech zahrála semifinále na hlavním okruhu, do nějž prošla bez ztráty setu po skalpech Greet Minnenové, Caroline Garciaové a Aljaksandry Sasnovičové. V něm nestačila na pozdější vítězku Tigovou.

Zprávy z turnaje

TEB BNP PARIBAS TENNIS CHAMPIONSHIP ISTANBUL • Shrnutí • Kategorie: WTA International Místo konání: Istanbul, Turecko Povrch: antuka Dotace: 225.500 dolarů • Finále dvouhry • Tigová (Rum.) - Bouchardová (Kan.) 2-6 6-1 7-6(4) • Finále čtyřhry • Guarachiová/Krawczyková (1-Chile/USA) - Perezová/Sandersová (Austr.) 6-1 6-3 • Česká účast • Martincová - semifinále Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



37. týden (Řím)

Karolína Plíšková loňský triumf na římském podniku Premier 5 neobhájila. Česká jednička po půl hodině hry za stavu 0-6 1-2 kvůli zranění vzdala finále proti Simoně Halepové, která se tak na třetí pokus dočkala premiérové trofeje z Fora Italica, stala se první rumunskou šampionkou italského podniku v historii a získala svůj 22. titul.

Barbora Strýcová a její tchajwanská parťačka Su-Wei Hsieh získaly čtvrtý letošní a celkově devátý společný titul a upravily svou letošní skvostnou bilanci na 21-1. Nejvýše nasazený pár ve finále porazil německo-rumunskou dvojici Anna-Lena Friedsamová, Raluka Olaruová. Čtyřiatřicetiletá Češka si připsala celkově 31. deblový titul, v Římě triumfovala poprvé. Její vrstevnice Hsieh už naopak v italské metropoli zvítězila potřetí a získala svůj 28. titul ve čtyřhře.

Kromě Plíškové se v hlavní soutěži představily ještě Markéta Vondroušová, jež v semifinále nestačila právě na Plíškovou, a Barbora Strýcová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková, všechny skončily ve druhém kole.

Zprávy z turnaje

INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA • Shrnutí • Kategorie: WTA Premier 5 Místo konání: Řím, Itálie Povrch: antuka Dotace: 1.692.169 eur • Finále dvouhry • Halepová (1-Rum.) - Kar. Plíšková (2-ČR) 6-0 2-1 / skreč • Finále čtyřhry • S. Hsieh/Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) - Friedsamová/Olaruová (Něm./Rum.) 6-2 6-2 • Česká účast • Kar. Plíšková - finále Vondroušová - semifinále Strýcová, Bouzková, Siniaková - 2. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



38. týden (Štrasburk)

Poslední generálku na French Open ve Štrasburku vyhrála Elina Svitolinová. Šestadvacetiletá Ukrajinka ve finále zdolala ve třech setech Kazašku Jelenu Rybakinovou a své 18. finále tak proměnila v celkově již 15. titul.

Čtyřhru vyhrály bez ztráty setu Američanka Nicole Melicharová s Nizozemkou Demi Schuursovou. Poslední dvě parťačky české deblové veteránky Květy Peschkeové ve finále porazily americko-brazilskou dvojici Hayley Carterová, Luisa Stefaniová a na druhý pokus získaly první společný titul.

Hlavní soutěž z Češek hrála jen Kateřina Siniaková a byl to pro ni nejlepší turnaj letošní sezony. Siniaková vyřadila Bernardu Peraovou, Jekatěrinu Alexandrovovou a ve čtvrtfinále prohrála ve třech setech s Arynou Sabalenkovou.

Zprávy z turnaje

INTERNATIONAUX DE STRASBOURG • Shrnutí • Kategorie: WTA International Místo konání: Štrasburk, Francie Povrch: antuka Dotace: 225.500 dolarů • Finále dvouhry • Svitolinová (2-Ukr.) - Rybakinová (5-Kaz.) 6-4 1-6 6-2 • Finále čtyřhry • Melicharová/Schuursová (1-USA/Niz.) - Carterová/Stefaniová (4-USA/Braz.) 6-4 6-3 • Česká účast • Siniaková - čtvrtfinále Bayerlová - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



39. - 40. týden (French Open)

Iga Šwiateková ve finále French Open snadno přehrála o dva roky starší vítězku letošního Australian Open Sofii Keninovou a stala se první polskou šampionkou grandslamového turnaje. Teprve 19letá naděje během svého suverénního představení na pařížské antuce senzačně neprohrála jediný set a cestou za svým premiérovým titulem ztratila pouhých 28 gamů.

Ve čtyřhře žen dokázaly titul obhájit Maďarka Tímea Babosová s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou a získaly čtvrtý společný grandslamový vavřín. Ve finále porazily chilsko-americké duo Alexa Guarachiová, Desirae Krawczyková, které útočilo na premiérový grandslamový triumf.

Elsa Jacquemotová si na domácím French Open došla pro první grandslamový titul. Sedmnáctiletá francouzská naděje ve finále dvouhry juniorek po obratu zdolala Rusku Alinu Čarajevovou. Mezi juniorkami se stala první francouzskou šampionkou od roku 2009, kdy právě v Paříži kralovala domácí Kristina Mladenovicová.

