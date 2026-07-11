Češi v akci, sobota 11. 7. Čtyři naděje o titul ve Wimbledonu! Muchová vyzve Noskovou

VČERA, 21:00
Aktuality 22
Karolína Muchová a Linda Nosková svedou české derby ve finále slavného Wimbledonu a vítězka se stane zbrusu novou grandslamovou šampionkou. O titul v All England Clubu budou usilovat také Jana Kovačková s Kateřinou Zajíčkovou v deblové soutěži juniorek. Finále absolvuje i Julie Štruplová na ITF v Rumunsku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová vyzve Lindu Noskovou ve finále Wimbledonu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 10. 7.čtvrtek 9. 7. | středa 8. 7. | úterý 7. 7. | pondělí 6. 7. | neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.

 

České finále ve Wimbledonu, o titul i dvě juniorky

Karolína Muchová a Linda Nosková si to v sobotu rozdají o titul ve Wimbledonu a vítězka se stane zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Šance jsou na obou stranách vyrovnané a zkušenější Muchová je jen velmi mírnou kurzovou favoritkou.

Zatímco Noskovou čeká největší finále v kariéře, Muchová už si boj o titul na grandslamu jednou vyzkoušela, když na French Open 2023 podlehla po těsném průběhu Ize Šwiatekové. Obě Češky mají ve finálových zápasech negativní bilanci, Muchová 3:6 a Nosková 2:5.

Více informací k tomuto zápasu přineseme v sobotním preview.

Titul ve slavném Wimbledonu by mohly získat i Jana Kovačková s Kateřinou Zajíčkovou. Kovačková letos vyhrála čtyřhru na Australian Open i Roland Garros, přičemž v Paříži kralovala právě se Zajíčkovou. Kovačková má na kontě už 17 deblových trofejí v juniorkách a ovládla v této disciplíně poslední tři grandslamy. Ve finále vyzvou nasazené jedničky Victorii Luizu Barrosovou a Nauhany Vitórii Lemeovou Da Silvaovou z Brazílie.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženyPavouk čtyřhra juniorky
• Dvouhra ženy - finále •
17:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR)Nosková (9-ČR)

• Čtyřhra juniorky - finále •
13:30 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Barrosová/Lemeová Da Silvaová (1-Braz.)

 

ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Demoliner/Vocel (2-Braz./ČR) – Reymond/Sanchez (4-Fr.)

 

ITF W75 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | A. Kovačková (ČR) – Vedderová (3-Niz.)

 

ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:00 | Štruplová (2-ČR) – Denčevová (Bulh.)

 

ITF M25 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | Nicod (8-ČR) – Juan (Šp.)

 

J60 VÉSKA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Čank/Lebiš (1-ČR) – Ketola/Vukovic (4-Fin./Fr.)

• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Halfarová/Havlíková (5-ČR)N. Iraholaová/T. Růžičková (4-ČR)

 

J60 KORFU (Řecko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Papavasiliu (3-ČR) – Michalakopoulos (2-Řec.)

 

J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Janoviaková/Nalbantová (2-ČR/Tur.) – čekají na soupeřky
* bude se hrát i semifinále

 

J30 IZMIR (Turecko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Zimová (3-ČR) – Cakmaková (Tur.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

22
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Georgino
11.07.2026 01:38
Tak jsem si myslel, že prvně dám to finále s českou účastí (těch 2 fantastických bab) bez nervů, ale už teď vidím, že chyba lávky, prostě mi bude jedné z nich moc líto.
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bardunek666
10.07.2026 22:38
Mimochodem čekal jsem, že si Krejča dá po wimblu chvíli voraz, aby byla ready na Prahu, a ona je v Aténách. Dobrá zpráva, že to zranění nebylo vážné
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Serpens
10.07.2026 21:06
Historický den českého tenisu, který možná už nezažijeme (snad ještě jo). Ještě bude dlouho trvat, než nám dojde, co se podařilo.

Těžké tipovat vítězku. Může se stát kdeco. Linda může být stejně nebrejknutelná jako v posledních třech zápasech a prostě tu šanci na returnu si pokaždé najde. Navíc "nemá tolik co ztratit" jakkoli pitomě to zní, Muška přece jen už tolik času nemá, a i to může mít v hlavě. Na druhou stranu. Variaci a herní inteligenci Muchová má, a dostat se Lindě pod kůži se může podařit. Pokud se jí podaří překročit určitou mez, Linda se nakonec vyhází. Jenže co ji k tomu donutí? Linda tady ukazuje, že nevyužité brejkboly nebo ztracené podání s ní nehne ani za mák. Může být tou změnou skutečnost, že na opačné straně kurtu stojí Češka? Že je to finále Wimbledonu? Že sama ví, že Muška si ten titul za celou kariéru zaslouží? Pokud bude ve stejném módu, jako OF,ČF a SF, vyhraje. Ale finále je něco ještě jiného.

