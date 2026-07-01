Wimbledon: Výsledky, program a všechny důležité informace

DNES, 10:45
Previews 11
Wimbledon je v plném proudu, a proto jsme si pro vás připravili kompletní souhrn těch nejdůležitějších informací, které pro vás budeme průběžně aktualizovat. Kdy nastoupí na kurty na posvátném londýnském pažitu čeští tenisté, jak si v průběhu turnaje vedou naše naděje i největší favorité a kde můžete zápasy sledovat živě? Vše najdete v tomto článku.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Nosková Linda
Vidmanova Darja
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Karolína Muchová patří mezi největší české naděje letos ve Wimbledonu (© - / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Výsledky českých tenistů

Finále
Nosková (9-ČR)Muchová (10-ČR) 6:2, 5:7, 6:3 | REPORT

 

Semifinále
Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA) 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) | REPORT
Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.) 6:4, 6:4 | REPORT

 

Čtvrtfinále
Muchová (10-ČR) – Ósakaová (14-Jap.) 7:6 (7:4), 6:4 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Mertensová (25-Belg.) 6:3, 7:5 | REPORT

 

Osmifinále
Muchová (10-ČR)Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Keysová (26-USA) 6:4, 7:6 (7:2) | REPORT
Mertensová (25-Belg.) – Bouzková (21-ČR) 6:4, 6:4 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Lehečka (13-ČR) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) | REPORT

 

3. kolo
Muchová (10-ČR) – Sawangkaewová (Thaj.) 6:2, 7:6 (7:1) | REPORT
Krejčíková (ČR)Bartůňková (ČR) 6:3, 7:5 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Cirsteaová (17-Rum.) 2:6, 6:3, 7:6 (11:9) | REPORT
Bouzková (21-ČR) – Samsonovová (-) 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 | REPORT
Lehečka (13-ČR) – Munar (Šp.) 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 | REPORT

 

2. kolo
Muchová (10-ČR) – Shuai Zhang (Čína) 6:3, 6:2 | REPORT
Bartůňková (ČR)Siniaková (32-ČR) 6:2, 6:4 | REPORT
Krejčíková (ČR) – M. Andrejevová (5-) 4:6, 7:5, 6:4 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Osoriová (Kol.) 6:3, 4:6, 6:2 | REPORT
Bouzková (21-ČR) – Grantová (It.) 7:5, 6:3 | REPORT
Šwiateková (3-Pol.) – Plíšková (ČR) 6:1, 6:3 | REPORT
Lehečka (13-ČR) – Molčan (SR) 6:3, 6:2, 6:4 | REPORT
Dimitrov (Bulh.) – Menšík (15-ČR) 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3 | REPORT

 

1. kolo
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-) 6:3, 6:2 | REPORT
Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína) 6:4, 6:4 | REPORT
Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA) 6:4, 3:6, 7:5 | REPORT
Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.) 6:1, 6:4 | REPORT
Plíšková (ČR)T. Valentová (ČR) 6:3, 6:4 | REPORT
Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.) 6:1, 3:6, 6:2 | REPORT
Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.) 6:4, 6:3 | REPORT
Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.) 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7) | REPORT
Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.) 6:4, 6:2, 6:4 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3 | REPORT
Tien (16-USA) – Svrčina (ČR) 6:1, 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 | REPORT
Choinski (Brit.) – Kopřiva (ČR) 6:3, 7:5, 6:2 | REPORT
Cirsteaová (17-Rum.) – Bejlek (ČR) 6:1, 7:6 (8:6) | REPORT

 

1. kolo kvalifikace
Šymanovičová (-) – Šalková (13-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Jonesová (29-Austr.) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:1
Semenistá (6-Lot.) – Sisková (ČR) 7:6 (7:2), 1:6, 7:5
Kruegerová (2-USA) – Knutsonová (ČR) 7:5, 7:5
Gorgodzeová (Gruz.) – Valdmannová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2)
Volynetsová (5-USA) – Samson (ČR) 7:6 (7:5), 6:1
Carléová (Arg.) – Havlíčková (ČR) 7:5, 5:7, 6:4
Gentzsch (Něm.) – Kolář (ČR) 6:3, 6:3

Závěrečné boje

Finále
Nosková (9-ČR)Muchová (10-ČR) 6:2, 5:7, 6:3 | REPORT

neděle 17:00 | Sinner (1-It.) – Zverev (2-Něm.) | PREVIEW

 

Semifinále
Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA) 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) | REPORT
Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.) 6:4, 6:4 | REPORT

Sinner (1-It.) – Djokovič (7-Srb.) 6:4, 6:4, 6:4 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Fery (Brit.) 7:6 (7:0), 6:2, 6:4 | REPORT

 

