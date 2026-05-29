Mapa French Open: Kdy hraje Menšík, výsledky, program a všechny důležité informace
Program Čechů
Osmifinále
sobota 16:00 | Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-)
Výsledky Čechů
3. kolo
Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.) 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 | REPORT
Teichmannová (Švýc.) – Muchová (10-ČR) 6:1, 7:5 | REPORT
M. Andrejevová (8-) – Bouzková (27-ČR) 6:4, 6:2 | REPORT
2. kolo
Bouzková (27-ČR) – Jonesová (Brit.) 6:0, 7:6 (7:3) | REPORT
Muchová (10-ČR) – Rachimovová (Uzb.) 6:2, 6:2 | REPORT
Šwiateková (3-Pol.) – Bejlek (ČR) 6:2, 6:3 | REPORT
Mboková (9-Kan.) – Siniaková (ČR) 5:7, 6:4, 6:2 | REPORT
Menšík (26-ČR) – Navone (Arg.) 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11) | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Macháč (ČR) 6:4, 6:2, 6:2 | REPORT
Landaluce (Šp.) – Kopřiva (ČR) 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0 | REPORT
1. kolo
Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.) 6:3, 6:1 | REPORT
Bejlek (ČR) – Stephensová (USA) 6:3, 6:2 | REPORT
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) 7:5, 6:2 | REPORT
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.) 6:4, 7:6 (7:4) | REPORT
Linetteová (Pol.) – T. Valentová (ČR) 5:7, 6:4, 7:6 (11:9) | REPORT
Baptisteová (26-USA) – Krejčíková (ČR) 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2 | REPORT
Sakkariová (Řec.) – Nosková (12-ČR) 7:5, 7:6 (7:3) | REPORT
Jacquemotová (Fr.) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:4, 6:3 | REPORT
Mboková (9-Kan.) – Bartůňková (ČR) 6:1, 6:2 | REPORT
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.) 6:4, 6:4, 6:3 | REPORT
Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4 | REPORT
Carreňo (Šp.) – Lehečka (12-ČR) 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 | REPORT
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.) 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3 | REPORT
Finále kvalifikace
L. Fruhvirtová (ČR) – Tanová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:4) | REPORT
Faurel (Fr.) – Svrčina (8-ČR) 6:2, 6:3 | REPORT
2. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (ČR) – Ponchetová (Fr.) 6:1, 6:4 | REPORT
Bassolsová (Šp.) – Plíšková (20-ČR) 6:3, 6:2 | REPORT
Bandecchiová (Švýc.) – Šalková (12-ČR) 6:3, 4:6, 7:5 | REPORT
Svrčina (8-ČR) – Gómez (Arg.) 7:6 (7:3), 6:2 | REPORT
Coleman Wong (4-Hong.) – Kolář (ČR) 7:5, 2:6, 6:1 | REPORT
1. kolo kvalifikace
Plíšková (20-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea) 0:6, 6:3, 6:1 | REPORT
L. Fruhvirtová (ČR) – Havlíčková (ČR) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 | REPORT
Šalková (12-ČR) – Podrezová (Ukr.) 6:2, 6:4 | REPORT
Rieraová (Arg.) – Samson (ČR) 6:4, 6:7 (7:9), 6:1 | REPORT
Juvanová (11-Slovin.) – Sisková (ČR) 7:5, 4:6, 6:3 | REPORT
Xinyu Gao (Čína) – Viďmanová (4-ČR) 6:3, 6:1 | REPORT
Trevisanová (It.) – Knutsonová (ČR) 2:6, 6:0, 6:2 | REPORT
Kolář (ČR) – McCabe (Austr.) 6:3, 7:6 (7:1) | REPORT
Svrčina (8-ČR) – Den Ouden (Niz.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 | REPORT
Program nejvýše nasazených
3. kolo
sobota 14:00 | Anisimovová (6-USA) – Parryová (Fr.)
sobota 16:00 | Gauffová (4-USA) – Potapovová (28-Rak.)
sobota 20:15 | Auger-Aliassime (4-Kan.) – Nakashima (31-USA)
Osmifinále
neděle 11:00 | Šwiateková (3-Pol.) – Kosťuková (15-Ukr.)
neděle 12:30 | Svitolinová (7-Ukr.) – Bencicová (11-Švýc.)
neděle 14:30 | M. Andrejevová (8-) – Teichmannová (Švýc.)
pondělí | Sabalenková (1-) – Ósakaová (16-Jap.)
neděle 15:30 | Zverev (2-Něm.) – De Jong (Niz.)
