Češi v akci, čtvrtek 9. 7. Muchová a Nosková o finále ve Wimbledonu! Královna Siniaková končí
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Muchová a Nosková o finále Wimbledonu
České finále ve Wimbledonu? Před startem turnaje asi spíš pohádka, ale ve čtvrtek to může být realita. Do semifinále se totiž probojovaly dvě nejlepší české hráčky v žebříčku, a pokud obě uspějí, rozdají si to v sobotu o titul. Jenže obě mají v semifinále velmi těžkou výzvu.
Karolína Muchová nastoupí proti Coco Gauffové, která stejně jako Češka zkompletovala semifinálové účasti na všech grandslamech. Muchová prožívá fantastické období a nejlepší travnatou část sezony v kariéře. Přesto jsou šance naprosto vyrovnané. To je způsobeno hlavně hrozivou bilancí 1:6, kterou Muchová s Gauffovou má. Na druhou stranu poslední souboj letos na antuce ve stuttgartské hale vyhrála a konečně přerušila sérii porážek s velmi neoblíbenou soupeřkou.
Nic snadného nečeká ani Lindu Noskovou. Ta je v semifinále grandslamu poprvé, stejně jako Muchová kralovala na jedné z generálek a rovněž ona se prezentuje vynikajícími výkony na nejrychlejším povrchu. Na druhou stranu se ovšem postaví Marta Kosťuková, jež prožívá v posledních měsících v Evropě životní období a fenomenální formu má i ve Wimbledonu. Nosková se jí pokusí oplatit nedávnou porážku z Madridu a ani v tomto druhém semifinále není ani jedna z aktérek favoritka.
Více informací nabídneme ve čtvrtečním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra ženy - semifinále •
14:30 | Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA)
16:00 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.)
• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
H. Guo/Mladenovicová (10-Čína/Fr.) – Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) 7:6 (10:8), 7:5
Pavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - čtvrtfinále •
16:30 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Pircherová/Jošidaová (Rak./Jap.)
16:30 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Dorofejevová-Rybasová/Puškarevová (3-)
WTA 125 CONTREXÉVILLE (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Bayerlová/S. Feng (ČR/Čína) – Herrerová/Osborneová (3-Šp./Austr.)
WTA 125 NEWPORT (USA), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:30 | Viďmanová (1-ČR) – Ansariová (USA) 4:2 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
McDonald (Něm.) – Krumich (ČR) 6:4, 6:4
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Pieczonka/Vrbenský (Pol./ČR) – González/Hidalgo (3-Mex./Ekv.) 3:6, 7:6 (7:0), 10:8
Demoliner/Vocel (2-Braz./ČR) – F. Duda/Kittay (ČR/USA) 6:3, 6:1
ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Daniel (Jap.) – Kolář (8-ČR) 6:4, 6:3
ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
16:45 | Mrva (ČR) – Bondioli (It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Mansilla/Winter (3-Šp.) 3:6, 6:2, 10:7
ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | A. Kovačková (ČR) – Rističová (7-Srb.)
ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Havlíčková/Podrezová (1-ČR/Ukr.) – Ferlitová/Leeová (Šp./USA)
ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Štruplová (2-ČR) – Lovričová (Slovin.) 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (8:6)
ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Siniakov (4-ČR) – Fix (Něm.) 6:3, 6:2
Řeček (ČR) – Miletich (It.) 6:2, 6:3
Donald (5-ČR) – Barsukov (Něm.) 6:1, 6:2
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Agwi/Mischker (Irsko/Brit.)
ITF M25 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:00 | Nicod (8-ČR) – Al Azmeh (Něm.)
ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Rivera (Nor.) – Michnev (ČR) 7:5, 7:6 (10:8)
Jedrzejczak (Pol.) – Filip (6-ČR) 6:3, 6:4
J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
17:00 | Pečonka (ČR) – B. Rodrigues (5-Braz.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
17:00 | Chladová (5-ČR) – Bhattacharyaová (3-USA)
J100 MONTERREY (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
20:30 | E. Dřevojanová/Gotóová (3-ČR/Jap.) – Djabourianová/Shenová (Kan.)
