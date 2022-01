Přesvědčivé nebo soucitné důvody. Djokovič má podle premiéra šanci získat vízum do Austrálie dřív než za tři roky

Australský premiér Scott Morrison nevyloučil, že by Novak Djokovič mohl hrát příští rok na Australian Open, přestože mu podle zákona hrozí po deportaci automaticky tříletý zákaz vstupu do země. Srbský tenista musel Austrálii opustit po prohraném soudním sporu o zrušené vízum, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru, a přes Dubaj zamířil domů do Bělehradu.

Podle australských zákonů nemůže Djokovič získat v příštích třech letech další vízum, pokud ministr pro imigraci neuzná, že pro jeho udělení existují přesvědčivé nebo soucitné důvody.

"Nechci nic předjímat nebo říkat cokoliv, co by poté neumožnilo ministrovi udělat rozhodnutí, které musí," řekl dnes Morrison v rozhovoru pro rádio 2GB. "Platí to na tři roky (zákaz vstupu do země), ale existuje možnost, jak se za určitých podmínek vrátit, a to bude posouzeno, až ten čas nastane," dodal.

Je však otázkou, zda Austrálie bude pro vstup do země stále vyžadovat povinnou vakcinaci proti Covidu-19 i příští rok. Je vysoce nepravděpodobné, že by Djokovič změnil názor a nechal se naočkovat.

Letos srbský tenista dostal zdravotní výjimku kvůli údajně nedávno prodělanému covidu, ale po příletu do Austrálie se dostal do problémů kvůli špatně vyplněnému vízu. Nakonec mu ho ministr pro imigraci Alex Hawke zrušil 'v zájmu veřejného zdraví a dobrých mravů'.

První hráč světového žebříčku Djokovič, jenž chtěl letos v Melbourne usilovat o rekordní 21. grandslamový titul, včera definitivně přišel o šanci obhajovat titul na Australian Open. Tři soudci federálního soudu v Melbourne potvrdili jednomyslně rozhodnutí ministra pro imigraci o zrušení jeho víza.

Djokovičovu žádost původně posoudily komise státu Victoria a australského tenisového svazu, ale nařízení federální vlády se liší. Po příletu mu vízum odebraly úřady na letišti. Soud mu ho kvůli procesnímu pochybení úředníků vrátil, ale v pátek mu vízum opět zrušil ministr pro imigraci Alex Hawke, který to vysvětlil veřejným zájmem. Jeho verdikt pak potvrdil soud.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič v neděli odletěl do Dubaje, kde dnes přestoupil na let do Bělehradu. Do srbské metropole by měl dorazit kolem poledne.