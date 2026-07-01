Wimbledon: Výsledky, program a všechny důležité informace
Výsledky českých tenistů
Finále
Nosková (9-ČR) – Muchová (10-ČR) 6:2, 5:7, 6:3 | REPORT
Semifinále
Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA) 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) | REPORT
Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.) 6:4, 6:4 | REPORT
Čtvrtfinále
Muchová (10-ČR) – Ósakaová (14-Jap.) 7:6 (7:4), 6:4 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Mertensová (25-Belg.) 6:3, 7:5 | REPORT
Osmifinále
Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Keysová (26-USA) 6:4, 7:6 (7:2) | REPORT
Mertensová (25-Belg.) – Bouzková (21-ČR) 6:4, 6:4 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Lehečka (13-ČR) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) | REPORT
3. kolo
Muchová (10-ČR) – Sawangkaewová (Thaj.) 6:2, 7:6 (7:1) | REPORT
Krejčíková (ČR) – Bartůňková (ČR) 6:3, 7:5 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Cirsteaová (17-Rum.) 2:6, 6:3, 7:6 (11:9) | REPORT
Bouzková (21-ČR) – Samsonovová (-) 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 | REPORT
Lehečka (13-ČR) – Munar (Šp.) 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 | REPORT
2. kolo
Muchová (10-ČR) – Shuai Zhang (Čína) 6:3, 6:2 | REPORT
Bartůňková (ČR) – Siniaková (32-ČR) 6:2, 6:4 | REPORT
Krejčíková (ČR) – M. Andrejevová (5-) 4:6, 7:5, 6:4 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Osoriová (Kol.) 6:3, 4:6, 6:2 | REPORT
Bouzková (21-ČR) – Grantová (It.) 7:5, 6:3 | REPORT
Šwiateková (3-Pol.) – Plíšková (ČR) 6:1, 6:3 | REPORT
Lehečka (13-ČR) – Molčan (SR) 6:3, 6:2, 6:4 | REPORT
Dimitrov (Bulh.) – Menšík (15-ČR) 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 | REPORT
1. kolo
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) 6:3, 6:2 | REPORT
Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína) 6:4, 6:4 | REPORT
Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA) 6:4, 3:6, 7:5 | REPORT
Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.) 6:1, 6:4 | REPORT
Plíšková (ČR) – T. Valentová (ČR) 6:3, 6:4 | REPORT
Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.) 6:1, 3:6, 6:2 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.) 6:4, 6:3 | REPORT
Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.) 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7) | REPORT
Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.) 6:4, 6:2, 6:4 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3 | REPORT
Tien (16-USA) – Svrčina (ČR) 6:1, 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 | REPORT
Choinski (Brit.) – Kopřiva (ČR) 6:3, 7:5, 6:2 | REPORT
Cirsteaová (17-Rum.) – Bejlek (ČR) 6:1, 7:6 (8:6) | REPORT
1. kolo kvalifikace
Šymanovičová (-) – Šalková (13-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Jonesová (29-Austr.) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:1
Semenistá (6-Lot.) – Sisková (ČR) 7:6 (7:2), 1:6, 7:5
Kruegerová (2-USA) – Knutsonová (ČR) 7:5, 7:5
Gorgodzeová (Gruz.) – Valdmannová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2)
Volynetsová (5-USA) – Samson (ČR) 7:6 (7:5), 6:1
Carléová (Arg.) – Havlíčková (ČR) 7:5, 5:7, 6:4
Gentzsch (Něm.) – Kolář (ČR) 6:3, 6:3
Závěrečné boje
Finále
Nosková (9-ČR) – Muchová (10-ČR) 6:2, 5:7, 6:3 | REPORT
neděle 17:00 | Sinner (1-It.) – Zverev (2-Něm.) | PREVIEW
Semifinále
Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA) 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) | REPORT
Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.) 6:4, 6:4 | REPORT
Sinner (1-It.) – Djokovič (7-Srb.) 6:4, 6:4, 6:4 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Fery (Brit.) 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 | REPORT
Čtvrtfinále
Muchová (10-ČR) – Ósakaová (14-Jap.) 7:6 (7:4), 6:4 | REPORT
Gauffová (7-USA) – Pegulaová (4-USA) 4:6, 6:3, 6:3
Kosťuková (12-Ukr.) – Paoliniová (13-It.) 6:3, 6:2
Nosková (9-ČR) – Mertensová (25-Belg.) 6:3, 7:5 | REPORT
Sinner (1-It.) – Struff (Něm.) 7:5, 7:6 (7:4), 6:3
Djokovič (7-Srb.) – Auger-Aliassime (3-Kan.) 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) | REPORT
Fery (Brit.) – Cobolli (9-It.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Fritz (6-USA) 6:4, 6:4, 6:2 | REPORT
Osmifinále
Ósakaová (14-Jap.) – Sabalenková (1-) 6:2, 7:6 (7:2) | REPORT
Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Jovicová (16-USA) 4:6, 6:3, 6:1
Gauffová (7-USA) – Bencicová (11-Švýc.) 4:6, 6:3, 6:4
Kosťuková (12-Ukr.) – Kruegerová (USA) 6:4, 6:4
Paoliniová (13-It.) – Ealaová (29-Fil.) 6:4, 4:6, 6:3
Nosková (9-ČR) – Keysová (26-USA) 6:4, 7:6 (7:2) | REPORT
Mertensová (25-Belg.) – Bouzková (21-ČR) 6:4, 6:4 | REPORT
Sinner (1-It.) – Močizuki (Jap.) 6:3, 7:6 (7:0), 6:3
Struff (Něm.) – Hurkacz (Pol.) 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 / skreč
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Davidovich (22-Šp.) 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1
Djokovič (7-Srb.) – Safiullin (-) 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 | REPORT
Cobolli (9-It.) – De Minaur (5-Austr.) 7:5, 7:6 (7:4), 6:3
Fery (Brit.) – Dimitrov (Bulh.) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7) | REPORT
Fritz (6-USA) – Bublik (10-Kaz.) 7:6 (7:1), 6:4, 6:4
Zverev (2-Něm.) – Lehečka (13-ČR) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) | REPORT
Výsledky nejvýše nasazených
3. kolo
Sabalenková (1-) – Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:4
Mertensová (25-Belg.) – Rybakinová (2-Kaz.) 7:6 (7:4), 6:1 | REPORT
Ealaová (29-Fil.) – Šwiateková (3-Pol.) 7:6 (11:9), 6:2 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Bouzasová (Šp.) 6:1, 6:3
Keysová (26-USA) – Anisimovová (6-USA) 3:6, 6:2, 6:3
Gauffová (7-USA) – Liuová (USA) 6:3, 6.7 (5:7), 6:2
Sinner (1-It.) – Brooksby (USA) 6:4, 6:3, 6:4
Zverev (2-Něm.) – Giron (USA) 6:2, 7:6 (7:4), 6:4
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Zheng (USA) 7:6 (7:1), 6:2, 6:1
De Minaur (5-Austr.) – Z. Svajda (USA) 6:2, 5:7, 6:2, 6:4
Fritz (6-USA) – Sonego (It.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:5)
Djokovič (7-Srb.) – Rinderknech (25-Fr.) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)
Struff (Něm.) – Medveděv (8-) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5
2. kolo
Sabalenková (1-) – Kesslerová (USA) 6:1, 7:6 (11:9)
Rybakinová (2-Kaz.) – McNallyová (USA) 6:1, 6:2
Šwiateková (3-Pol.) – Plíšková (ČR) 6:1, 6:3 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Sorribesová (Šp.) 7:6 (8:6), 6:1
Krejčíková (ČR) – M. Andrejevová (5-) 4:6, 7:5, 6:4 | REPORT
Anisimovová (6-USA) – Keninová (USA) 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)
Gauffová (7-USA) – Sierraová (Arg.) 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)
Sinner (1-It.) – Borges (Portug.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4
Zverev (2-Něm.) – Royer (Fr.) 6:1, 6:3, 7:6 (7:3)
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Prižmič (Chorv.) 7:6 (7:2), 6:3, 7:5
De Minaur (5-Austr.) – Mannarino (Fr.) 6:3, 6:2, 6:2
