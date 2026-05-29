Mapa French Open: Kdy hraje Menšík, výsledky, program a všechny důležité informace

Druhý grandslam sezony French Open je v plném proudu, a proto jsme si pro vás připravili kompletní souhrn těch nejdůležitějších informací, které budeme průběžně aktualizovat. Kdy nastoupí na kurty v areálu Rolanda Garrose čeští tenisté, jak si v průběhu turnaje vedou naše naděje i největší favorité a kde můžete zápasy sledovat živě? Vše najdete v tomto článku.
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Fruhvirtová Linda
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Jakub Menšík je poslední českou nadějí na French Open (© Alberto E. Tamargo / Sipa USA / Profimedia)

Program Čechů

Osmifinále
sobota 16:00 | Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-)

 

Výsledky Čechů

3. kolo
Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.) 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 | REPORT

Teichmannová (Švýc.) – Muchová (10-ČR) 6:1, 7:5 | REPORT
M. Andrejevová (8-) – Bouzková (27-ČR) 6:4, 6:2 | REPORT

 

2. kolo
Bouzková (27-ČR) – Jonesová (Brit.) 6:0, 7:6 (7:3) | REPORT
Muchová (10-ČR) – Rachimovová (Uzb.) 6:2, 6:2 | REPORT
Šwiateková (3-Pol.) – Bejlek (ČR) 6:2, 6:3 | REPORT
Mboková (9-Kan.) – Siniaková (ČR) 5:7, 6:4, 6:2 | REPORT

Menšík (26-ČR) – Navone (Arg.) 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11) | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Macháč (ČR) 6:4, 6:2, 6:2 | REPORT
Landaluce (Šp.) – Kopřiva (ČR) 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0 | REPORT

 

1. kolo
Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.) 6:3, 6:1 | REPORT
Bejlek (ČR) – Stephensová (USA) 6:3, 6:2 | REPORT
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) 7:5, 6:2 | REPORT
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.) 6:4, 7:6 (7:4) | REPORT
Linetteová (Pol.) – T. Valentová (ČR) 5:7, 6:4, 7:6 (11:9) | REPORT
Baptisteová (26-USA) – Krejčíková (ČR) 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2 | REPORT
Sakkariová (Řec.) – Nosková (12-ČR) 7:5, 7:6 (7:3) | REPORT
Jacquemotová (Fr.) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:4, 6:3 | REPORT
Mboková (9-Kan.) – Bartůňková (ČR) 6:1, 6:2 | REPORT

Macháč (ČR) – Bergs (Belg.) 6:4, 6:4, 6:3 | REPORT
Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4 | REPORT
Carreňo (Šp.) – Lehečka (12-ČR) 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 | REPORT
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.) 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3 | REPORT

 

Finále kvalifikace
L. Fruhvirtová (ČR) – Tanová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4) | REPORT

Faurel (Fr.) – Svrčina (8-ČR) 6:2, 6:3 | REPORT

 

2. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (ČR) – Ponchetová (Fr.) 6:1, 6:4 | REPORT
Bassolsová (Šp.) – Plíšková (20-ČR) 6:3, 6:2 | REPORT
Bandecchiová (Švýc.) – Šalková (12-ČR) 6:3, 4:6, 7:5 | REPORT

Svrčina (8-ČR) – Gómez (Arg.) 7:6 (7:3), 6:2 | REPORT
Coleman Wong (4-Hong.) – Kolář (ČR) 7:5, 2:6, 6:1 | REPORT

 

1. kolo kvalifikace
Plíšková (20-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea) 0:6, 6:3, 6:1 | REPORT
L. Fruhvirtová (ČR)Havlíčková (ČR) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 | REPORT
Šalková (12-ČR) – Podrezová (Ukr.) 6:2, 6:4 | REPORT
Rieraová (Arg.) – Samson (ČR) 6:4, 6:7 (7:9), 6:1 | REPORT
Juvanová (11-Slovin.) – Sisková (ČR) 7:5, 4:6, 6:3 | REPORT
Xinyu Gao (Čína) – Viďmanová (4-ČR) 6:3, 6:1 | REPORT
Trevisanová (It.) – Knutsonová (ČR) 2:6, 6:0, 6:2 | REPORT

Kolář (ČR) – McCabe (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1) | REPORT
Svrčina (8-ČR) – Den Ouden (Niz.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 | REPORT

