Češi v akci, čtvrtek 9. 7. Muchová a Nosková o finále ve Wimbledonu! Královna Siniaková končí

VČERA, 20:00
Aktuality 35
Karolína Muchová a Linda Nosková mohou zařídit ryze české finále letošního Wimbledonu. Kateřina Siniaková prohrála na nejslavnějším tenisovém turnaji čtvrtfinále čtyřhry. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude bojovat o finále Wimbledonu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 8. 7.úterý 7. 7. | pondělí 6. 7. | neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.

 

Muchová a Nosková o finále Wimbledonu

České finále ve Wimbledonu? Před startem turnaje asi spíš pohádka, ale ve čtvrtek to může být realita. Do semifinále se totiž probojovaly dvě nejlepší české hráčky v žebříčku, a pokud obě uspějí, rozdají si to v sobotu o titul. Jenže obě mají v semifinále velmi těžkou výzvu.

Karolína Muchová nastoupí proti Coco Gauffové, která stejně jako Češka zkompletovala semifinálové účasti na všech grandslamech. Muchová prožívá fantastické období a nejlepší travnatou část sezony v kariéře. Přesto jsou šance naprosto vyrovnané. To je způsobeno hlavně hrozivou bilancí 1:6, kterou Muchová s Gauffovou má. Na druhou stranu poslední souboj letos na antuce ve stuttgartské hale vyhrála a konečně přerušila sérii porážek s velmi neoblíbenou soupeřkou.

Nic snadného nečeká ani Lindu Noskovou. Ta je v semifinále grandslamu poprvé, stejně jako Muchová kralovala na jedné z generálek a rovněž ona se prezentuje vynikajícími výkony na nejrychlejším povrchu. Na druhou stranu se ovšem postaví Marta Kosťuková, jež prožívá v posledních měsících v Evropě životní období a fenomenální formu má i ve Wimbledonu. Nosková se jí pokusí oplatit nedávnou porážku z Madridu a ani v tomto druhém semifinále není ani jedna z aktérek favoritka.

Více informací nabídneme ve čtvrtečním preview.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk čtyřhra ženy
• Dvouhra ženy - semifinále •
14:30 | Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA)
16:00 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.)

• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
H. Guo/Mladenovicová (10-Čína/Fr.) – Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) 7:6 (10:8), 7:5

Pavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - čtvrtfinále •
16:30 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Pircherová/Jošidaová (Rak./Jap.)
16:30 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Dorofejevová-Rybasová/Puškarevová (3-)

 

WTA 125 CONTREXÉVILLE (Francie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Bayerlová/S. Feng (ČR/Čína) – Herrerová/Osborneová (3-Šp./Austr.)

 

WTA 125 NEWPORT (USA), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:30 | Viďmanová (1-ČR) – Ansariová (USA) 4:2 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále

 

ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
McDonald (Něm.) – Krumich (ČR) 6:4, 6:4

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Pieczonka/Vrbenský (Pol./ČR) – González/Hidalgo (3-Mex./Ekv.) 3:6, 7:6 (7:0), 10:8
Demoliner/Vocel (2-Braz./ČR) – F. Duda/Kittay (ČR/USA) 6:3, 6:1

 

ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Daniel (Jap.) – Kolář (8-ČR) 6:4, 6:3

 

ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
16:45 | Mrva (ČR) – Bondioli (It.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Mansilla/Winter (3-Šp.) 3:6, 6:2, 10:7

 

ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | A. Kovačková (ČR) – Rističová (7-Srb.)

 

ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Havlíčková/Podrezová (1-ČR/Ukr.) – Ferlitová/Leeová (Šp./USA)

 

ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Štruplová (2-ČR) – Lovričová (Slovin.) 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (8:6)

 

ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Siniakov (4-ČR) – Fix (Něm.) 6:3, 6:2
Řeček (ČR) – Miletich (It.) 6:2, 6:3
Donald (5-ČR) – Barsukov (Něm.) 6:1, 6:2

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Agwi/Mischker (Irsko/Brit.)

 

ITF M25 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:00 | Nicod (8-ČR) – Al Azmeh (Něm.)