Fritz (6-USA) – Kypson (USA) 6:2, 6:2, 7:5
Djokovič (7-Srb.) – S. Tsitsipas (Řec.) 6:3, 6:4, 6:2 | REPORT
Medveděv (8-) – Mérida (Šp.) 3:6, 6:3, 7:5, 6:2
1. kolo
Sabalenková (1-) – Kostovičová (Srb.) 6:2, 6:3
Rybakinová (2-Kaz.) – Boissonová (Fr.) 6:4, 1:6, 6:3
Šwiateková (3-Pol.) – Townsendová (USA) 6:1, 2:6, 6:3 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3 | REPORT
M. Andrejevová (5-) – Linetteová (Pol.) 7:5, 6:4
Anisimovová (6-USA) – Gjorčeská (Mak.) 6:3, 6:2
Gauffová (7-USA) – Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:1
Snigurová (Ukr.) – Svitolinová (8-Ukr.) 7:5, 6:2
Sinner (1-It.) – Kecmanovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Blockx (Belg.) 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0)
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Ševčenko (Kaz.) 6:3, 6:1, 6:4
Virtanen (Fin.) – Shelton (4-USA) 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9) | REPORT
De Minaur (5-Austr.) – Burruchaga (Arg.) 7:6 (7:5), 6:1, 6:0
Fritz (6-USA) – Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, 6:3
Djokovič (7-Srb.) – Yibing Wu (Čína) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
Medveděv (8-) – Čilič (Chorv.) 6:1, 6:2, 6:4
Jednotlivé losy
Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů
Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu
Kde sledovat živě
Wimbledon vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Program
Pondělí 29. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 30. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Středa 1. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 2. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 3. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 4. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Neděle 5. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 6. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Úterý 7. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 8. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 9. července: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu
Pátek 10. července: Semifinále dvouhry mužů
Sobota 11. července: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů
Neděle 12. července: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen
Základní informace
Termín: 22. června - 12. července
Místo konání: Londýn, Velká Británie
Povrch: tráva
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 64,2 milionu britských liber
Velký přehled Wimbledonu
Komentáře
Nový komentář
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Skvěle dnes returnovali-47% získáných bodů na returnu a skvěle odvraceli brejkboly(6/6)
...
V dalším kole je čekají další singlisti ale velmi těžcí soupeři,finalisté letošního AO ve čtyřhře,australani Hiijikata a Polmans.
....
Hidalgo je levoruký tenista a celkem ji tom i fungovalo.
Stats:
10 es -česko-ekvádorský pár
5 es-jejich soupeři
...
Bohužel zápas rozhodly 2 loby ,které zahrál Miedler za stavu 2:1 na returnu a od té doby to už prostě nešlo.
Škoda, mohli si připsat cenný skalp.
Hodně štěstí
https://youtu.be/Ia6-5gC5ArM?is=8VmaJga8DM_VDYjg
https://www.puntodebreak.com/2026/06/28/zverev-alergia-hierba-salud-mental-wimbledon
Zverev zacal boj jeste drive nez se turnaj dostal do pohybu... pry poprve oficialne a otevrene priznal, ze ma alergii na travu... mimo to by chtel sve maximum zlepsit a na trave udelat o trochu lepsi vysledek...
To musi byt kazdy rok fakt radost...
Poslední zápasy si střihne
Karolína P. 11. července
Královna Kačenka 12. července