Program nejvýše nasazených

3. kolo
sobota 14:00 | Anisimovová (6-USA) – Parryová (Fr.)
sobota 16:00 | Gauffová (4-USA) – Potapovová (28-Rak.)

sobota 20:15 | Auger-Aliassime (4-Kan.) – Nakashima (31-USA)

 

Osmifinále
neděle 11:00 | Šwiateková (3-Pol.) – Kosťuková (15-Ukr.)
neděle 12:30 | Svitolinová (7-Ukr.) – Bencicová (11-Švýc.)
neděle 14:30 | M. Andrejevová (8-) – Teichmannová (Švýc.)
pondělí | Sabalenková (1-) – Ósakaová (16-Jap.)

neděle 15:30 | Zverev (2-Něm.) – De Jong (Niz.)

 

Výsledky nejvýše nasazených

3. kolo
Sabalenková (1-) – Kasatkinová (Austr.) 6:0, 7:5
Šwiateková (3-Pol.) – Linetteová (Pol.) 6:4, 6:4
Svitolinová (7-Ukr.) – Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:3
M. Andrejevová (8-) – Bouzková (27-ČR) 6:4, 6:2 | REPORT

Zverev (2-Něm.) – Halys (Fr.) 6:4, 6:3, 5:7, 6:2
Fonseca (28-Braz.) – Djokovič (3-Srb.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 | REPORT
Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.) 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 | REPORT

 

2. kolo
Sabalenková (1-) – Jacquemotová (Fr.) 7:5, 6:2
Starodubcevová (Ukr.) – Rybakinová (2-Kaz.) 3:6, 6:1, 7:6 (10:4) | REPORT
Šwiateková (3-Pol.) – Bejlek (ČR) 6:2, 6:3 | REPORT
Gauffová (4-USA) – Šarífová (Egypt) 6:3, 6:2
Anisimovová (6-USA) – Grabherová (Rak.) 6:0 / skreč
Svitolinová (7-Ukr.) – K. Quevedová (Šp.) 6:0, 6:4
M. Andrejevová (8-) – Bassolsová (Šp.) 3:6, 6:1, 6:1

J. M. Cerúndolo (Arg.) – Sinner (1-It.) 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Macháč (ČR) 6:4, 6:2, 6:2 | REPORT
Djokovič (3-Srb.) – Royer (Fr.) 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Burruchaga (Arg.) 4:6, 6:0, 7:5, 6:1
Collignon (Belg.) – Shelton (5-USA) 6:4, 7:5, 6:4
De Minaur (8-Austr.) – Blockx (Belg.) / bez boje

 

1. kolo
Sabalenková (1-) – Bouzasová (Šp.) 6:4, 6:2
Rybakinová (2-Kaz.) – Erjavecová (Slovin.) 6:2, 6:2
Šwiateková (3-Pol.) – Jonesová (Austr.) 6:1, 6:2
Gauffová (4-USA) – Townsendová (USA) 6:4, 6:0
Birrellová (Austr.) – Pegulaová (5-USA) 1:6, 6:3, 6:3 | REPORT
Anisimovová (6-USA) – Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) 6:3, 6:1
Svitolinová (7-Ukr.) – Bondárová (Maď.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3)
M. Andrejevová (8-) – Ferrová (Fr.) 6:3, 6:3

Sinner (1-It.) – Tabur (Fr.) 6:1, 6:3, 6:4
Zverev (2-Něm.) – Bonzi (Fr.) 6:3, 6:4, 6:2
Djokovič (3-Srb.) – Mpetshi Perricard (Fr.) 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 | REPORT
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Altmaier (Něm.) 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7)
Shelton (5-USA) – Mérida (Šp.) 6:3, 6:3, 6:4
Walton (Austr.) – Medveděv (6-) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4
Basavareddy (USA) – Fritz (7-USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1
De Minaur (8-Austr.) – Samuel (Brit.) 6:4, 6:4, 6:2

Kde sledovat živě

French Open Open 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.

