Přijde Djokovič i o Roland Garros? Neočkovaní se do sportovního zařízení nedostanou, rozhodli ve Francii. Bez výjimek

Neočkovaný Novak Djokovič může přijít i o druhý letošní grandslam. Ve Francii totiž včera schválili nový zákon, podle kterého lidé starší 16 let neočkovaní proti Covidu-19 nebudou mít právo na vstup do restaurací či kulturních a sportovních zařízení. Ministerstvo sportu dnes oznámilo, že nehodlá neočkovaným tenistům udělovat žádné výjimky.

Podle nově schváleného zákona, který v neděli prošel parlamentem a brzy by měl vstoupit v platnost, nebudou mít ve Francii neočkovaní lidé starší 16 let právo na vstup do restaurací, kulturních a sportovních zařízení či dálkových dopravních spojů.

A ministerstvo sportu dnes oznámilo, že nehodlá neočkovaným tenistům udělovat žádné výjimky.

"Pravidla budou platit pro každého, ať už je to divák nebo sportovec. A to až do odvolání," citovala agentura Reuters vyjádření ministerstva.

"Roland Garros je v květnu. Situace se do té doby může změnit a my samozřejmě doufáme, že bude příznivější. Takže uvidíme, ale rozhodně nejsou žádné výjimky z platných pravidel."

Většina tenistů se sice už nechala naočkovat a řada z nich právě kvůli možnosti startovat na turnajích, ale například světová jednička Novak Djokovič tak s ohledem na svůj zdravý životní styl neučinil a v plánu to nemá.

Djokovič aktuálně chybí na Australian Open, na kterém je účast podmíněna právě očkováním proti Covidu-19. Srb sice získal zdravotní výjimku a do Austrálie přiletěl, byl však zadržen a po soudních sporech vyhoštěn - v zájmu veřejného zdraví.

34letý rodák z Bělehradu chce letos zaútočit na rekordní 21. grandslamový titul, nyní to však vypadá, že může přijít o první dva velké turnaje. Roland Garros v Paříži startuje 22. května.