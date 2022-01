My se naočkovali, tak proč ty ne. Sbal si a odleť, převládají názory tenistů na kauzu Djokoviče

Spíše převládají názory typu 'já i většina ostatních tenistů se kvůli startu na turnaji nechala naočkovat. Podmínky jsme splnili. Tak proč by je nemohl splnit i Djokovič'.



"Djokovič hrál podle svých vlastních pravidel, což je troufalé. Riskoval účast na Australian Open. 98 procent hráčů se nechalo očkovat a všichni udělali to, co museli, aby mohli v Austrálii hrát. Velmi malé procento se rozhodlo jít vlastní cestou a díky tomu teď vypadají jako hlupáci," řekl Řek Stefanos Tsitsipas, jenž vakcínu zprvu odmítal. Podřídil se až požadavkům organizátorů.



"Respektuju, že Novak bojuje za to, čemu věří. Dokážu být i empatický k tomu, co teď prožívá. Ale je to od něj sobecké, že přijede jako jediný neočkovaný hráč. Pro nás hráče je to těžké přijmout," uvedl Portugalec Joao Sousa.



"Zdraví lidí je na prvním místě a jsou pravidla, která byla nastavena už před několika měsíci. Každý se měl naočkovat, ale Djokovič to neudělal. Z mého pohledu by tady být neměl," uvedl Maďar Márton Fucsovics. "Navíc to vypadá, že se po pozitivním testu stýkal s více lidmi, než já za celou dobu pandemie," dodal.



"Kauza kolem Djokoviče tady všechny unavuje. Tenis je na vedlejší koleji, což je špatně. Mnoho hráčů říká, že by tu být neměl. Já sama nevím, co si o tom myslet. Každopádně pověst mu to poškodí," prohlásila Němka Angelique Kerberová.



"Pokud bude Djokovič na Australian Open hrát, tak všichni očkovaní hráči by měli turnaj bojkotovat. Ať hraje Srb sám proti kolegům antivaxerům," nešetřil kritikou 88letý Ital Nicola Pietrangeli, dvojnásobný grandslamový šampion a tenisový trenér.



"Obyvatelé Melbourne směli měsíce vyjít ven akorát na nákup a pak si přiletí nějaký Djokovič s výjimkou, která z různých důvodů vypadá dost podivně. Když někam jedeš a víš, že tam platí nějaká pravidla, tak je, sakra, dodržuj," napsala Barbora Strýcová. "Jako neočkovaný neměl do Austrálie vůbec vyrazit. Ať si doma počká, až se situace zlepší. Možná si časem svůj postoj rozmyslí, protože už ho nepustí na žádný turnaj."



"Někdo odmítá očkování. Ale ono pomáhá proti viru, který zasáhl celý svět. Takže bychom ho v zájmu všech a pro vyšší dobro měli snést. Tím spíš, když jde o Australany, kteří museli strpět nejtvrdší lockdown. Novak by udělal nejlépe, kdyby uznal, že natropil příliš mnoho chyb. Kdyby se sám sbalil a odletěl domů. Jenže to on neudělá, protože touží po svém 21. grandslamu," řekla Martina Navrátilová.



"Veřejnost vidí lotra v Novakovi. On občas spáchá dvojchybu, ale pro přílet do země měl všechna správná potvrzení," myslí si jeho bývalý trenér Němec Boris Becker. A radí mu: "Chceš zažívat podobné drama na každém dalším grandslamu? Chlapče, uvědom si, že pro tebe bude jednodušší, když se necháš očkovat."



Djokovičovi zastánci jsou v menšině

"Když jsme při rozsáhlých požárech potřebovali pomoc, on se nadšeně hlásil. A teď se k němu chováme jako k darebákovi," řekl svůj názor Australan Nick Kyrgios.



"Vzpomeňte si, co udělal Novak pro Austrálii v době, kdy Austrálie bojovala s lesními požáry. Věnoval peníze, hrál exhibiční turnaj, snažil se pomoct. Uvědomte si, že on nemá nic proti Austrálii, nebo Australanům. Samozřejmě, je to těžké rozhodnutí, ale podle mě s ním nebylo zacházeno správným způsobem," zamyslel se Gruzínec Nikoloz Basilašvili.



"Nevím, jak to vypadá v jeho blízkosti, ale každý o něm mluví. Znáte to, do očí se každý usmívá, ale za zády... Je mi to líto. Slyšel jsem ošklivé věci. Je to nešťastná situace, řekl Američan John Isner.



"Jestli bude Djokovič deportován poté, co mu soudce udělil vízum a byla mu udělena lékařská výjimka, je to jasně politická věc. V tu chvíli si myslím, že by Austrálie neměla hostit grandslamový turnaj," napsal na sociální sítě Američan Tennys Sandgren, který se rovněž nenaočkoval, ale nezažádal o zdravotní výjimku a na Australian open po devíti letech chybí.



"S Djokovičem mám jen ty nejlepší zkušenosti. Z Big 3 je mezi ostatními hráči nejoblíbenější, protože pro ostatní vždycky hodně udělal. Když někdo potřebuje pomoct, Novak vždy stojí v první řadě," nechal se slyšet Slovák Dominik Hrbatý.