Pořadatelé Australian Open se omluvili za rozruch způsobený Djokovičovou kauzou

Pořadatelé Australian Open se omluvili za rozruch způsobený kauzou Novaka Djokoviče a uvedli, že se z celé aféry chtějí poučit. Zastřešující organizace Tennis Australia vydala prohlášení dva dny poté, co úřadující vítěz turnaje po prohraném soudním sporu o víza zemi opustil a vrátil se do Srbska. V prohlášení Djokovičovo jméno ani jednou nezaznělo.

"Coby australská tenisová rodina uznáváme, že nedávné události představovaly pro všechny velké rozptýlení pozornosti, a hluboce litujeme vlivu, jaký měly na všechny hráče," uvedla tenisová federace pořádající úvodní grandslam sezony.

Djokovič požádal před cestou do Austrálie u výjimku z povinné vakcinace a na základě posudku komisí státu Victoria a Australského tenisového svazu ji obdržel. Po příletu mu vízum odebraly úřady na letišti a srbská hvězda musela do detenčního hotelu. Soud tenistovi vízum kvůli procesnímu pochybení úředníků vrátil, ale minulý pátek mu ho opět zrušil ministr pro imigraci Alex Hawke. Když následně Djokovič neuspěl u soudu s odvoláním, místo útoku na rekordní 21. grandslamový titul odcestoval v neděli domů do Srbska.

Jedenáctidenní sága významně ovlivnila atmosféru před Australian Open. Některá australská média za jednoho z hlavních viníků aféry považují výkonného šéfa Tennis Australia Craiga Tileyho a volají po jeho odvolání. Organizace se ale za svého šéfa postavila.

"Rada a členské asociace oceňují výkonného šéfa Tennis Australia a celé organizace za jejich tvrdou práci a odhodlání zajistit velkolepé tenisové léto," uvedla předsedkyně Tennis Australia Jayne Hrdlicková.

Pořadatelé nicméně slíbili, že se z Djokovičova případu poučí, aby příště k aféře, jež částečně zastíní samotný turnaj, nedošlo. "Vždycky se můžete z věcí poučit a všechny aspekty naší přípravy budeme přezkoumávat - tak jako to děláme každý rok. Tento proces vždy začíná v okamžiku, kdy šampioni Australian Open pozvednou své trofeje," uvedli organizátoři.