J60 VÉSKA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Ťutčenko (2-Ukr.) – Střílka (ČR) 6:2, 6:1
Čank (1-ČR) – Brückner (10-ČR) 6:1, 4:6, 6:1
Vukovic (9-Fr.) – Zapský (ČR) 6:3, 6:2
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Havlíková (7-ČR) – Tvrzská (ČR) 6:2, 6:4
Pastuszkaová (5-Kan.) – Benetková (ČR) 6:2, 3:6, 6:0
Mrázová (16-SR) – T. Růžičková (8-ČR) 6:3, 6:4
Halamová (ČR) – Miškovská (ČR) 6:3, 6:2
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Sýkora/Ťutčenko (3-SR/Ukr.) – Fedor/Hrubý (6-ČR) 6:1, 6:3
Čank/Lebiš (1-ČR) – Finnila/Jämsä (8-Fin.) 6:3, 6:3
Kollert/Střílka (ČR) – Adamovič/Lörinčík (5-SR) 6:4, 7:5
Ketola/Vukovic (4-Fin./Fr.) – Mohamed/Onderka (ČR) 6:1, 6:3
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Gottvaldová/Schmidová (ČR) – Karpaljuková/Lešová (Ukr./Pol.) 0:6, 6:3, 10:6
Halfarová/Havlíková (5-ČR) – Olariuová/Kr. Přikrylová (1-Rum./ČR) 6:4, 6:4
N. Iraholaová/T. Růžičková (4-ČR) – Benetková/Čermáková (ČR) 6:0, 6:3
Kučerová/Phillipsová (ČR/Brit.) – Berskaová/Pastuszkaová (3-Kan.) 6:2, 3:6, 10:6
J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Jančaříková/Lenártová (ČR/SR) – Cerdicová/Haiderová-Maurerová (1-Něm./Rak.)
15:30 | Mojžíšová/Pauková (2-ČR/SR) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Jančaříková/Lenártová (ČR/SR) – Godiničová/Ortnerová (Chorv./Rak.) 6:3, 3:6, 14:12
J60 KORFU (Řecko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Papavasiliu (3-ČR) – Viktoravičius (Lit.) 6:2, 6:1
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Jonesová (4-Brit.) – Kotaracová (ČR) 6:3, 6:1
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:30 | Papavasiliu/Pescosolido (2-ČR/It.) – Aleksovski/Carroccio (Mak./It.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Kotaracová/Olteanová (ČR/Rum.) – Boronová/Lovdahlová (2-Brit.)
J30 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Brennan/Smolík (1-Irsko/ČR) – J. Fitzgerald/T. Fitzgerald (3-Irsko)
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Jan Svoboda (ČR) – Grušas (Lit.) 6:3, 6:2
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:00 | Hájková (ČR) – Kovačevičová (Bosna)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Janoviaková (3-ČR) – Ifodiová (Mol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Já měl nedobré tušení s Kikinou
Pocet prolomenych servisu behem turnaje:
1. Muchova 5
2. Kostuk 7
3. Noskova 8
4. Gauff 9
Prvni servis in
1. Muchova 66.5%
2. Noskova 66%
3. Gauff 61.6%
4. Kostuk 55%
Uspesnost viteznych fiftynu z druheho servisu:
1. Kostuk 57%
2. Gauff 49.7%
3. Noskova 49.2%
4. Muchova 49.1%
Efektivita na brejcich behem turnaje:
1. Gauff 46.9%
2. Kostuk 43.4%
3. Noskova 43.2%
4. Muchova 40.5%
Vitezne tajbrejky v procentech - pocet:
1. Muchova 100% - 2 tajbrejky
2. Noskova 50% - 2 tajbrejky
3. Gauff 33,3 % - 3 tajbrejky
3. Kostuk 0% - 1 tajbrejk
Pohyb dopredu stats na saku.
1. Muchova 76.9% 60/78
2. Gauff 73.2% - 60/82
3. Kostuk 68.9% - 42/61
4. Noskova 64.3% - 36/56
Pocet nevynucenych chyb / winnery behem turnaje:
1. Muchova 96 / 147
2. Kostuk 104 / 133
3. Noskova 114 / 140
4. Gauff 121 / 108
Pro nektere to muze byt zajimave, ale nemusi mit tolik vyznam... jak to, jak vsechny premiantky to SF zvladnou...
You used to say live and let live.
(you know you did, you know you did, you know you did)
If this ever changing world in which we live in, makes you give it a cry.
Say live and let die!
Snad nebude pro černý den na Wimbledonu
Karolína Muchová se stala teprve osmou aktivní hráčkou, která postoupila do semifinále na všech čtyřech grandslamech. Připojila se k Venus Williamsové, Sereně Williamsové, Victorii Azarenkové, Karolíně Plíškové, Aryně Sabalenkové, Ize Šwiatekové a také Coco Gauffové, která své poslední chybějící grandslamové semifinále v All England Clubu dobyla jen o pár hodin dříve.
Něco takového nedokázala ani Petra Kvitová, připomněla asociace WTA
Zrovna ve Wimbledonu
Tak mají na USO co napravovat.