Čtvrtfinále
Muchová (10-ČR) – Ósakaová (14-Jap.) 7:6 (7:4), 6:4 | REPORT
Gauffová (7-USA) – Pegulaová (4-USA) 4:6, 6:3, 6:3
Kosťuková (12-Ukr.) – Paoliniová (13-It.) 6:3, 6:2
Nosková (9-ČR) – Mertensová (25-Belg.) 6:3, 7:5 | REPORT

Sinner (1-It.) – Struff (Něm.) 7:5, 7:6 (7:4), 6:3
Djokovič (7-Srb.) – Auger-Aliassime (3-Kan.) 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) | REPORT
Fery (Brit.) – Cobolli (9-It.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Fritz (6-USA) 6:4, 6:4, 6:2 | REPORT

 

Osmifinále
Ósakaová (14-Jap.) – Sabalenková (1-) 6:2, 7:6 (7:2) | REPORT
Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Jovicová (16-USA) 4:6, 6:3, 6:1
Gauffová (7-USA) – Bencicová (11-Švýc.) 4:6, 6:3, 6:4
Kosťuková (12-Ukr.) – Kruegerová (USA) 6:4, 6:4
Paoliniová (13-It.) – Ealaová (29-Fil.) 6:4, 4:6, 6:3
Nosková (9-ČR) – Keysová (26-USA) 6:4, 7:6 (7:2) | REPORT
Mertensová (25-Belg.) – Bouzková (21-ČR) 6:4, 6:4 | REPORT

Sinner (1-It.) – Močizuki (Jap.) 6:3, 7:6 (7:0), 6:3
Struff (Něm.) – Hurkacz (Pol.) 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2 / skreč
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Davidovich (22-Šp.) 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1
Djokovič (7-Srb.) – Safiullin (-) 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 | REPORT
Cobolli (9-It.) – De Minaur (5-Austr.) 7:5, 7:6 (7:4), 6:3
Fery (Brit.) – Dimitrov (Bulh.) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7) | REPORT
Fritz (6-USA) – Bublik (10-Kaz.) 7:6 (7:1), 6:4, 6:4
Zverev (2-Něm.) – Lehečka (13-ČR) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) | REPORT

 

Výsledky nejvýše nasazených

3. kolo
Sabalenková (1-) – Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:4
Mertensová (25-Belg.) – Rybakinová (2-Kaz.) 7:6 (7:4), 6:1 | REPORT
Ealaová (29-Fil.) – Šwiateková (3-Pol.) 7:6 (11:9), 6:2 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Bouzasová (Šp.) 6:1, 6:3
Keysová (26-USA) – Anisimovová (6-USA) 3:6, 6:2, 6:3
Gauffová (7-USA) – Liuová (USA) 6:3, 6.7 (5:7), 6:2

Sinner (1-It.) – Brooksby (USA) 6:4, 6:3, 6:4
Zverev (2-Něm.) – Giron (USA) 6:2, 7:6 (7:4), 6:4
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Zheng (USA) 7:6 (7:1), 6:2, 6:1
De Minaur (5-Austr.) – Z. Svajda (USA) 6:2, 5:7, 6:2, 6:4
Fritz (6-USA) – Sonego (It.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:5)
Djokovič (7-Srb.) – Rinderknech (25-Fr.) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)
Struff (Něm.) – Medveděv (8-) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5

 

2. kolo
Sabalenková (1-) – Kesslerová (USA) 6:1, 7:6 (11:9)
Rybakinová (2-Kaz.) – McNallyová (USA) 6:1, 6:2
Šwiateková (3-Pol.) – Plíšková (ČR) 6:1, 6:3 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Sorribesová (Šp.) 7:6 (8:6), 6:1
Krejčíková (ČR) – M. Andrejevová (5-) 4:6, 7:5, 6:4 | REPORT
Anisimovová (6-USA) – Keninová (USA) 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)
Gauffová (7-USA) – Sierraová (Arg.) 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)

Sinner (1-It.) – Borges (Portug.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4
Zverev (2-Něm.) – Royer (Fr.) 6:1, 6:3, 7:6 (7:3)
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Prižmič (Chorv.) 7:6 (7:2), 6:3, 7:5
De Minaur (5-Austr.) – Mannarino (Fr.) 6:3, 6:2, 6:2
Fritz (6-USA) – Kypson (USA) 6:2, 6:2, 7:5
Djokovič (7-Srb.) – S. Tsitsipas (Řec.) 6:3, 6:4, 6:2 | REPORT
Medveděv (8-) – Mérida (Šp.) 3:6, 6:3, 7:5, 6:2

 