 

Program

Neděle 24. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Pondělí 25. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Úterý 26. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Středa 27. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 28. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Pátek 29. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 30. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Neděle 31. května: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Pondělí 1. června: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Úterý 2. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Středa 3. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 4. června: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu

Pátek 5. června: Semifinále dvouhry mužů

Sobota 6. června: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů

Neděle 7. června: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen

 

Základní informace

Termín: 18. května - 7. června
Místo konání: Paříž, Francie
Povrch: antuka
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 61.723.000 eur

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Melisska
29.05.2026 15:05
Už zase spolu hrají Solana se Soranou. Vždycky mi to připadá roztomilé, když to vidím...
Saulnier
29.05.2026 16:29
Solana to tak dnes asi nevidí
HankMoody
29.05.2026 11:58
Tenhle článek psal Ondřej Jirásek, nejlepší český redaktor, ke kterému dlouhodobě vzhlížím. Ondřej je takový to štístko českých tenistů. Jakmile o nich píše, tak vždy vyhrají. Jirásek a jeho články jsou něco, co dělá můj život krásnějším. Je to můj vzor a modla, před kterou denně klečím.
alcaraz.dva
29.05.2026 12:26
Ze má vliv na výkon českých tenistu?
To už raději vsad na mě
Nemůžeš prohrat
alcaraz.dva
29.05.2026 12:37
Sazky nejsou vypsané
com
29.05.2026 16:10
klečíš jako Blondie
tenisman1233
23.05.2026 21:03
Top zápasy 1.kola Žen:
Jovič-Eala souboj mladých talentů
Siegemund-Osaka nepříjemná Němka na antuce bude nebezpečná
Mboko-Bartůňková další souboj talentovaných hráček
Vandenwinkel-Keys
Gauff-Townsend obhájkyně titulu proti elitní deblistce
Joint-Potapova
Kalinskaya-Boiison francouzka obhajuje SF
Nosková-Sakkari
Svitolina -Bondar maďarka bude chtít vyřadit vítězku z Říma a potvrdit vítězství z Madridu
Valentová-Linette souboj generací
Bejlek-Stephens
Marčinko-Lys
Baptiste-Krejčíková
Konivič-Wang šance do 2.kola pro oba
tenisman1233
23.05.2026 19:28
Zajímavé zápasy 1.kola mužů:
Kopřiva-Moutet
Bublik-Struff-souboj servismanů na pomalém povrchu
Muller-Tsisipas jak se cipísek popasuje s francouzským publikem
Merida-Shelton
Benovi se moc nedaří zatímco merida je výborným antukářem
Čilič-Kuame souboj generací
Auger-Altmeier nevyzpytatelný němec s jednoručákem ,kterému antuka sedí víc než Felixovi
Gaston-Monfils loučící se francouz proti trápícímu se gastonovi
Buse-Rublev Buse ve formě,rublev hraje svoje průměry
Walton-Medvěděv walton může být pro méďu dost nebezpečný
Fritz-Bassavaredy Taylor se vrací po zranění a nishes je dobrý obranář
Khachanov-Gea
Humbert-Mannarino-Adrian bude chtít zlomit dlouhé antukové prokletí
Macháč-Bergs
Bonzi-Zverev
tenisman1233
23.05.2026 17:44
Los WTA čtyřhry:
Sin/Townsend
1.kolo Marčinko/Ružič-pohodová výhra
2.kolo Arango-Jovič/Birell-Gibson
3.kolo Rakhimova/Siskova-Hozumi/Wu
QF Muhamad/Stollar-Mihalíková/Nicholls
Celkem do SF velmi hratelná

Malečková/Škoch 1.kolo Danilina/Krunič dost krutý los

Nosková/Valentová
1.kolo Pridankina/Tang
2.kolo Dabrowski/Stefani-buď velké překvapení nebo jasná prohra

Det/Kromačeva
1.kolo Kozyreva/Shimanovych 50/50
2.kolo Eikeri/Gleason
3.kolo Dabr/Stefani-konec

Bouzková/Sorribes
návrat ke starým dobrým časem,
1.kolo Sudjiadi/Tjen
2.kolo Haddad Maia-Samsonova /Kichenok-Krawczyk
3.kolo těžkoříct Tagger/Errani-Perez/Schurs
Tato dvojice když se sehraje může být velmi nebezpečná.