Ať vyhraje ta lepší. Těším se na zápas, kdy hraje Češka o GS titul, a zároveň vím, že bude klid a žádné nervy. Zní to opravdu neuvěřitelně. Tenisové Nagano, a to bez přehánění.
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paprikovygulas.
10.07.2026 21:45
Stále je v pamäti zapas s Cirsteou a ako si Lindu odpisoval, našťastie je mentálne silná nie ako tunajší klávesnicovi mágovia
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Serpens
10.07.2026 21:49
Přečti si to po sobě znovu a všimni si, jak nepatřičně a trapně už to tvoje žlučovité skřehotání působí.
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paprikovygulas.
10.07.2026 21:58
Keby vybavíš zakaz písania alebo sa spravas slusne v zapade s cirsteovou nemusel a nevedel by som to prečítať, tak ci onak je to tvoja chyba. Toto je internet v realite budeš kľudnejší tak šup po wimbledone prec odtialto lebo ta to pohlti ako tommra
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Serpens
10.07.2026 22:04
Já se snažím být slušný, na rozdíl od některých vulgárních hovad jako je paprikovej bača z Ružomberoku, proto jsem to taky nahlásil a upřímně jsem z přístupu administrátorů zklamaný, jak na to dlabou. Ale jestli si tady chtějí pěstovat toxický odpad, je to jejich problém. Nakonec se to obrátí proti nim, až zjistí, že ti slušní se tady na to vykašlali a zbyla jim tady jenom mrzká lůza.
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paprikovygulas.
10.07.2026 22:09
Človek, ktorý si celý turnaj zastáva Lindu aj Karolína je toxicky odpad. Odpad sú ludia ktorí kydaju na hracov ktorí sa v živote nedozvedia o ich rečiach. Pritom v realite by si Linde nevytkol nič. Stal by s otvorenymi ustami a cakal na autogram. Ja konfrontujem toxický odpad na webe, ktory ma ale možnosť na mňa zareagovať lebo sa nebojím odpovede.
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Serpens
10.07.2026 22:13
Toxický odpad je ten, který tady napadá ostatní a ještě s nejhlubší sprostotou. A to jsi ty a tobě podobní. A nezmění na tom ani nic ta tvoje wannabe póza velkého ochránce. Hráčky nijak neurážíme, neodsuzujeme (ne všichni), jen hodnotíme. A ano, v rámci slušnosti a pravidel na to máme svaté právo.
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paprikovygulas.
10.07.2026 22:19
Hladaj chlapče, kde dehonestujem hráča. Máš času dosť. Môj komentár vždy obdrží človek, ktory môže oponovať. Schovávať to za hodnotenie hracov ale väčšina je tu mudrosracov, ktory by pred hračkami len stali ako telata, ci hodnotil by si ich aj priamo do očí?
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Serpens
10.07.2026 22:25
Dehonestuješ tu ostatní uživatele a to by mělo bohatě stačit, aby tě odsud vygumovali. Porušuješ pravidla diskuze a ještě tady zanášíš nakažlivé buranské moresy. A dej už pokoj s tím svým "hraješ líp jak oni? Tak mlč". Kulhá to na obě nohy.
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paprikovygulas.
10.07.2026 22:37
Ale pozrime. Ja prinášam zrkadlo ľuďom, ktori miluju hodnotiť vsetko naokolo okrem seba. Treba sa pozriet do svojho záchoda. Nikdy som nikoho neurazil národnostne ani rasovo. Ja tu dostávam neustále nejaké narážku o narodnosti ale panacikovia trošku netrafili užívateľa, mna národnosť nikdy nevzrusovala. Ani nepotrebujem sportovca aby skrz spolocnu narodnost prinasal uspech nepriamo aj mne. A mlč, ci drz piču dostane každý odpad a ze na internete, že ich je hromada
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Serpens
10.07.2026 22:44
Gratuluji, tou poslední větou jsi znevážil všechno, co bylo nad ní. Tak ti jen s dovolením řeknu, že zrcadlo tu nikomu nenastavuješ, jen všem podáváš lupu, aby se všichni (zcela nedobrovolně) podívali do tvé krásné dušičky.
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paprikovygulas.
10.07.2026 22:57
Ja som priamočiary, nepredstiaram ako ludia, ktorí chvíľu vydržia predstierať slušnosť a po 3, 4 komentáre spustia spúšť urážok a ukážu svoju pravu tvar. Slušný človek dostane také zrkadlo, že žiadne nedostane. Toxicita ale uvidí toxicitu zakaždým. A hlavne toto je internet kde ty si serpens, ja paprikáš.
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tommr
10.07.2026 22:10
jj je to opravdu strašný že tu může takovej čoboláckej zmetek beztrestně otravovat slušný lidi a nic se s tím nedělá ...
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paprikovygulas.
10.07.2026 22:16
Panáčik ty máš od slušnosti ďaleko, zaseknuty na fóre 15 rokov
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Georgino
11.07.2026 01:41
A ty ses nikdy nemýlil ve svém úsudku? A nezdá se ti to trochu trapný to hledání chyb těch druhých?
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tommr
10.07.2026 21:53
"nemá tolik co ztratit" je opravdu nesmysl. Ve finále půjde nejen o titul ale i o 2000 bodů do žebříčku, o obrovskej balík prachů a o jistotu účasti na letošním TM. Jsem si jistej že to ani jedna z finalistek nebude brát jako přátelák ...
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Serpens
10.07.2026 21:57
Proto ty uvozovky... ale Lindě je přece žebříček fuk, takže kdo ví
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paprikovygulas.
10.07.2026 21:59
Top 10 hráči sa nezaujímajú o žiaden ranking, iba štatistikoveho nerda nadchnu
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com
10.07.2026 21:04
smilesmilesmile
smilesmilesmile
smilesmilesmile
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LiJ
10.07.2026 21:08
Nová láska, Kája a Blondýna ať se pakují před smile
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