1. kolo
Sabalenková (1-) – Kostovičová (Srb.) 6:2, 6:3
Rybakinová (2-Kaz.) – Boissonová (Fr.) 6:4, 1:6, 6:3
Šwiateková (3-Pol.) – Townsendová (USA) 6:1, 2:6, 6:3 | REPORT
Pegulaová (4-USA) – Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3 | REPORT
M. Andrejevová (5-) – Linetteová (Pol.) 7:5, 6:4
Anisimovová (6-USA) – Gjorčeská (Mak.) 6:3, 6:2
Gauffová (7-USA) – Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:1
Snigurová (Ukr.) – Svitolinová (8-Ukr.) 7:5, 6:2

Sinner (1-It.) – Kecmanovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3 | REPORT
Zverev (2-Něm.) – Blockx (Belg.) 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0)
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Ševčenko (Kaz.) 6:3, 6:1, 6:4
Virtanen (Fin.) – Shelton (4-USA) 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9) | REPORT
De Minaur (5-Austr.) – Burruchaga (Arg.) 7:6 (7:5), 6:1, 6:0
Fritz (6-USA) – Lajovič (Srb.) 6:3, 6:4, 6:3
Djokovič (7-Srb.) – Yibing Wu (Čína) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
Medveděv (8-) – Čilič (Chorv.) 6:1, 6:2, 6:4

Jednotlivé losy

Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů

Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu

 

Kde sledovat živě

Wimbledon vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.

 

Program

Pondělí 29. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Úterý 30. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Středa 1. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 2. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Pátek 3. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 4. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Neděle 5. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Pondělí 6. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Úterý 7. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Středa 8. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 9. července: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu

Pátek 10. července: Semifinále dvouhry mužů

Sobota 11. července: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů

Neděle 12. července: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen

 

Základní informace

Termín: 22. června - 12. července
Místo konání: Londýn, Velká Británie
Povrch: tráva
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 64,2 milionu britských liber

Velký přehled Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

11
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tenisman1233
01.07.2026 20:02
Adam Pavlásek s Patrikem Riklem si poradili jasně se singlisty Gironem a Tabilem 6:2 6:2
Skvěle dnes returnovali-47% získáných bodů na returnu a skvěle odvraceli brejkboly(6/6)
...
V dalším kole je čekají další singlisti ale velmi těžcí soupeři,finalisté letošního AO ve čtyřhře,australani Hiijikata a Polmans.
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tenisman1233
01.07.2026 17:02
Matěj Vocel s Hidalgem z Ekvádoru při své premiéře ve Wimbledonu smolně prohráli s nasazenými 11 Cabralem a Miedlerem v STB 3.sady.
....
Hidalgo je levoruký tenista a celkem ji tom i fungovalo.
Stats:
10 es -česko-ekvádorský pár
5 es-jejich soupeři

...
Bohužel zápas rozhodly 2 loby ,které zahrál Miedler za stavu 2:1 na returnu a od té doby to už prostě nešlo.
Škoda, mohli si připsat cenný skalp.
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pantera1
01.07.2026 12:26
Naše půvabné a šikovné Bond girls dnes doufám dají všechny vítězný Matchball . Až teda zas na to nepříjemný derby Kači s Tůňkou a Baru to bude mít hodně těžký se Syslikem .

Hodně štěstí

https://youtu.be/Ia6-5gC5ArM?is=8VmaJga8DM_VDYjg
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PTP
01.07.2026 13:11
Domino Derval vs. Fiona Volpe
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lvicek
29.06.2026 00:13
Kdyz uz tady delate takovyhle pekny clanek, co tam uvest, pokud nektery ze zapasu Cechu bude davat Eurosport? Takovych je totiz jako safranu, tak by to aspon clovek nemusel zbytecne zkouset...
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Vlk-v-trave
28.06.2026 19:44
Zverev: "mam alergii na travu"

https://www.puntodebreak.com/2026/06/28/zverev-alergia-hierba-salud-mental-wimbledon

Zverev zacal boj jeste drive nez se turnaj dostal do pohybu... pry poprve oficialne a otevrene priznal, ze ma alergii na travu... mimo to by chtel sve maximum zlepsit a na trave udelat o trochu lepsi vysledek...

To musi byt kazdy rok fakt radost...
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lvicek
29.06.2026 00:11
To je ale snad alergie na kvetouci travy, ne? Myslim, ze sestrizeny travnicek na kurtu mu asi nejak moc vadit nebude...
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LiJ
29.06.2026 07:11
Sašenka se asi z gs úplně rozpadne
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com
28.06.2026 17:55
Kdy hrají češi?

Poslední zápasy si střihne
Karolína P. 11. července smilesmile
Královna Kačenka 12. července
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LiJ
28.06.2026 18:06
Jeden tip ti občas vychází
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Fionka
28.06.2026 19:20
S tím na 99% souhlasím. V celém příspěvku bych změnila jen P. na M. Jinak super! :-)
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