Jinak Los celkem slušný.
tommr
23.05.2026 18:17
SinTown mají slušnej los a měly by toho využít ...
Errani nehraje s Paolini? Tím Italky přestávají být pro Katku konkurencí ...
lana
23.05.2026 18:42
Paolini v deblu vůbec není, nejspíš se rozhodla soustředit jen na singl.
tenisman1233
23.05.2026 18:49
Los ATP čtyřhry:
1.kolo Kopřiva/Pieczonka-Nys/Roger-Vasselin na rozehrání se všech stran

Pavlásek/Rikl
1.kolo Griekspoor/Van de Zandschulp
záleží jak to singlistům sedne
2.kolo Cash/Glaspooll-asi konečná

Nouza/Oberl
1.kolo Arribage/Olivetti-záleží jak se popasují s domácí atmosférou
2.koloGille/Verbeek -hratelné
3.kolo Cash/Glaspooll-asi konečná

Macháč/Vocel
1.kolo Doumbia/Ramboul těžký,domácí hráči a skvělý antukáři
Musí kluci podat výborné výkony.
AI_dragon_B
23.05.2026 12:12
Elina Svitolina se vyjadrila k sazeni na tenisove zapasy : "Neni to nic noveho. Myslim, ze je to v tenise normalni. Vsichni vime, ze sazeni hraje vyznamnou roli. Mnoho fanousku sleduje zpasy, protoze vsadili. Ale ano, prala bych si, aby to na tom nezaviselo. Neni prijemne vedet, ze je to mozne. Dalo by se myslet, ze je lepsi podporit hrace jen pro to, ze se vam libi jeho herni styl, protoze si vazite dane osoby, dane hracky.
Je to proste smutne. Toto tema se mi nelibi. Nelibi se mi, ze lide mohou prijit a podporit jine hracky jen proto, ze vsadili. Myslim, ze to bude vzdycky proti nejlepsi hracce, te s vyssim umistenim na zebricku. Nemyslim si, ze to je moc fer. Nekdy dav tleska mezi prvnim a druhym podanim. Ve Stuttgartu na me pri brejkbolu kriceli: "Je cas na brejk!" To mi svym zpusobem prijde neuctive. Nelibi se mi to. Prala bych si, aby to nikdy nebylo soucasti tohoto sportu."
Kapitan_Teplak
23.05.2026 15:01
To je fakt hlavička. Nejlepší je to o tom, že sázením ty tenisty podporují
Otmar
23.05.2026 16:36
Ať to studuju, jak nejlíp umím, tak jsem to moc nepochopil, spíš vůbec. A že jsem se snažil !!, to zas' jo!
frenkie57
23.05.2026 17:21
AI píše občas dost krkolomně a významově nesrozumitelně.
Trojchyba_Mat
23.05.2026 17:43
S AI to chce trpělivost
Otmar
23.05.2026 20:35
Bude lepší, když AI bude mít trpělivost se mnou....já jsem starší než ona!
Georgino
23.05.2026 12:06
Super praktickej přehled. Díky, Ondro.
Georgino
23.05.2026 12:08
Bude to muset asi bejt pro mě trochu výběrový, když je venku tak pěkně.
Ondřej.Jirásek
23.05.2026 13:49
hanz
23.05.2026 11:44
Mě by spíš zajímal článek o tom, koho dát do tiketů, aby to za něco stálo.... nějaký překvápka...
tenisman1233
23.05.2026 11:55
Zkus Bartůňkovou.
hanz
23.05.2026 12:04
Jj, to by mohlo být... černá kanadská perla bude podle mě na pomalý pařížský antuce mohla zaškobrtnout... díkes
alcaraz.dva
23.05.2026 15:57
V prvním týdnu se očekává vedro bez deště.. takže o něco se to zrychlí..
Mantra
23.05.2026 10:01
Macháč, Prizmič a Fritz - tam vidím potenciál na výhru outsiderů
com
23.05.2026 10:01
Nepodporuje je, kluci nedělají nic na nějaké úrovni. Šafářová se opřela do výchovy Lucie Vondráčkové
Mantra
23.05.2026 10:02
Šáfa je taková jednoduchá hodná holka
com
23.05.2026 11:13
chudák Marmeláda
muster
23.05.2026 12:09
bohužel ano
falcon_heavy
23.05.2026 13:29
Myslím, že chytřejší než ty je rozhodně.
Mantra
23.05.2026 14:12
tohle je nejslabší a nejčastější pokus o urážku v takové diskuzi na internetu, hodně slabé
falcon_heavy
23.05.2026 16:50
No já vím, jsem trošku z formy, no.
sojka1
23.05.2026 13:50
ale to potom zasadne meni mapu FO..... cekala jsem klidnou sobotu a ted takova SITUACE!!!???
com
23.05.2026 14:35
neznáte mapu pane