Výsledky nejvýše nasazených
3. kolo
Sabalenková (1-) – Kasatkinová (Austr.) 6:0, 7:5
Šwiateková (3-Pol.) – Linetteová (Pol.) 6:4, 6:4
Svitolinová (7-Ukr.) – Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:3
M. Andrejevová (8-) – Bouzková (27-ČR) 6:4, 6:2 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Halys (Fr.) 6:4, 6:3, 5:7, 6:2
Fonseca (28-Braz.) – Djokovič (3-Srb.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 | REPORT
Menšík (26-ČR) – De Minaur (8-Austr.) 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 | REPORT
2. kolo
Sabalenková (1-) – Jacquemotová (Fr.) 7:5, 6:2
Starodubcevová (Ukr.) – Rybakinová (2-Kaz.) 3:6, 6:1, 7:6 (10:4) | REPORT
Šwiateková (3-Pol.) – Bejlek (ČR) 6:2, 6:3 | REPORT
Gauffová (4-USA) – Šarífová (Egypt) 6:3, 6:2
Anisimovová (6-USA) – Grabherová (Rak.) 6:0 / skreč
Svitolinová (7-Ukr.) – K. Quevedová (Šp.) 6:0, 6:4
M. Andrejevová (8-) – Bassolsová (Šp.) 3:6, 6:1, 6:1
J. M. Cerúndolo (Arg.) – Sinner (1-It.) 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Macháč (ČR) 6:4, 6:2, 6:2 | REPORT
Djokovič (3-Srb.) – Royer (Fr.) 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Burruchaga (Arg.) 4:6, 6:0, 7:5, 6:1
Collignon (Belg.) – Shelton (5-USA) 6:4, 7:5, 6:4
De Minaur (8-Austr.) – Blockx (Belg.) / bez boje
1. kolo
Sabalenková (1-) – Bouzasová (Šp.) 6:4, 6:2
Rybakinová (2-Kaz.) – Erjavecová (Slovin.) 6:2, 6:2
Šwiateková (3-Pol.) – Jonesová (Austr.) 6:1, 6:2
Gauffová (4-USA) – Townsendová (USA) 6:4, 6:0
Birrellová (Austr.) – Pegulaová (5-USA) 1:6, 6:3, 6:3 | REPORT
Anisimovová (6-USA) – Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) 6:3, 6:1
Svitolinová (7-Ukr.) – Bondárová (Maď.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3)
M. Andrejevová (8-) – Ferrová (Fr.) 6:3, 6:3
Sinner (1-It.) – Tabur (Fr.) 6:1, 6:3, 6:4
Zverev (2-Něm.) – Bonzi (Fr.) 6:3, 6:4, 6:2
Djokovič (3-Srb.) – Mpetshi Perricard (Fr.) 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 | REPORT
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Altmaier (Něm.) 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7)
Shelton (5-USA) – Mérida (Šp.) 6:3, 6:3, 6:4
Walton (Austr.) – Medveděv (6-) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4
Basavareddy (USA) – Fritz (7-USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1
De Minaur (8-Austr.) – Samuel (Brit.) 6:4, 6:4, 6:2
Jednotlivé losy
Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů
Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu
Kde sledovat živě
French Open Open 2026 vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Program
Neděle 24. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 25. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 26. května: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Středa 27. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 28. května: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 29. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 30. května: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Neděle 31. května: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 1. června: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Úterý 2. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 3. června: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 4. června: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu
Pátek 5. června: Semifinále dvouhry mužů
Sobota 6. června: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů
Neděle 7. června: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen
Základní informace
Termín: 18. května - 7. června
Místo konání: Paříž, Francie
Povrch: antuka
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 61.723.000 eur
To už raději vsad na mě
Nemůžeš prohrat
Jovič-Eala souboj mladých talentů
Siegemund-Osaka nepříjemná Němka na antuce bude nebezpečná
Mboko-Bartůňková další souboj talentovaných hráček
Vandenwinkel-Keys
Gauff-Townsend obhájkyně titulu proti elitní deblistce
Joint-Potapova
Kalinskaya-Boiison francouzka obhajuje SF
Nosková-Sakkari
Svitolina -Bondar maďarka bude chtít vyřadit vítězku z Říma a potvrdit vítězství z Madridu
Valentová-Linette souboj generací
Bejlek-Stephens
Marčinko-Lys
Baptiste-Krejčíková
Konivič-Wang šance do 2.kola pro oba
Kopřiva-Moutet
Bublik-Struff-souboj servismanů na pomalém povrchu
Muller-Tsisipas jak se cipísek popasuje s francouzským publikem
Merida-Shelton
Benovi se moc nedaří zatímco merida je výborným antukářem
Čilič-Kuame souboj generací
Auger-Altmeier nevyzpytatelný němec s jednoručákem ,kterému antuka sedí víc než Felixovi
Gaston-Monfils loučící se francouz proti trápícímu se gastonovi
Buse-Rublev Buse ve formě,rublev hraje svoje průměry
Walton-Medvěděv walton může být pro méďu dost nebezpečný
Fritz-Bassavaredy Taylor se vrací po zranění a nishes je dobrý obranář
Khachanov-Gea
Humbert-Mannarino-Adrian bude chtít zlomit dlouhé antukové prokletí
Macháč-Bergs
Bonzi-Zverev
Sin/Townsend
1.kolo Marčinko/Ružič-pohodová výhra
2.kolo Arango-Jovič/Birell-Gibson
3.kolo Rakhimova/Siskova-Hozumi/Wu
QF Muhamad/Stollar-Mihalíková/Nicholls
Celkem do SF velmi hratelná
Malečková/Škoch 1.kolo Danilina/Krunič dost krutý los
Nosková/Valentová
1.kolo Pridankina/Tang
2.kolo Dabrowski/Stefani-buď velké překvapení nebo jasná prohra
Det/Kromačeva
1.kolo Kozyreva/Shimanovych 50/50
2.kolo Eikeri/Gleason
3.kolo Dabr/Stefani-konec
Bouzková/Sorribes
návrat ke starým dobrým časem,
1.kolo Sudjiadi/Tjen
2.kolo Haddad Maia-Samsonova /Kichenok-Krawczyk
3.kolo těžkoříct Tagger/Errani-Perez/Schurs
Tato dvojice když se sehraje může být velmi nebezpečná.
Jinak Los celkem slušný.
Errani nehraje s Paolini? Tím Italky přestávají být pro Katku konkurencí ...
1.kolo Kopřiva/Pieczonka-Nys/Roger-Vasselin na rozehrání se všech stran
Pavlásek/Rikl
1.kolo Griekspoor/Van de Zandschulp
záleží jak to singlistům sedne
2.kolo Cash/Glaspooll-asi konečná
Nouza/Oberl
1.kolo Arribage/Olivetti-záleží jak se popasují s domácí atmosférou
2.koloGille/Verbeek -hratelné
3.kolo Cash/Glaspooll-asi konečná
Macháč/Vocel
1.kolo Doumbia/Ramboul těžký,domácí hráči a skvělý antukáři
Musí kluci podat výborné výkony.
Je to proste smutne. Toto tema se mi nelibi. Nelibi se mi, ze lide mohou prijit a podporit jine hracky jen proto, ze vsadili. Myslim, ze to bude vzdycky proti nejlepsi hracce, te s vyssim umistenim na zebricku. Nemyslim si, ze to je moc fer. Nekdy dav tleska mezi prvnim a druhym podanim. Ve Stuttgartu na me pri brejkbolu kriceli: "Je cas na brejk!" To mi svym zpusobem prijde neuctive. Nelibi se mi to. Prala bych si, aby to nikdy nebylo soucasti tohoto sportu."