 

ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Rivera (Nor.) – Michnev (ČR) 7:5, 7:6 (10:8)
Jedrzejczak (Pol.) – Filip (6-ČR) 6:3, 6:4

 

J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
17:00 | Pečonka (ČR) – B. Rodrigues (5-Braz.)

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
17:00 | Chladová (5-ČR) – Bhattacharyaová (3-USA)

 

J100 MONTERREY (Mexiko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
20:30 | E. Dřevojanová/Gotóová (3-ČR/Jap.) – Djabourianová/Shenová (Kan.)

 

J60 VÉSKA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Ťutčenko (2-Ukr.) – Střílka (ČR) 6:2, 6:1
Čank (1-ČR) – Brückner (10-ČR) 6:1, 4:6, 6:1
Vukovic (9-Fr.) – Zapský (ČR) 6:3, 6:2


• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Havlíková (7-ČR)Tvrzská (ČR) 6:2, 6:4
Pastuszkaová (5-Kan.) – Benetková (ČR) 6:2, 3:6, 6:0
Mrázová (16-SR) – T. Růžičková (8-ČR) 6:3, 6:4
Halamová (ČR)Miškovská (ČR) 6:3, 6:2


• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Sýkora/Ťutčenko (3-SR/Ukr.) – Fedor/Hrubý (6-ČR) 6:1, 6:3
Čank/Lebiš (1-ČR) – Finnila/Jämsä (8-Fin.) 6:3, 6:3
Kollert/Střílka (ČR) – Adamovič/Lörinčík (5-SR) 6:4, 7:5
Ketola/Vukovic (4-Fin./Fr.) – Mohamed/Onderka (ČR) 6:1, 6:3


• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Gottvaldová/Schmidová (ČR) – Karpaljuková/Lešová (Ukr./Pol.) 0:6, 6:3, 10:6
Halfarová/Havlíková (5-ČR) – Olariuová/Kr. Přikrylová (1-Rum./ČR) 6:4, 6:4
N. Iraholaová/T. Růžičková (4-ČR)Benetková/Čermáková (ČR) 6:0, 6:3
Kučerová/Phillipsová (ČR/Brit.) – Berskaová/Pastuszkaová (3-Kan.) 6:2, 3:6, 10:6

 

J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Jančaříková/Lenártová (ČR/SR) – Cerdicová/Haiderová-Maurerová (1-Něm./Rak.)
15:30 | Mojžíšová/Pauková (2-ČR/SR) – čekají na soupeřky

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Jančaříková/Lenártová (ČR/SR) – Godiničová/Ortnerová (Chorv./Rak.) 6:3, 3:6, 14:12

 

J60 KORFU (Řecko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Papavasiliu (3-ČR) – Viktoravičius (Lit.) 6:2, 6:1

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Jonesová (4-Brit.) – Kotaracová (ČR) 6:3, 6:1

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:30 | Papavasiliu/Pescosolido (2-ČR/It.) – Aleksovski/Carroccio (Mak./It.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Kotaracová/Olteanová (ČR/Rum.) – Boronová/Lovdahlová (2-Brit.)

 

J30 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Brennan/Smolík (1-Irsko/ČR) – J. Fitzgerald/T. Fitzgerald (3-Irsko)

 

J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Jan Svoboda (ČR) – Grušas (Lit.) 6:3, 6:2

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:00 | Hájková (ČR) – Kovačevičová (Bosna)

 

J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Janoviaková (3-ČR) – Ifodiová (Mol.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

35
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 14:19
tommr krutě podcenil
Já měl nedobré tušení s Kikinou
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subaru
09.07.2026 14:11
Královna padla!
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Carmelo
09.07.2026 00:29
Mají ty holky už nějaké kluky nebo jsou to lesby jak Krejčíková?
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jih
09.07.2026 06:49
Mají tenisáky.
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Astarin
09.07.2026 09:11
A co je ti po tom?
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Daniela123
09.07.2026 10:25
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Vlk-v-trave
09.07.2026 00:23
Jak mate radi ty cisla :-)))

Pocet prolomenych servisu behem turnaje:
1. Muchova 5
2. Kostuk 7
3. Noskova 8
4. Gauff 9

Prvni servis in
1. Muchova 66.5%
2. Noskova 66%
3. Gauff 61.6%
4. Kostuk 55%

Uspesnost viteznych fiftynu z druheho servisu:
1. Kostuk 57%
2. Gauff 49.7%
3. Noskova 49.2%
4. Muchova 49.1%

