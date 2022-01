Tenisová komunita reaguje na Djokovičovu deportaci: Ztráta pro tenis, hon na čarodějnice

ATP uvedla, že Djokovičovo vyhoštění je vyústěním politováníhodné série událostí. "Na zhodnocení faktů a poučení z této situace je zapotřebí více času. Bez ohledu na to, jak k tomu došlo, Novak je jedním z největších šampionů našeho sportu a jeho absence na Australian Open je pro tenis ztrátou. Víme, jak turbulentní byly poslední dny pro Novaka a jak moc chtěl v Melbourne obhájit titul. Přejeme mu, ať se mu daří a těšíme se, že se brzy vrátí na kurt," uvedla ATP Tour v prohlášení. Hráčům nadále doporučuje očkování proti koronaviru, které má 97 tenistů z první stovky.

Djokovič byl před deseti dny zadržen na letišti, poté propuštěn, ale vízum mu znovu odebral ministr pro imigraci. Dnes soud jednomyslně toto rozhodnutí potvrdil a Djokovič musí odletět.

Na Djokovičovu obranu celou dobu vystupovali srbští politici a prezident Vučič po dnešním verdiktu opět zkritizoval australské úřady. "Je nepřijatelné, aby s nejlepším tenistou takhle zacházeli deset, jedenáct dní a pak mu jedenáctý den řekli to samé co na začátku. Řekl jsem Novakovi, že už se nemůžu dočkat, až se vrátí do své země, kde je vždy vítán," uvedl Vučič.

Australské státní zástupce obvinil ze lži. "V nesmyslném soudním sporu bylo vidět, jak obžaloba lže. Tvrdí, že v Srbsku je méně než 50 procent očkovaných lidí, ale oficiálně je to 58 procent. To je více než v mnoha jiných evropských zemích. To byl nesmyslný argument," řekl srbský prezident. "Myslí si, že Djokoviče ponížili, ale ponížili jen sami sebe. On se může vrátit domů a podívat se všem zpříma do očí."

Srbská premiérka Ana Brnabičová označila verdikt soudu za skandální. "Ukázalo se, jak v některých zemích funguje nebo spíš nefunguje právní stát."

Rozhodnutí soudu naopak přivítal australský premiér Scott Morrison. "Děkuji soudu za pohotovost a trpělivost, který se všemi účastníky měl. Teď je na čase věnovat se Australian Open a tenisu," prohlásil.

Sedminásobného grandslamového šampiona Matse Wilandera deportace světové jedničky překvapila. "Jsem v šoku, ale také trochu vyčerpaný, protože o tom slýcháme už týden. Oceňuji, že to Novak zkusil, ale zároveň věděl, že se to může stát, protože pravidla vyžadují očkování," řekl Švéd. "Jeho kariéra je na hraně a možná bude muset udělat něco, co ve skutečnosti udělat nechce."

Patrick Mouratoglou, mimo jiné kouč americké hvězdy Sereny Williamsové, uvedl, že hlavním poraženým je úvodní grandslam sezony. "Jedinou dobrou zprávou je, že se snad začne mluvit o tenisu," napsal Mouratoglou na sociální sítě.

Další kouč Daniel Vallverdú, který v minulosti trénoval Tomáše Berdycha či Brita Andyho Murrayho, apeloval, aby se pozornost upřela na tenis. "Otočme list a zaměřme se na hráče, kteří budou další dva týdny soutěžit. Trénovali na to měsíce, přišel jejich čas. Hodně štěstí," uvedl venezuelský trenér.

Kanadský tenista s českými kořeny Vasek Pospisil připomněl, že Djokovič přijel do Austrálie, protože obdržel výjimku a vízum pro vstup do země. "Jinak by Australian Open vynechal a byl doma s rodinou," řekl Pospisil, který předloni s Djokovičem založil Asociaci profesionálních hráčů tenisu (PTPA). "A co se týče tohohle bordelu, je to politicky motivované, což je evidentní, protože se blíží volby. Tohle není jeho chyba, on na nikoho netlačil a nevytvořil si vlastní pravidla."

"Novak byl vždy mezi prvními, když se měl někoho z nás hráčů zastat. Ale za ním teď nikdo nestojí. Buď silný, Novaku," uvedla francouzská tenistka Alizé Cornetová.

Výkonný výbor australského tenisového svazu, pořadatele Australian Open, v prohlášení konstatoval, že rozhodnutí soudu respektuje. "Těšíme se na napínavé Australian Open a všem hráčům přejeme hodně štěstí."

Před federálním soudem sledovalo jednání asi padesát fanoušků Djokoviče, někteří v srbských dresech. Po vynesení verdiktu některé ženy plakaly. "Jsem smutný. Není to terorista, je tenista a má hrát," citoval deník The Age Mladena Iljanoviče.