Dívčí čtyřhru překvapivě ovládly nenasazené Eleonora Alvisiová s Lisou Pigatovou a staly se prvním ryze italským párem, který vyhrál soutěž juniorek, od roku 1999, kdy právě na French Open zvítězily Flavia Pennettaová s Robertou Vinciovou. Ve finále porazily nasazené ruské duo Maria Bondarenková, Diana Schnaiderová.

Petra Kvitová měla na dosah své čtvrté grandslamové finále. Dvojnásobná wimbledonská šampionka však v semifinále podlehla Keninové. Životní turnaj v Paříži prožila Barbora Krejčíková, ve svém premiérovém osmifinále na grandslamech nedokázala zastavit senzační jízdu kvalifikantky Nadii Podoroské. Zbylých sedm Češek v čele s Karolínou Plíškovou do druhého týdne neprošlo.

Smíšená čtyřhra se letos nehrála.

Zprávy z turnaje

FRENCH OPEN • Shrnutí • Kategorie: grandslam Místo konání: Paříž, Francie Povrch: antuka Dotace: 38.000.000 eur • Finále dvouhry • Šwiateková (Pol.) - Keninová (4-USA) 6-4 6-1 • Finále čtyřhry • Babosová/Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Guarachiová/Krawczyková (14-Chil./USA) 6-4 7-5 • Finále dvouhry juniorek • Jacquemotová (3-Fr.) - Čarajevová (Rus.) 4-6 6-4 6-2 • Finále čtyřhry juniorek • Alvisiová/Pigatová (It.) - Bondarenková/Schnaiderová (5-Rus.) 7-6(3) 6-4 • Česká účast • Kvitová - semifinále Krejčíková - osmifinále Siniaková - 3. kolo Kar. Plíšková, Kr. Plíšková, Strýcová - 2. kolo Vondroušová, Muchová, Bouzková - 1. kolo Martincová - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



42. týden (Ostrava)

Po skončení French Open už se na ženském tenisovém okruhu uspořádaly jen dva halové podniky, jelikož WTA na rozdíl od ATP nedokázala domluvit více akcí. Dvaadvacetiletá Běloruska Aryna Sabalenková ve finále halového turnaje WTA Premier v Ostravě smetla krajanku Viktorii Azarenkovou a získala sedmý kariérní titul.

Sabalenková si navíc v Ostravě poprvé v kariéře na jednom turnaji zahrála finále dvouhry i čtyřhry a také v ní nakonec dokráčela na vrchol a vybojovala premiérový double. Společně s Belgičankou Elise Mertensovou ve finále porazily kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová a získaly čtvrtý společný titul.

Celkem sedm českých hráček v čele s Karolínou Plíškovou bojovalo o prestižní domácí trofej. Ani jedna z nich však nepřešla přes druhé kolo. Životní formu přesto potvrdila Barbora Krejčíková, která v úvodním kole vyhrála souboj kvalifikantek s Terezou Martincovou a ve druhém kole trápila pozdější finalistku Azarenkovou. V mizérii naopak pokračovala Karolína Plíšková, hned v prvním zápase prohrála s Veronikou Kuděrmetovovou.

Zprávy z turnaje

J&T BANKA OSTRAVA OPEN • Shrnutí • Kategorie: WTA Premier Místo konání: Ostrava, Česko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 593.600 dolarů • Finále dvouhry • Sabalenková (3-Běl.) - Azarenková (4-Běl.) 6-2 6-2 • Finále čtyřhry • Mertensová/Sabalenková (1-Belg./Běl.) - Dabrowská/Stefaniová (Kan.Braz.) 6-1 6-3 • Česká účast • Kar. Plíšková, Muchová, Krejčíková - 2. kolo Kr. Plíšková, Strýcová, Martincová, Siniaková - 1. kolo Bouzková - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



45. týden (Linec)

Aryna Sabalenková vyhrála i druhý podzimní turnaj v evropských halách. Tři týdny po triumfu v Ostravě ovládla také Linec, kde ve finále porazila svou deblovou parťačku Elise Mertensovou z Belgie. Dvaadvacetiletá Běloruska tak zakončila sezonu devíti výhrami v řadě a ziskem třetího letošního a celkově osmého titulu.

Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková ani v šestém finále nedokázaly vybojovat první společný titul. V Linci ve finále ztroskotaly na nizozemsko-slovinské dvojici Arantxa Rusová, Tamara Zidanšeková, která letos i celkově triumfovala podruhé.

Poslední letošní akci na okruhu WTA si nenechaly ujít tři Češky. Zatímco kvalifikantka Tereza Martincová musela na úvod hlavní soutěže vzdát a prvním kolem neprošla ani Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková zase potvrdila životní formu a v semifinále jako jediná za celý turnaj sebrala set pozdější šampionce Sabalenkové.

Zprávy z turnaje

UPPER AUSTRIA LADIES LINZ • Shrnutí • Kategorie: WTA International Místo konání: Linec, Rakousko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 225.500 dolarů • Finále dvouhry • Sabalenková (1-Běl.) - Mertensová (2-Belg.) 7-5 6-2 • Finále čtyřhry • Rusová/Zidanšeková (4-Niz./Slovin.) - Hradecká/Siniaková (1-ČR) 6-3 6-4 • Česká účast • Krejčíková - semifinále Siniaková, Martincová - 1. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Také příští sezona by měla začít v lednu v Austrálii. Kvůli pandemii koronaviru však může dojít ke zpoždění jejího vypuknutí. Více informací bychom měli znát v průběhu prosince.