Efektivita na brejcich behem turnaje:
1. Gauff 46.9%
2. Kostuk 43.4%
3. Noskova 43.2%
4. Muchova 40.5%

Vitezne tajbrejky v procentech - pocet:
1. Muchova 100% - 2 tajbrejky
2. Noskova 50% - 2 tajbrejky
3. Gauff 33,3 % - 3 tajbrejky
3. Kostuk 0% - 1 tajbrejk

Pohyb dopredu stats na saku.
1. Muchova 76.9% 60/78
2. Gauff 73.2% - 60/82
3. Kostuk 68.9% - 42/61
4. Noskova 64.3% - 36/56

Pocet nevynucenych chyb / winnery behem turnaje:
1. Muchova 96 / 147
2. Kostuk 104 / 133
3. Noskova 114 / 140
4. Gauff 121 / 108

Pro nektere to muze byt zajimave, ale nemusi mit tolik vyznam... jak to, jak vsechny premiantky to SF zvladnou...
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lvicek
09.07.2026 08:53
Na tom je zajímavé to, že Muška je buď první nebo poslední ;)
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PTP
09.07.2026 11:37
Já jsem první i poslední, začátek i konec.
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zfloyd
08.07.2026 20:41
proč já se už asi popáté dívám na pavouka W.
Reagovat
Diabolique
08.07.2026 20:32
https://www.youtube.com/watch?v=XvI8FldhTBQ
Reagovat
Liverpool22
08.07.2026 20:42
smile
Reagovat
Mac
09.07.2026 02:59
ia?
Reagovat
PTP
08.07.2026 20:28
When you were young and your heart was an open book.
You used to say live and let live.
(you know you did, you know you did, you know you did)
If this ever changing world in which we live in, makes you give it a cry.
Say live and let die!
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Levinest
08.07.2026 20:21
Kájo, Lindo, zítra mám narozeniny, tak mi, prosím, dejte obě ten nejlepší dárek a postupte do finále
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vergus
08.07.2026 21:18
Tak to jsme dva
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com
08.07.2026 21:19
rozdělený dvojčata
Reagovat
paddy
08.07.2026 22:12
siamské smile
Reagovat
vergus
08.07.2026 23:33
No jo, na dvojčata jsi expert
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Levinest
08.07.2026 22:20
tak snad to vyjde
Reagovat
Georgino
08.07.2026 23:10
Ten dárek k narozkám bych ti moc přál
Reagovat
Diabolique
08.07.2026 20:13
3:0
Reagovat
Babolet
08.07.2026 20:19
Reagovat
LiJ
08.07.2026 20:36
Josmile
Reagovat
The_Punisher
08.07.2026 20:36
Beru
Reagovat
com
08.07.2026 20:07
Královna

Snad nebude pro smile černý den na Wimbledonu

Karolína Muchová se stala teprve osmou aktivní hráčkou, která postoupila do semifinále na všech čtyřech grandslamech. Připojila se k Venus Williamsové, Sereně Williamsové, Victorii Azarenkové, smile Karolíně Plíškové, smile Aryně Sabalenkové, Ize Šwiatekové a také Coco Gauffové, která své poslední chybějící grandslamové semifinále v All England Clubu dobyla jen o pár hodin dříve.
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chlebavevaju
08.07.2026 20:08
Legenda Karča zLoun.
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com
08.07.2026 20:12
smilesmile

Něco takového nedokázala ani Petra Kvitová, připomněla asociace WTA
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Sinuhet1
08.07.2026 20:38
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Babolet
08.07.2026 21:36
Reagovat
jih
08.07.2026 23:02
No jo, to zpropadené USO...
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Frick
08.07.2026 23:07
A bylo v tom NYC třeba o tolik horší prostředí než třeba v New Havenu...?
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George_Renel
08.07.2026 21:42
A jediná z nich co i na GS nesáhla.
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Tomas_Smid_fan
08.07.2026 23:17
ty první tři jsou ale spíš wannabe aktivní
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Tomas_Smid_fan
09.07.2026 14:21
hmm, královna je venku
Zrovna ve Wimbledonu
Tak mají na USO co napravovat.
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